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“Levi’s”ın Dillerden Düşmeyen Jean Pantolon Modelleri

etiket “Levi’s”ın Dillerden Düşmeyen Jean Pantolon Modelleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
24.02.2025 - 17:38

'Levi's' markasının öne çıkan jean modellerini sizler için bir araya getirdik. Bu ürünler, üstün kaliteleri ve özgün tasarımlarıyla günlük stilinize yeni bir soluk getirecek. Her biri, kombinlerinizin vazgeçilmez bir parçası olmaya aday.

Bu içerik 24.02.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Levi's 511 Slim Jeans Jean Pantolon Erkek

Levi's 511 Slim Jeans Jean Pantolon Erkek

Eskitme gri modeliyle şıklığı ve rahatlığı bir arada sunan Levi's 511 Slim Jeans, günlük kombinlerinizin vazgeçilmezi olacak. Slim fit kesimi sayesinde vücut hatlarınıza uyum sağlar, modern bir görünüm elde etmenizi sağlar. Hem şık hem rahat bir pantolon arıyorsanız, bu model tam size göre!

Levi's 511 Slim Jeans Jean Pantolon Erkek

Levi's 721 High Rise Skinny Jeans Kadın

Levi's 721 High Rise Skinny Jeans Kadın

Levi's 721 High Rise Skinny Jeans, bacakta biraz daha az sıkı bir kesim sunarken vücut hatlarınızı şık bir şekilde vurguluyor. 25,5 cm yüksekliğindeki bel kesimi, klasik bir siluet sunar. Yenilikçi streç kumaşı, denimin otantik dokusunu korurken ekstra rahatlık sağlar.

Kullanıcı yorumu;

Kalıbı bel yüksekliği vücudu sarması gayet güzel baya esnek umarım bollaşmaz bir küçük alsam bile olurmuş sanki 1.69 69 kg yum 28 beden aldım. Teşekkürler

Levi's 721 High Rise Skinny Jeans Kadın

Levi's 502 Taper Jeans Erkek

Levi's 502 Taper Jeans Erkek

Levi's 502 Taper Jeans, modern kesimiyle rahatlık ve şıklığı bir araya getiriyor. Med Indigo Blue rengindeki bu jean, daralan paça tasarımıyla bacaklarınızı zarif bir şekilde sararken, rahat bir oturuş sunar. Günlük kombinlerinizde rahatça kullanabileceğiniz bu pantolon, Levi's kalitesiyle uzun ömürlü bir tercih olacak.

Levi's 502 Taper Jeans Erkek

Levi's 501 Crop Jeans Jean Pantolon Kadın

Levi's 501 Crop Jeans Jean Pantolon Kadın

Levi's 501 Crop Jeans, rahat kalıbı ve geniş kesimiyle hem şık hem de rahat bir seçenek sunuyor. Bu model, bacaklara oturan kesimi ve paçalardaki hafifçe kısa tasarımıyla modern bir görünüm sağlar.

Levi's 501 Crop Jeans Jean Pantolon Kadın

Levi's 511 Slim Jeans Jean Pantolon Erkek

Levi's 511 Slim Jeans Jean Pantolon Erkek

Levi's 511 Slim Jeans, şık ve modern bir görünüm sunan, erkekler için ideal bir slim fit pantolondur. İnce kesimi ve hafif esnek kumaşıyla vücuda oturur, böylece zarif bir siluet yaratır. Eskitme detayları, jean’e özgün bir hava katarken, rahatlık ve şıklığı bir arada sunuyor. 

Levi's 511 Slim Jeans Jean Pantolon Erkek

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Levi's Baggy Dad Jean Pantolon Kadın

Levi's Baggy Dad Jean Pantolon Kadın

Levi's Baggy Dad Jean, kadınlar için rahatlıkla kombinlenebilecek, şıklığı ve rahatlığı bir arada sunan bir pantolondur. Orta belli tasarımı ve düz paçaları, rahat bir oturuş sağlar ve vücuda fazla yapışmadan geniş bir kesim sunar. Hem günlük hem de şık bir görünüm için mükemmel olan bu pantolon, rahatlık ve özgün tarzı bir arada arayanlar için ideal bir tercihtir.

Levi's Baggy Dad Jean Pantolon Kadın

Levi's 502 Taper Jeans Erkek Jean Pantolon

Levi's 502 Taper Jeans Erkek Jean Pantolon

Levi's 502 Taper Jeans, erkekler için şık ve rahat bir pantolon seçeneğidir. Koyu rengiyle, özellikle gömlek kombinlerinize mükemmel uyum sağlar.

Levi's 502 Taper Jeans Erkek Jean Pantolon

Levi's Mile High Super Skinny Jeans Jean Pantolon Kadın

Levi's Mile High Super Skinny Jeans Jean Pantolon Kadın

Levi's Mile High Super Skinny Jeans, kadınlar için modern ve şık bir tercih. Bu pantolon, Levi's Hyperstretch teknolojisiyle tasarlanmış olup, likra ve pamuktan oluşan karışımı sayesinde oldukça elastiktir. Vücuda tam oturan tasarımı, bacakları uzun ve ince gösterir. Yüksek bel kesimi, daha zarif bir siluet yaratırken, rahat hareket imkanı sunar. 

Levi's Mile High Super Skinny Jeans Jean Pantolon Kadın

Levi's 505 Regular Jeans Kot Pantolon Erkek

Levi's 505 Regular Jeans Kot Pantolon Erkek

Levi's 505 Regular Jeans, erkekler için rahat ve şık bir seçenek. Orta bel kesimi ve düz paça tasarımı, her vücut tipine uyum sağlar. Şıklığınıza şıklık katmak için ceketlerle kombinleyebilirsiniz.

Levi's 505 Regular Jeans Kot Pantolon Erkek

Levi's 501 Crop Jeans Jean Pantolon Kadın

Levi's 501 Crop Jeans Jean Pantolon Kadın

Levi's 501 Crop Jeans, kadınlar için mükemmel bir klasik. Renk tonu, her mevsim kombin yapılabilir özelliğe sahip ve rahat kesimiyle harika bir şıklık sunuyor. Bu pantolonun paçaları kısa ve hafif kesilmiş, bu da ona modern ve dinamik bir hava katıyor. 

Levi's 501 Crop Jeans Jean Pantolon Kadın

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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