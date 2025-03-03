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Nobel Ödüllü Yazarlardan 11 Harika Kitap!

etiket Nobel Ödüllü Yazarlardan 11 Harika Kitap!

Derya Akalan
Derya Akalan - Onedio Üyesi
03.03.2025 - 15:49

Kitapseverler buraya! Nobel Edebiyat Ödülü almış yazarların eserleri her zaman edebiyat dünyasında ayrı bir yere sahiptir. Kimi derin felsefi düşüncelerle bizi sarsar, kimi duygularımızı altüst eder, kimi de bambaşka dünyaların kapılarını aralar. Ama hepsinin ortak noktası, okuyanı derinden etkilemeyi başarması!

Eğer “Ne okusam?” diye kara kara düşünüyorsan ya da edebiyatın en iyilerinden bir şeyler tatmak istiyorsan, doğru yerdesin. Amazon'daki en popüler ve sevilen Nobel Ödüllü yazarların kitaplarını senin için derledik! İşte okurken kendine hayran bırakacak 11 harika kitap!

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Bu içerik 03.03.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Körlük: Jose Saramago (1998 Nobel Edebiyat Ödülü)

1. Körlük: Jose Saramago (1998 Nobel Edebiyat Ödülü)

Bir sabah uyandığında tüm dünyanın bir anda kör olduğunu hayal et... Körlük, sadece fiziksel bir görme kaybını değil, insan doğasının en derin, en karanlık yönlerini de gözler önüne seren bir başyapıt. Kaos, ahlaki çöküş ve insanlığın sınavı üzerine sarsıcı bir hikâye! Okurken diken üstünde olacaksın ve kitabı bitirdiğinde uzun süre aklından çıkaramayacaksın.

Fiyatı 185 TL.

'Eşsiz eserlerinden biri daha...'

Körlük: Jose Saramago

Nobel ödüllü yazarların tüm kitaplarına buradan ulaşabilirsin.

2. Kırmızı Saçlı Kadın: Orhan Pamuk

2. Kırmızı Saçlı Kadın: Orhan Pamuk

Bir aşk hikâyesi mi, yoksa bir yolculuk mu? Kırmızı Saçlı Kadın, Orhan Pamuk’un derin anlatımıyla, kimlik, aşk ve baba-oğul ilişkileri üzerinden büyüleyici bir keşfe çıkıyor. Duygusal gerilimi ve psikolojik derinliğiyle dikkat çeken bu roman, seni hem entelektüel hem de duygusal bir yolculuğa çıkarıyor. Eğer Orhan Pamuk’un dünyasında kaybolmak istiyorsan, bu kitap tam sana göre!

Fiyatı 138 TL.

'İlk aşk deneyimi bütün bir hayatı belirler mi? Yoksa kaderimizi çizen yalnızca tarihin ve efsanelerin gücü müdür?

İnsan kaderinden kaçabilir mi! Kitap bunu sorgulatıyor insana. Çok güzel bir kitap ve kitaplığınızda mutlaka olmalı.'

Kırmızı Saçlı Kadın: Orhan Pamuk

Nobel ödüllü yazarların tüm kitaplarına buradan ulaşabilirsin.

3. Yabancı: Albert Camus

3. Yabancı: Albert Camus

Hayat, anlam arayışı ve varoluşsal yalnızlık… Yabancı, tüm bu temaları keskin bir şekilde ele alırken, okuyucuyu bir kişinin içsel çatışmasına derinlemesine çekiyor.  Meursault’un soğukkanlı bakış açısı, hepimize hayatın absürtlüğünü hatırlatıyor. Bu roman, hem kafanı hem de ruhunu zorlayacak, ancak okuduktan sonra asla unutamayacağın bir deneyim sunuyor.

Fiyatı 92 TL.

'Harika konu, sürükleyici konu, açık üslup mükemmel!'

Yabancı: Albert Camus

Nobel ödüllü yazarların tüm kitaplarına buradan ulaşabilirsin.

4. Aşk ve Öbür Cinler: Gabriel García Márquez

4. Aşk ve Öbür Cinler: Gabriel García Márquez

Tam anlamıyla büyüleyici bir kitap! Okurken sanki gerçek dünya ile hayal arasında bir yerde süzülüyormuş gibi hissedeceksin. Kitap sadece bir aşk hikayesi değil, aynı zamanda inanç, hurafeler ve toplumun baskıları üzerine de düşündürüyor. Okuduktan sonra uzun süre etkisinden çıkamadım. Sen de kesin bayılırsın, özellikle Márquez’in diline zaten hayransan, bunu kaçırma derim!

Fiyatı 152 TL.

'Marquez'den okuduğum ilk kitap değil belki ama beni açık ara farkla en çok etkileyen bu oldu. Yarattığı büyülü gerçekliğe hapsolup orada yaşasam keşke diyorum bazen... Çok güzeldi bitince çok üzüldüm. Etkisinden çıkmak için zamana ihtiyacınızın olduğu kitaplardan. İyi ki geçtin bu dünyadan.'

Aşk ve Öbür Cinler: Gabriel García Márquez

Nobel ödüllü yazarların tüm kitaplarına buradan ulaşabilirsin.

5. Utanç: J.M. Coetzee (2003 Nobel Edebiyat Ödülü - 1999 Mon Booker Roman Ödülü)

5. Utanç: J.M. Coetzee (2003 Nobel Edebiyat Ödülü - 1999 Mon Booker Roman Ödülü)

Hani bir kitap vardır ya, bitirdikten sonra “Bir şeyler değişti” dersin, işte bu kitap tam öyle. Coetzee, hem karakterin hem de toplumun içindeki utancı o kadar derinlemesine işlemiş ki, okurken bir yanda karakterin yaşadığı ruhsal buhranla boğulurken, diğer yanda da kendini sorgulamaya başlıyorsun. Başkarakterin yaşadığı yalnızlık ve hatalarla yüzleşmesi… o kadar gerçekçi ve sarsıcı ki!

Fiyatı 194 TL.

'Olaylar hemen gelişiyor, okunmasını tavsiye ederim.'

Utanç: J.M. Coetzee

Nobel ödüllü yazarların tüm kitaplarına buradan ulaşabilirsin.

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6. Değişim: Mo Yan (2012 Nobel Edebiyat Ödülü)

6. Değişim: Mo Yan (2012 Nobel Edebiyat Ödülü)

Kitap, öyle sadece bir hikaye değil, sanki seni de içine çekip o değişim sürecinin bir parçası yapıyor. Hem toplumsal bir eleştiri, hem de bireysel bir hesaplaşma… Sen de bu tarz derinlemesine düşündüren kitapları seviyorsan, tam sana göre bir eser! Okuduktan sonra uzun süre etkisinden çıkamayacaksın.

Fiyatı 110 TL.

'Çıkar için kurulan ilişkiler, sonsuza dek sürecek olan dostluklar. Yaşanmışlıklar ve yaşayacaklar...Mo kendisinin ve çevresinin değişimini anlatıyor .

Kesinlikle tavsiye edilir.'

Değişim: Mo Yan

Nobel ödüllü yazarların tüm kitaplarına buradan ulaşabilirsin.

7. Gazap Üzümleri: John Steinbeck

7. Gazap Üzümleri: John Steinbeck

Gazap Üzümleri öyle bir kitap ki, okurken resmen o çaresizliği, açlığı, umudu iliklerine kadar hissediyorsun. Bir ailenin hayata tutunma mücadelesi anlatılıyor ama aslında tüm ezilenlerin hikayesi bu. Bazı yerlerde sinirden yumruğunu sıkıyorsun, bazı yerlerde içini burkan sahneler var ama en çok da insanın direnme gücünü etkiliyor. Çok sarsıcı, çok gerçek! Mutlaka oku, unutulmaz bir deneyim.

Fiyatı 332 TL.

'Hikayesi o kadar güzel ve okunası bir kitap ki . Sayfa sayısının çok olmasına takılmadım. 5 günde bitti. Soluksuz okuduğum bir kitap ve hikayeydi. Alın ve okuyun. Hikayenin içinde sizde kapılıp gideceksiniz.'

Gazap Üzümleri: John Steinbeck

Nobel ödüllü yazarların tüm kitaplarına buradan ulaşabilirsin.

8. Bulantı: Jean-Paul Sartre

8. Bulantı: Jean-Paul Sartre

Bulantı, sadece bir roman değil, aynı zamanda varoluşçuluk felsefesinin en güçlü yansımalarından biri. Eğer hayatı, kendini ve her şeyi en ince detayına kadar sorgulamaya hazırsan, bu kitap tam senlik!

Fiyatı 181 TL.

Bulantı: Jean-Paul Sartre

Nobel ödüllü yazarların tüm kitaplarına buradan ulaşabilirsin.

9. Yalın Tutku: Annie Ernaux

9. Yalın Tutku: Annie Ernaux

Bu kitap tam anlamıyla bir aşkın en saf, en dürüst hali. Başkarakterin bir adama olan takıntılı aşkını, bekleyişlerini, hayal kırıklıklarını öyle yalın ama etkileyici bir dille aktarıyor ki, bazı cümleler direkt içine işliyor. Aşkın en dürüst, en çarpıcı yüzünü görmek istiyorsan mutlaka oku!

Fiyatı 70 TL.

'Sizi içine çeken, sanki yazarın sizinle dertleşirmiş gibi kullandığı dili var. Beğenerek okuduğum bir kitap oldu.'

Yalın Tutku: Annie Ernaux

Nobel ödüllü yazarların tüm kitaplarına buradan ulaşabilirsin.

10. Siddhartha: Hermann Hesse (1946 Nobel Edebiyat Ödülü)

10. Siddhartha: Hermann Hesse (1946 Nobel Edebiyat Ödülü)

Bazen hayatın anlamını dışarıda ararız, ama Siddhartha bize gerçek huzurun içimizde olduğunu hatırlatıyor. Eğer hayatı, kendini ve varoluşunu sorgulatan kitapları seviyorsan, Siddhartha tam senlik! Okuduktan sonra içinden geçenleri konuşmak için sabırsızlanacağına eminim.

Fiyatı 100 TL.

'İnsanı okurken kendisi hakkında düşündüren bir kitap. Okunması gereken bir başyapıt.'

Siddhartha: Hermann Hesse

Nobel ödüllü yazarların tüm kitaplarına buradan ulaşabilirsin.

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11. Yaşlı Adam ve Deniz – Ernest Hemingway

11. Yaşlı Adam ve Deniz – Ernest Hemingway

Bu kitap sadece bir balık tutma hikayesi değil; insanın azmi, yalnızlığı ve hayata karşı direnişinin bir sembolü.Her cümlesi o kadar güçlü ki, sanki sen de yaşlı adamla birlikte o denizde sürükleniyorsun. Kısa ama unutulmaz bir kitap, mutlaka okumalısın!

Fiyatı 64 TL.

'Kitabın konusunu okuduğumda beni direkt cezbetmişti, sonrasında alıp okumaya karar verdim. Hayatımın en iyi kararlarından biri oldu. O teknede o gariban balıkçıyla beraber adeta sizde yaşıyorsunuz o anları.'

Yaşlı Adam ve Deniz – Ernest Hemingway

Nobel ödüllü yazarların tüm kitaplarına buradan ulaşabilirsin.

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Derya Akalan
Derya Akalan
Onedio Üyesi
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