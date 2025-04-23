İstanbul'da 127 Artçı Deprem Meydana Geldi: 9 Bina Tahliye Edildi
İstanbul'da 6,2'lik depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, en büyüğü 5,9 olmak üzere toplam 127 artçı sarsıntı kaydedildiğini açıkladı.
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Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul'un yanı sıra çevre illerden de hissedildi.
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İstanbul'da meydana gelen depremle ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak açıklamalarda bulundu.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da "Öğrencilerimizin yurtlarında herhangi bir sorun yok, kontrollerini yaptık. Öğrencilerimizin durumları gayet iyi, aileleri müsterih olsunlar. Bütün spor tesislerimiz, alanlarımız ve sahalarımız açık, vatandaşlarımızın hizmetinde" ifadelerini kullandı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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