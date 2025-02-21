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Rayban, Prada ve Miu Miu Markalarının En Trend Modelleri Şimdi Süper Fiyatlarla

etiket Rayban, Prada ve Miu Miu Markalarının En Trend Modelleri Şimdi Süper Fiyatlarla

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
21.02.2025 - 14:32

Yılın en gözde güneş gözlüklerinde kaçırılmayacak bir fırsat sizleri bekliyor. Rayban, Prada ve Miu Miu gibi dünyaca ünlü markaların en trend modelleri, şimdi süper fiyatlarla karşınızda. Sepetinize eklediğinizde sizi bekleyen indirimlerle, stilinizi tamamlayacak bu gözlükleri çok daha uygun fiyatlara alabilirsiniz.

Bu içerik 21.02.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Miu Miu 09W 1AB-5S0 53 Kadın Güneş Gözlüğü

Miu Miu 09W 1AB-5S0 53 Kadın Güneş Gözlüğü

Şıklığı ve iddialı duruşuyla dikkat çeken Miu Miu 09W, kalın çerçeve sevenler için harika bir seçim! Zamansız tasarımı ve göz alıcı detaylarıyla favori aksesuarınız olmaya aday.

Sepete özel fiyat 8.756,24 TL.

Miu Miu 09W 1AB-5S0 53 Kadın Güneş Gözlüğü

Modellerin tamamına göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Mİu Miu 09YS 1425S0 54

Mİu Miu 09YS 1425S0 54

Beyaz çerçevesiyle modern ve şık bir duruş sunan Miu Miu 09YS, günlük kombinlerinize zarif bir dokunuş katıyor. Hem stil sahibi hem de göz alıcı bir aksesuar arayanlar için harika bir tercih!

Sepete özel fiyat 6.949,80 TL.

Mİu Miu 09YS 1425S0 54

Ray-Ban RB2140 901 50 Unisex Güneş Gözlüğü

Ray-Ban RB2140 901 50 Unisex Güneş Gözlüğü

Zamansız tasarımıyla Ray-Ban RB2140, her stile uyum sağlayan ikonik bir model. Günlük kombinlerinizi tamamlayan bu klasik parça, şıklığı ve konforu bir arada sunuyor!

Sepete özel fiyat 3.898 TL.

Ray-Ban RB2140 901 50 Unisex Güneş Gözlüğü

Prada 26ZS 16K08Z 55-16 Kadın Güneş Gözlüğü

Prada 26ZS 16K08Z 55-16 Kadın Güneş Gözlüğü

Şık ve modern çerçeve tasarımıyla dikkat çeken Prada 26ZS, tarzınıza sofistike bir dokunuş katacak. Hem günlük hem özel kombinlerinizle mükemmel uyum sağlayarak favoriniz olacak!

Sepete özel fiyat 8.698 TL.

Prada 26ZS 16K08Z 55-16 Kadın Güneş Gözlüğü

Prada 26ZS 14L09Z 55 Kadın Güneş Gözlüğü

Prada 26ZS 14L09Z 55 Kadın Güneş Gözlüğü

Kahverengi desenli çerçevesiyle şıklığı ve zarafeti bir araya getiren bu model, iddialı tarzıyla dikkat çekiyor. 

Sepete özel fiyat 10.308 TL.

Kullanıcı yorumu;

Alırken yüzüme uyacak mı diye çok tereddüt ettim çünkü zayıf ve ince yüz yapım var ama o kadar güzel oldu ki çok beğendim sadece öndeki bandrolü biraz denemek için uygun değil ama onu da mecbur yapıyorlar anlıyorum.

Prada 26ZS 14L09Z 55 Kadın Güneş Gözlüğü

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Ray-Ban RB4171 651413 54 Unisex Güneş Gözlüğü

Ray-Ban RB4171 651413 54 Unisex Güneş Gözlüğü

Zarif kahverengi çerçevesiyle Ray-Ban RB4171, şıklık ve konforu bir araya getiriyor. Günlük kullanım için ideal olan bu model, ince çerçeve sevenlerin favorisi.

Sepete özel fiyat 3.798 TL.

Ray-Ban RB4171 651413 54 Unisex Güneş Gözlüğü

Modellerin tamamına göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Miu Miu Mu 54ZS 5AK30C 53 Kadın Güneş Gözlüğü

Miu Miu Mu 54ZS 5AK30C 53 Kadın Güneş Gözlüğü

Altın cam rengi ve yuvarlak çerçeve tasarımıyla Miu Miu MU 54ZS, stilinizi bir adım öne çıkaracak! Hem şık hem iddialı bu model, kombinlerinize zarif bir dokunuş katıyor.

Sepete özel fiyat 9.130 TL.

Miu Miu Mu 54ZS 5AK30C 53 Kadın Güneş Gözlüğü

Ray-Ban RB2230 901/31 51 Unisex Güneş Gözlüğü

Ray-Ban RB2230 901/31 51 Unisex Güneş Gözlüğü

Yuvarlak çerçeve tasarımıyla zamansız bir stil sunan RB2230, klasik ve modern çizgileri bir araya getiriyor. Gündelik şıklığınızı tamamlayacak bu model, her kombine kolayca uyum sağlıyor! 

Sepete özel fiyat 3.698 TL.

Ray-Ban RB2230 901/31 51 Unisex Güneş Gözlüğü

Modellerin tamamına göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Prada PR A06S 16K08Z 50 Erkek Füme Kemik Güneş Gözlüğü

Prada PR A06S 16K08Z 50 Erkek Füme Kemik Güneş Gözlüğü

Kalın çerçeve tasarımıyla güçlü ve karakteristik bir duruş sergileyen bu model, füme rengiyle şıklığı tamamlıyor. Zamansız tasarım sevenler için harika bir seçim! 

Sepete özel fiyat 9.270 TL.

Prada PR A06S 16K08Z 50 Erkek Füme Kemik Güneş Gözlüğü

Miu Miu 08ZS 1AB5S0 53

Miu Miu 08ZS 1AB5S0 53

Miu Miu’nun zarif ve sofistike tasarımını yansıtan bu gözlük, dikdörtgen çerçeve yapısıyla modern bir şıklık sunuyor. Özellikle keskin hatları ve dikkat çekici çerçeve detayıyla, tarzını belirginleştiren kadınlar için mükemmel bir seçim.

Sepete özel fiyat 8.544 TL

Miu Miu 08ZS 1AB5S0 53

Modellerin tamamına göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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