Depremi Önceden Bildiler mi? 6.2'lik Depremi Öngördüğünü İddia Eden Astrologlar ve Paylaşımları

Büyük İstanbul depremi kendini bir kez daha hatırlatırken, 6.2'lik deprem vatandaşın büyük bir tedirginlik ve korku yaşamasına sebep oldu.

İBB Bilim Kurulu'nun açıkladığı üzere risk hala devam ederken İstanbul'da okullar iki günlüğüne tatil edildi. Yurttaşlar, eve girmemek üzere sokaklara döküldü.

Tüm bunlar yaşanırken birçok astrolog, depremi önceden öngördüğünü iddia ederek sosyal medya paylaşımlarında bulundu.