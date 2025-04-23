Depremden Sonra Neden Telefonlarımız Çekmiyor?
Depremi hissettiğimiz anda refleks gibi telefona sarılıyoruz. Yakınlarımızı aramaya çalışıyor ama bir türlü ulaşamıyoruz. İnternet bir süre çalışıyor gibi olsa da klasik aramalar genelde mümkün olmuyor. Bu durum hemen herkesi aynı anda etkiliyor. Bunun en büyük örneğini de 23 Nisan 2025'te yaşanan 6.2 büyüklüğündeki İstanbul depreminde yaşadık. Sahi, neden operatörler bile internet üzerinden arama yapmamıza dair bize mesaj yolladı? Gelin bakalım...
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Telefonlar aslında bozulmuyor, sistem aşırı yükleniyor.
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Sadece yoğunluk değil, altyapı hasarları da iletişimi etkiliyor.
Peki neden internet tabanlı uygulamalar bir süre daha çalışabiliyor?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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