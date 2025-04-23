Depremi Önceden Bildiler mi? 6.2'lik Depremi Öngördüğünü İddia Eden Astrologlar ve Paylaşımları
Merkez üssü Silivri olarak açıklanan 6.2'lik İstanbul depremi vatandaşı büyük bir korku ve endişeye sürükledi. Depremden hemen sonra, depremi günler, haftalar hatta aylar önce öngördüğünü söyleyen astrologlar yeni paylaşımlarda bulundu. Peki depremi gerçekten önceden bildiler mi? Buyurun, astrologların paylaşımlarına ve öngörülerine beraber bakalım.
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Bugün öğlen saatlerinde İstanbul, Silivri'de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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Popüler astrolog Dinçer Güner, 14 Nisan'da deprem olacağının haberini verdiğini belirtti.
14 Nisan'da yaptığı ve depremi haber verdiği paylaşımını da hikayesinde yineledi. 👇
Astrolog Yasemin Koç, gökyüzünden yola çıkarak dün gece uyarıda bulunduğunu söyledi. 👇
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Astrolog Şebnem Ekşib, Ekran Haber’deki programda 1 hafta önce deprem uyarısında bulunmuştu.👇
Karma Astrolog Aysun, 22 Nisan'da yaptığı paylaşımda İstanbul ve Tekirdağ civarı deprem riski açıklaması yapmıştı. 👇
Aynı zamanda Yazio yazarı olan astrolog Can Aydoğmuş da 27 Mart günü Saba Tümer'in konuğu olduğunda yaptığı açıklamayla dikkat çekti.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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