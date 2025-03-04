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Evde, Yolda, Her Yerde: Müzik Keyfini Zirveye Taşıyan 15 Harika Ürün!

etiket Evde, Yolda, Her Yerde: Müzik Keyfini Zirveye Taşıyan 15 Harika Ürün!

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
04.03.2025 - 04:01

Müziğin ritmini hissetmek, en sevdiğin şarkıyı tam da hak ettiği kalitede dinlemek istemez misin? Senin için en iyi kulaklık ve hoparlörleri bir araya getirdik! Hem taşınabilir hem de güçlü ses deneyimi sunan bu ürünlerle her anın bir soundtrack’i olacak! 🔊✨

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 03.03.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Marshall Major IV - Bluetooth Kulaklık (Siyah)

1. Marshall Major IV - Bluetooth Kulaklık (Siyah)

Marshall’ın efsanevi sesi ve ikonik tasarımı, Major IV ile kablosuz özgürlüğe kavuşuyor! 80 saate varan pil ömrüyle günlerce şarj etmeden kullanabilir, rock ruhunu her an yanınızda taşıyabilirsiniz. Katlanabilir yapısıyla cebinize bile sığar! 🎸🎧

2. JBL Bar 2.1 Deep Bass MKII - Soundbar + Kablosuz Subwoofer

2. JBL Bar 2.1 Deep Bass MKII - Soundbar + Kablosuz Subwoofer

Televizyonun sesi yetmiyor mu? JBL Bar 2.1 Deep Bass, kablosuz subwoofer’ı ile her filmi ve şarkıyı hissedilir hale getiriyor. Hem az yer kaplıyor hem de güçlü baslarla salonu adeta sarsıyor! 🎬🔊

3. Marshall Emberton II - Bluetooth Hoparlör (Black & Brass)

3. Marshall Emberton II - Bluetooth Hoparlör (Black & Brass)

Marshall Emberton II, taşınabilir ama tam bir ses canavarı! 360 derece ses yayılımı sayesinde her açıdan güçlü bir deneyim sunarken, retro tasarımıyla tarzınızı tamamlıyor. İster sahilde ister evde, müzik hep sizinle! 🎶🔥

4. Edifier R1280DBs - Bluetooth Hoparlör

4. Edifier R1280DBs - Bluetooth Hoparlör

Kaliteli ses ve şık tasarım bir arada! Edifier R1280DBs, ahşap kasasıyla nostaljik bir hava katarken, Bluetooth bağlantısıyla kablosuz özgürlüğün tadını çıkarmanızı sağlıyor. Hem TV hem bilgisayar için harika bir ses sistemi! 📻🔊

5. Soundcore by Anker Motion 100 - Bluetooth Hoparlör

5. Soundcore by Anker Motion 100 - Bluetooth Hoparlör

Kompakt ama güçlü bir hoparlör arıyorsanız, Motion 100 tam size göre! Çift 20W sürücüleri, 9-bant Pro EQ özelleştirme seçeneği ve su geçirmez yapısıyla her ortamda kusursuz bir ses deneyimi sunuyor. Piknik, plaj, kamp… Nerede isterseniz! 🎵🏕️

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6. Honeywell Suono P2000 - 60W Stereo Bluetooth Soundbar

6. Honeywell Suono P2000 - 60W Stereo Bluetooth Soundbar

Bütçeyi zorlamadan TV’nin ses kalitesini artırmak isteyenler için mükemmel bir seçenek! Honeywell Suono P2000, 60W gücüyle net ve dengeli bir ses sunuyor. Film, dizi ve oyun keyfini üst seviyeye taşıyın! 🎮📺

7. Apple AirPods (4. Nesil) - Kablosuz Kulaklık

7. Apple AirPods (4. Nesil) - Kablosuz Kulaklık

Apple’ın en yeni kablosuz kulaklığı AirPods 4, ANC (Aktif Gürültü Engelleme) ve şeffaf moduyla tam bir ses ustası! H2 çipi sayesinde daha güçlü ve net ses sunarken, adaptif ses teknolojisiyle ortamınıza otomatik uyum sağlıyor. Müzik ve konfor bir arada! 🍏🎧

8. JBL Charge 5 - Bluetooth Hoparlör (Pembe)

8. JBL Charge 5 - Bluetooth Hoparlör (Pembe)

Güçlü ses, uzun pil ömrü ve IPX7 su geçirmezlik özellikleriyle müziği her an yanınızda taşıyın! JBL Charge 5, dahili powerbank özelliğiyle telefonunuzu şarj ederken bile müzik çalmaya devam ediyor. Renkli ve enerjik! 🔋🎶

9. Sony WH-CH720N - Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık

9. Sony WH-CH720N - Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık

Sony’nin uygun fiyatlı ama güçlü kulaklığı WH-CH720N, aktif gürültü engelleme özelliğiyle dış dünyayı susturuyor! Hafif yapısı ve 50 saate varan pil ömrüyle konfor ve ses kalitesi bir arada. Gün boyu müzik keyfi! 🎼🎧

10. Harman/Kardon Clearcall - Bluetooth Hoparlör (Siyah)

10. Harman/Kardon Clearcall - Bluetooth Hoparlör (Siyah)

Hem müzik dinleyin hem de kristal netliğinde çağrılar yapın! Harman/Kardon Clearcall, ses netliği ve şık tasarımıyla her ortama uyum sağlıyor. Küçük ama etkili bir ses dostu! 🔊📞

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11. Sennheiser HD 450BT - Kablosuz Kulaklık (Siyah)

11. Sennheiser HD 450BT - Kablosuz Kulaklık (Siyah)

Sennheiser kalitesini arayanlar için HD 450BT harika bir tercih! Gürültü engelleme, net vokaller ve güçlü baslarıyla müziğin en saf halini yaşayın. Uzun pil ömrüyle gün boyu yanınızda! 🎶🎧

12. Soundcore Life Q35 - Bluetooth Kablosuz Kulaklık

12. Soundcore Life Q35 - Bluetooth Kablosuz Kulaklık

LDAC Hi-Res ses aktarımıyla detayları en net şekilde duymaya hazır olun! Soundcore Life Q35, güçlü basları, aktif gürültü engelleme özelliği ve ultra konforlu tasarımıyla bir üst seviyeye çıkıyor. Seyahat, çalışma ya da spor… Her yerde mükemmel ses! 🎵🔥

13. Apple AirPods Pro (2. Nesil) - Bluetooth Kulaklık

13. Apple AirPods Pro (2. Nesil) - Bluetooth Kulaklık

Apple’ın en gelişmiş kulaklığı AirPods Pro 2, aktif gürültü engelleme ve kişiselleştirilmiş uzamsal ses teknolojisiyle ses deneyimini baştan yazıyor! Üstelik USB-C şarj kutusuyla artık daha hızlı ve daha pratik. 🍏🔊

14. Bose SoundLink Micro - Bluetooth Hoparlör (Siyah)

14. Bose SoundLink Micro - Bluetooth Hoparlör (Siyah)

Küçük ama güçlü! Bose SoundLink Micro, kompakt boyutuna rağmen etkileyici bir ses deneyimi sunuyor. Suya ve darbelere dayanıklı yapısıyla açık hava maceralarınızın en iyi dostu! 🎶🌿

15. Tribit BTS20C XSound Go - Bluetooth Hoparlör (Mavi)

15. Tribit BTS20C XSound Go - Bluetooth Hoparlör (Mavi)

Taşınabilir hoparlörler arasında en iyi fiyat/performans seçeneklerinden biri! Tribit XSound Go, IPX7 su geçirmezlik, güçlü baslar ve 24 saate varan pil ömrüyle müziği her yere taşıyor. Kompakt, dayanıklı ve güçlü! 🔊💙

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Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu
Onedio Üyesi
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