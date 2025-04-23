Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Depremden Sonra Neden Telefonlarımız Çekmiyor?

Depremden Sonra Neden Telefonlarımız Çekmiyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.04.2025 - 20:05

Depremi hissettiğimiz anda refleks gibi telefona sarılıyoruz. Yakınlarımızı aramaya çalışıyor ama bir türlü ulaşamıyoruz. İnternet bir süre çalışıyor gibi olsa da klasik aramalar genelde mümkün olmuyor. Bu durum hemen herkesi aynı anda etkiliyor. Bunun en büyük örneğini de 23 Nisan 2025'te yaşanan 6.2 büyüklüğündeki İstanbul depreminde yaşadık. Sahi, neden operatörler bile internet üzerinden arama yapmamıza dair bize mesaj yolladı? Gelin bakalım...

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Telefonlar aslında bozulmuyor, sistem aşırı yükleniyor.

Telefonlar aslında bozulmuyor, sistem aşırı yükleniyor.

Depremin hemen ardından milyonlarca kişi aynı anda yakınlarını aramaya çalışıyor. Operatörlerin kullandığı GSM altyapısı ise bu kadar yüksek yoğunluğu kaldıracak şekilde tasarlanmış değil. Normalde binlerce kişinin aynı anda bağlandığı bir sistem, böyle olağanüstü bir anda milyonlarca arama talebiyle karşı karşıya kalınca tıkanıyor. 

Yani sistem tamamen çökmüş olmuyor ama yoğunluk nedeniyle çalışamaz hale geliyor. Bu durum, yılbaşı gecesi ya da önemli bir maç sonrası oluşan yoğunluğa benzetilebilir ama ölçü olarak çok daha büyük bir seviyede yaşanıyor. Bir baz istasyonunun aynı anda hizmet verebileceği kişi sayısı sınırlı ve bu sınır aşıldığında iletişim duruyor.

Sadece yoğunluk değil, altyapı hasarları da iletişimi etkiliyor.

Sadece yoğunluk değil, altyapı hasarları da iletişimi etkiliyor.

Her ne kadar operatörler son yıllarda altyapıyı güçlendirmeye çalışsa da, depremler baz istasyonlarına fiziksel zarar verebiliyor. Fiber optik hatlar kopabiliyor, elektrikler kesilebiliyor ve bu da iletişim kanallarını devre dışı bırakıyor. 

Elbette bazı istasyonlarda jeneratörler devreye giriyor ama bu da sınırlı süreli bir çözüm. Yakıt tükendiğinde ya da jeneratör de hasar alırsa bağlantı tamamen kesiliyor. 1999 Marmara ve 2023 Kahramanmaraş depremlerinde yaşanan iletişim problemleri, pratikte de ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor.

Peki neden internet tabanlı uygulamalar bir süre daha çalışabiliyor?

Peki neden internet tabanlı uygulamalar bir süre daha çalışabiliyor?

İnternet, telefon aramalarından farklı bir sistem üzerinden ilerliyor. Sesli aramalar GSM şebekesiyle yapılırken, internet uygulamaları mobil veri ya da Wi-Fi ile çalışıyor. Bu yüzden WhatsApp, Telegram gibi uygulamalar, aramalar yapılamazken dahi mesaj gönderme ve konum paylaşma imkanı sunabiliyor. Bu uygulamalar daha az veriyle çalıştıkları için yoğunluk anlarında bile kullanılabiliyor.

Aslında bu sorun çözülebilir ama kolay değil. Uzmanlar, sistemin tamamen çökmesini önlemek için yedek kapasite oluşturmanın mümkün olduğunu söylüyor. Fakat hem teknik hem de finansal açıdan büyük yatırımlar gerektiriyor. Normal zamanlarda kullanılmayan ama yalnızca afet anında devreye giren sistemlerin kurulması ciddi maliyetler doğuruyor. Türkiye gibi deprem riski yüksek bir ülkede bu yatırımların ertelenmesi de kaçınılmaz...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın