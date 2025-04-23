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İstanbul'da 127 Artçı Deprem Meydana Geldi: 9 Bina Tahliye Edildi

İstanbul'da 127 Artçı Deprem Meydana Geldi: 9 Bina Tahliye Edildi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
23.04.2025 - 20:54

İstanbul'da 6,2'lik depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, en büyüğü 5,9 olmak üzere toplam 127 artçı sarsıntı kaydedildiğini açıkladı.

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Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul'un yanı sıra çevre illerden de hissedildi.

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul'un yanı sıra çevre illerden de hissedildi.

Bakanlardan peş peşe açıklamalar geldi.

İstanbul'da meydana gelen depremle ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da meydana gelen depremle ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak açıklamalarda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Mevcut durum itibariyle paniğe gerek yok. Devletimiz tüm birimleriyle teyakkuza geçmiştir. İstanbul depremlerinin ardından 112’ye gelen tasnifi yapılan taleplerde, 378 yapısal ihbar bize ulaştı. Hemen incelemelerimizi yaptık. Metruk bina ile birlikte 12 binamızı tedbiren boşalttık' diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, 'İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, 39 ilçemizde; 484 alanda 271 Psikososyal Destek Ekibi ile şu ana kadar 48 bin vatandaşımıza doğrudan hizmet verdik' diye belirtti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise şunları söyledi: 'Çok şükür depremden direkt etkilenen birincil yaralanmamız olmadı ancak ikincil olarak düşme, atlama veya yıkım korkusundan panik atak geçiren toplam etkilenen 236 vatandaşımız var. Bunların 173 tanesi İstanbul'da, 24 tanesi Tekirdağ ve Sakarya'da, 2 tanesi Yalova'da, Bursa'da da 3 vatandaşımız ikincil olarak etkilendi. Hepsinin durumları iyi, tedavileri devam etmekte. Birçoğu da ayakta tedavi gördü. Bu deprem bize bir uyarı esasında, Allah bu işareti bize veriyor. Hiçbir yıkım veya depremle ilişki yaralımız olmamasına rağmen 6.2'yi bir uyarı olarak kabul edip çok daha hazır hale gelmemiz gerekiyor.' 

Bakan Ali Yerlikaya, Fatih ilçesinde bir metruk binanın yıkıldığına dikkat çekerek, “Bugün Marmara Denizi içerisinde saat 12:49’da 6.2 büyüklüğünde bir deprem daha geldi. Yaklaşık 7 km derinliğindeki deprem toplam 13 saniye sürdü. Saat 17.55'e kadar en büyüğü 5.9 olmak üzere 127 artçı deprem meydana geldi. Şu ana kadar can kaybı veya yaralı vatandaşımız bulunmamaktadır. Acil çağrı hattına 10 bin 84 çağrı geldi. Enkaz ihbarı gelmedi. Gözlemsel olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğümüzde görevli arkadaşlarımızın yapmış olduğu 9 bina ile ilgili tahliye tespitimiz var” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da "Öğrencilerimizin yurtlarında herhangi bir sorun yok, kontrollerini yaptık. Öğrencilerimizin durumları gayet iyi, aileleri müsterih olsunlar. Bütün spor tesislerimiz, alanlarımız ve sahalarımız açık, vatandaşlarımızın hizmetinde" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da "Öğrencilerimizin yurtlarında herhangi bir sorun yok, kontrollerini yaptık. Öğrencilerimizin durumları gayet iyi, aileleri müsterih olsunlar. Bütün spor tesislerimiz, alanlarımız ve sahalarımız açık, vatandaşlarımızın hizmetinde" ifadelerini kullandı.

Büyükçekmece Barajı'nda yapılan ilk incelemelerde herhangi bir yapısal olumsuzluk tespit edilmediğini açıklayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'İstanbul il sınırları ve çevre illerde yer alan tüm barajlarımızda da ön değerlendirmeler yapılmış, barajlarımızın güvenliği teyit edilmiştir' dedi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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