Evde, Yolda, Her Yerde: Müzik Keyfini Zirveye Taşıyan 15 Harika Ürün!
Evde, Yolda, Her Yerde: Müzik Keyfini Zirveye Taşıyan 15 Harika Ürün!
Müziğin ritmini hissetmek, en sevdiğin şarkıyı tam da hak ettiği kalitede dinlemek istemez misin? Senin için en iyi kulaklık ve hoparlörleri bir araya getirdik! Hem taşınabilir hem de güçlü ses deneyimi sunan bu ürünlerle her anın bir soundtrack’i olacak! 🔊✨
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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
Bu içerik 03.03.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Marshall Major IV - Bluetooth Kulaklık (Siyah)
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2. JBL Bar 2.1 Deep Bass MKII - Soundbar + Kablosuz Subwoofer
3. Marshall Emberton II - Bluetooth Hoparlör (Black & Brass)
4. Edifier R1280DBs - Bluetooth Hoparlör
5. Soundcore by Anker Motion 100 - Bluetooth Hoparlör
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6. Honeywell Suono P2000 - 60W Stereo Bluetooth Soundbar
7. Apple AirPods (4. Nesil) - Kablosuz Kulaklık
8. JBL Charge 5 - Bluetooth Hoparlör (Pembe)
9. Sony WH-CH720N - Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık
10. Harman/Kardon Clearcall - Bluetooth Hoparlör (Siyah)
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11. Sennheiser HD 450BT - Kablosuz Kulaklık (Siyah)
12. Soundcore Life Q35 - Bluetooth Kablosuz Kulaklık
13. Apple AirPods Pro (2. Nesil) - Bluetooth Kulaklık
14. Bose SoundLink Micro - Bluetooth Hoparlör (Siyah)
15. Tribit BTS20C XSound Go - Bluetooth Hoparlör (Mavi)
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