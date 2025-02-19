Kupon Fırsatlarından Yararlanarak Taksitle Satın Alabileceğin Öğrencilere Uygun Bilgisayar Modelleri
Teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte, öğrencilerin eğitim hayatlarında bilgisayarlara olan ihtiyaçları da artmakta. Ancak bilgisayar fiyatlarındaki yükseklik, öğrencilerin bu ihtiyaçlarını karşılamalarını zorlaştırıyor. İşte bu noktada devreye kupon fırsatları giriyor. Kuponlar sayesinde, öğrencilerin bütçelerini zorlamadan, taksitle bilgisayar satın alabilmeleri mümkün hale geliyor. Hem ekonomik hem de performans açısından öğrencilere uygun bilgisayar modellerini, sizin için derledik.
Bu içerik 19.02.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
MSI THIN 15 B12UC-1479XTR Intel Core i7
Casper Nirvana X600.1270-DF00X-G-F Intel Core i7 12700H 32GB 1TB SSD Freedos 15.6" Taşınabilir Bilgisayar
HP 15-FC0059NT AMD Ryzen 7 7730U 16GB 512GB SSD Freedos 15.6" FHD Taşınabilir Bilgisayar
Casper Excalibur G870.1270-BFA0X-B Intel Core i7
Casper Nirvana C550.1255-BV00X-G-F Intel Core i7 1255U 16GB 500GB SSD Freedos 15.6" Taşınabilir Bilgisayar
Asus TUF Gaming A15 FA506NF-HN004
Lenovo Ideapad Slim 5 AMD Ryzen 5 8645HS 16GB 512GB SSD Freedos 14" WUXGA Taşınabilir Bilgisayar
Apple MacBook Air M2 16GB 256GB SSD macOS 13" Taşınabilir Bilgisayar Yıldız Işığı MC7W4TU/A
MSI MODERN 15 B12MO-624XTR Intel Core i5 1235U 8GB 512GB SSD Freedos 15.6" FHD Taşınabilir Bilgisayar
Lenovo LOQ Intel Core i5 12450HX 24GB 512GB SSD RTX3050 Freedos 15.6" FHD Taşınabilir Bilgisayar
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın