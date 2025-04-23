Depremden Sonra Neden Telefonlarımız Çekmiyor?

Depremin hemen ardından milyonlarca kişi aynı anda yakınlarını aramaya çalışıyor. Operatörlerin kullandığı GSM altyapısı ise bu kadar yüksek yoğunluğu kaldıracak şekilde tasarlanmış değil. Normalde binlerce kişinin aynı anda bağlandığı bir sistem, böyle olağanüstü bir anda milyonlarca arama talebiyle karşı karşıya kalınca tıkanıyor.

Yani sistem tamamen çökmüş olmuyor ama yoğunluk nedeniyle çalışamaz hale geliyor. Bu durum, yılbaşı gecesi ya da önemli bir maç sonrası oluşan yoğunluğa benzetilebilir ama ölçü olarak çok daha büyük bir seviyede yaşanıyor. Bir baz istasyonunun aynı anda hizmet verebileceği kişi sayısı sınırlı ve bu sınır aşıldığında iletişim duruyor.