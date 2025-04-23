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Depremi Önceden Bildiler mi? 6.2'lik Depremi Öngördüğünü İddia Eden Astrologlar ve Paylaşımları

Depremi Önceden Bildiler mi? 6.2'lik Depremi Öngördüğünü İddia Eden Astrologlar ve Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.04.2025 - 20:34

Merkez üssü Silivri olarak açıklanan 6.2'lik İstanbul depremi vatandaşı büyük bir korku ve endişeye sürükledi. Depremden hemen sonra, depremi günler, haftalar hatta aylar önce öngördüğünü söyleyen astrologlar yeni paylaşımlarda bulundu. Peki depremi gerçekten önceden bildiler mi? Buyurun, astrologların paylaşımlarına ve öngörülerine beraber bakalım.

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Bugün öğlen saatlerinde İstanbul, Silivri'de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Bugün öğlen saatlerinde İstanbul, Silivri'de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Büyük İstanbul depremi kendini bir kez daha hatırlatırken, 6.2'lik deprem vatandaşın büyük bir tedirginlik ve korku yaşamasına sebep oldu. 

İBB Bilim Kurulu'nun açıkladığı üzere risk hala devam ederken İstanbul'da okullar iki günlüğüne tatil edildi. Yurttaşlar, eve girmemek üzere sokaklara döküldü. 

Tüm bunlar yaşanırken birçok astrolog, depremi önceden öngördüğünü iddia ederek sosyal medya paylaşımlarında bulundu.

Popüler astrolog Dinçer Güner, 14 Nisan'da deprem olacağının haberini verdiğini belirtti.

Popüler astrolog Dinçer Güner, 14 Nisan'da deprem olacağının haberini verdiğini belirtti.

Kendisine 'siz bilmiştiniz' diyen kullanıcılara 'Evet ne yazık ki söylemiştim' diyerek cevap verdi.

14 Nisan'da yaptığı ve depremi haber verdiği paylaşımını da hikayesinde yineledi. 👇

14 Nisan'da yaptığı ve depremi haber verdiği paylaşımını da hikayesinde yineledi. 👇

Astrolog Yasemin Koç, gökyüzünden yola çıkarak dün gece uyarıda bulunduğunu söyledi. 👇

Astrolog Yasemin Koç, gökyüzünden yola çıkarak dün gece uyarıda bulunduğunu söyledi. 👇

Astrolog Merve Şentürk, 18 Nisan'da yayınladığı YouTube videosunda deprem uyarısında bulunduğunu hatırlattı. 👇

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Astrolog Şebnem Ekşib, Ekran Haber’deki programda 1 hafta önce deprem uyarısında bulunmuştu.👇

Karma Astrolog Aysun, 22 Nisan'da yaptığı paylaşımda İstanbul ve Tekirdağ civarı deprem riski açıklaması yapmıştı. 👇

Karma Astrolog Aysun, 22 Nisan'da yaptığı paylaşımda İstanbul ve Tekirdağ civarı deprem riski açıklaması yapmıştı. 👇

Aynı zamanda Yazio yazarı olan astrolog Can Aydoğmuş da 27 Mart günü Saba Tümer'in konuğu olduğunda yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

Aynı zamanda Yazio yazarı olan astrolog Can Aydoğmuş da 27 Mart günü Saba Tümer'in konuğu olduğunda yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

Can Aydoğmuş, 29 Mart itibariyle deprem beklediğini açık açık belirtmişti. Depremden sonra, 'Bu videoda 29 Mart itibari ile 25 gün içinde deprem olacak diye astroloji öngörüsü olarak söylemişim' açıklamasında bulundu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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Betül Gül

6 şubatı bilememiştiniz ama