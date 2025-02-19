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Kupon Fırsatlarından Yararlanarak Taksitle Satın Alabileceğin Öğrencilere Uygun Bilgisayar Modelleri

etiket Kupon Fırsatlarından Yararlanarak Taksitle Satın Alabileceğin Öğrencilere Uygun Bilgisayar Modelleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
19.02.2025 - 18:00

Teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte, öğrencilerin eğitim hayatlarında bilgisayarlara olan ihtiyaçları da artmakta. Ancak bilgisayar fiyatlarındaki yükseklik, öğrencilerin bu ihtiyaçlarını karşılamalarını zorlaştırıyor. İşte bu noktada devreye kupon fırsatları giriyor. Kuponlar sayesinde, öğrencilerin bütçelerini zorlamadan, taksitle bilgisayar satın alabilmeleri mümkün hale geliyor. Hem ekonomik hem de performans açısından öğrencilere uygun bilgisayar modellerini, sizin için derledik.

Bu içerik 19.02.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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MSI THIN 15 B12UC-1479XTR Intel Core i7

MSI THIN 15 B12UC-1479XTR Intel Core i7

30 Serisi Dizüstü Bilgisayar, oyun oynayanlar, tasarım yapanlar ve yoğun çalışmalar için güçlü bir performans sunuyor! NVIDIA’nın 2. nesil RTX mimarisi Ampere ile geliştirilen bu GPU’lar, DLSS gibi yapay zeka destekli özelliklerle grafik kalitesini artırırken akıcılığı da maksimuma çıkarıyor.

İster ders çalışın, ister içerik üretin, ister en yeni oyunları oynayın bu laptoplar hız ve görsellik konusunda sizi asla yarı yolda bırakmaz! 

MSI THIN 15 B12UC-1479XTR Intel Core i7

Diğer modellere göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Casper Nirvana X600.1270-DF00X-G-F Intel Core i7 12700H 32GB 1TB SSD Freedos 15.6" Taşınabilir Bilgisayar

Casper Nirvana X600.1270-DF00X-G-F Intel Core i7 12700H 32GB 1TB SSD Freedos 15.6" Taşınabilir Bilgisayar

Casper Nirvana X600.1270-DF00X-G-F dizüstü bilgisayar, Intel Core i7 12700H işlemcisi, 32GB RAM ve 1TB SSD ile gerçekten güçlü bir performans sunuyor!  15.6' ekranı sayesinde rahatça çalışabilir veya eğlenceli içerikler izleyebilirsiniz. Üstelik Freedos ile kendi işletim sisteminizi kurarak kişiselleştirebilirsiniz.

Öğrenciler için mükemmel bir seçenek çünkü yüksek performansı ve uygun fiyatı bir arada sunuyor.

Casper Nirvana Taşınabilir Bilgisayar

HP 15-FC0059NT AMD Ryzen 7 7730U 16GB 512GB SSD Freedos 15.6" FHD Taşınabilir Bilgisayar

HP 15-FC0059NT AMD Ryzen 7 7730U 16GB 512GB SSD Freedos 15.6" FHD Taşınabilir Bilgisayar

HP 15-FC0059NT Taşınabilir Bilgisayar, teknoloji ve şıklığı bir araya getiren harika bir seçenek!  Zarif ve modern tasarımıyla dikkat çekerken, siyah rengiyle sofistike bir hava katıyor. 15,6 inç geniş ekranı ve IPS panel teknolojisi sayesinde göz alıcı canlılıkta, net görüntüler elde edebilirsiniz. Hem iş hem de eğlence için mükemmel bir cihaz; görsel deneyiminizi gerçekten üst seviyeye taşıyor! 

HP 15-FC0059NT AMD Ryzen  Taşınabilir Bilgisayar

Diğer modellere göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Casper Excalibur G870.1270-BFA0X-B Intel Core i7

Casper Excalibur G870.1270-BFA0X-B Intel Core i7

Casper Excalibur G870.1270-BFA0X-B dizüstü bilgisayar, Intel Core i7 işlemcisiyle tam anlamıyla bir performans canavarı! Intel’in yeni hibrit mimarisi sayesinde, 2 farklı çekirdek ailesi tek bir CPU’da birleşerek oyunlarınızda veya yoğun işlemlerinizde mükemmel hız ve verimlilik sağlıyor. Bu bilgisayar, maksimum 4,8 GHz saat hızıyla her şeyin sorunsuz çalışmasını garanti ediyor. 14 çekirdek ile 6 Performance-core ve 8 Efficient-core sayesinde çoklu görevleri rahatlıkla yönetebilirsiniz.

Casper Excalibur G870.1270-BFA0X-B Intel Core i7

Casper Nirvana C550.1255-BV00X-G-F Intel Core i7 1255U 16GB 500GB SSD Freedos 15.6" Taşınabilir Bilgisayar

Casper Nirvana C550.1255-BV00X-G-F Intel Core i7 1255U 16GB 500GB SSD Freedos 15.6" Taşınabilir Bilgisayar

12. Nesil Intel® Core™ işlemciler, her türden iş yüküyle başa çıkacak şekilde tasarlandı, böylece 500GB SSD sayesinde hızlı açılışlar ve verimli depolama sağlıyor. 15.6' ekranı ile rahatça çalışabilir, içeriklerinizin keyfini çıkarabilirsiniz. İster ders çalışırken, ister projeler üzerinde çalışırken veya günlük işlerinizde olsun, bu cihaz her alanda üstün performans sunarak size odaklanmanız için gerekli özgürlüğü tanıyor. 

Casper Nirvana Taşınabilir Bilgisayar

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Asus TUF Gaming A15 FA506NF-HN004

Asus TUF Gaming A15 FA506NF-HN004

8GB RAM ve 512GB SSD ile hızlı performans sunarak hem günlük işler hem de eğlenceli oyun deneyimleri için ideal. 15.6' FHD ekran sayesinde görüntülerin netliği ve canlılığıyla hem ders çalışırken hem de eğlenirken mükemmel bir deneyim sağlıyor.

Öğrenciler için ideal çünkü güçlü performansı ve uygun fiyatıyla tüm ihtiyaçlarınıza yanıt verebilecek bir cihaz! 

Kullanıcı yorumu;

Bir süredir kullanıyoruz, oğlum walorant gibi bir oyun oynuyor, herhangi bir sorun yaşamadık, performansın kabul edilebilir değerler arasında olduğunu düşünüyorum, tavsiye ederim.

Asus TUF Gaming A15 FA506NF-HN004

Lenovo Ideapad Slim 5 AMD Ryzen 5 8645HS 16GB 512GB SSD Freedos 14" WUXGA Taşınabilir Bilgisayar

Lenovo Ideapad Slim 5 AMD Ryzen 5 8645HS 16GB 512GB SSD Freedos 14" WUXGA Taşınabilir Bilgisayar

Lenovo Ideapad Slim 5 dizüstü bilgisayar, AMD Ryzen 5 8645HS işlemcisi ve 16GB RAM ile yüksek performans sunuyor! 512GB SSD ile hızlı açılışlar ve verimli depolama sağlarken, 14' WUXGA ekran da daha net ve canlı görüntüler sunuyor. Freedos ile kişiselleştirilebilir bu cihaz, öğrenciler için mükemmel bir seçenek. 

Diğer modellere göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Lenovo Ideapad Slim 5 AMD Taşınabilir Bilgisayar

Apple MacBook Air M2 16GB 256GB SSD macOS 13" Taşınabilir Bilgisayar Yıldız Işığı MC7W4TU/A

Apple MacBook Air M2 16GB 256GB SSD macOS 13" Taşınabilir Bilgisayar Yıldız Işığı MC7W4TU/A

Apple MacBook Air M2 16GB 256GB SSD, macOS ile mükemmel uyum gösteren, 13' ekran ve Yıldız Işığı rengiyle zarif ve şık bir seçenek! M2 işlemcisi ile güçlü performans sunan bu cihaz, 16GB RAM ve 256GB SSD ile hızlı ve verimli çalışma deneyimi sağlıyor. Hem öğrenciler hem de profesyoneller için ideal bir seçenek, özellikle Apple ekosistemini sevenler için vazgeçilmez. Taşınabilirliği ve şıklığıyla her yerde rahatça kullanabileceğiniz bir bilgisayar!

Apple MacBook Air

MSI MODERN 15 B12MO-624XTR Intel Core i5 1235U 8GB 512GB SSD Freedos 15.6" FHD Taşınabilir Bilgisayar

MSI MODERN 15 B12MO-624XTR Intel Core i5 1235U 8GB 512GB SSD Freedos 15.6" FHD Taşınabilir Bilgisayar

512GB SSD sayesinde hızlı açılışlar ve verimli depolama sağlar. 15.6' FHD ekranı ile net ve canlı görüntülerle çalışmalarınızı daha verimli hale getirebilirsiniz. Yeni Modern serisi, şık ve ince tasarımıyla dikkat çekerken günlük işlerinizde size güç katacak! 

Diğer modellere göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

MSI MODERN 15 B12MO-624XTR Intel Core i5  Taşınabilir Bilgisayar

Lenovo LOQ Intel Core i5 12450HX 24GB 512GB SSD RTX3050 Freedos 15.6" FHD Taşınabilir Bilgisayar

Lenovo LOQ Intel Core i5 12450HX 24GB 512GB SSD RTX3050 Freedos 15.6" FHD Taşınabilir Bilgisayar

12. Nesil Intel® Core™ işlemciler ve NVIDIA® GeForce RTX™ grafik kartı sayesinde ister en yeni oyunları oynayın ister dersleriniz için güçlü bir sistem kullanın bu laptop her ihtiyaca cevap veriyor.

Bütçe dostu bir bilgisayar arıyorsanız, sadeliğiyle maliyeti düşüren ama performanstan ödün vermeyen bu model tam size göre! 

Lenovo LOQ Intel Core i5

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
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