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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 4 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 4 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
04.03.2025 - 10:05

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 04.03.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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LE COLOR Yemek Tarif Defteri

LE COLOR Yemek Tarif Defteri

Yemek tariflerini yazabileceğiniz bir defteriniz yoksa bu defteri alabilirsiniz. Spiralli defterin kullanımı çok kolay. Tariflerinize kolayca ulaşmanızı sağlayacak defter sizden sonra gelenler için de çok güzel bir hediye olacak!

339 TL olan tarif defteri Temu'da 383 TL.

LE COLOR Yemek Tarif Defteri

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

JACK & JONES Kadın Denim Gömlek

JACK & JONES Kadın Denim Gömlek

Kot olan her şeyi çok seviyorsanız bu kot gömleği de seveceğiniz kesin. İster kotlarla ister başka renkli pantolon ya da eteklerle giyebileceğiniz kot gömlek çok şık duruyor.

345 TL olan gömlek Temu'da 588 TL.

JACK & JONES Kadın Denim Gömlek

SITHON Vale Tepsisi

SITHON Vale Tepsisi

Masaüstünü düzenleyen bu organizatör çok şık. Komodin üzerini düzenleyecek tepsinin 2 ana bölmesi var. İçine saat, gözlük, kalem, mücevherler, telefon ya da anahtar koyulabilecek tepsi ile eşyalarınız hep düzenli.

Ürünün aynısı geldi tavsiye ederim çok güzel bir görüntüsü var ve kullanışlı.

601 TL olan vale tepsisi Temu'da 650 TL.

SITHON Vale Tepsisi

Orret Home Vücut Beden Ölçüm Metresi

Orret Home Vücut Beden Ölçüm Metresi

150 cm'lik mezurayı terziler daha çok kullanıyor. Bunun dışında vücut ölçümü için de bu metre şart. Evde ölçülecek şeyler için bir tane mezura şart!

Kutusu da var minik.

84 TL olan metre Temu'da 131 TL.

Orret Home Vücut Beden Ölçüm Metresi

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Orret Home Hazneli Temizlik Fırçası

Orret Home Hazneli Temizlik Fırçası

Hazneli fırçalar temizlik yaparken çok kullanışlı oluyor. Bu bu fırça da hazneli model. İçine deterjan koyarak bulaşık ya da temizlik yapabiliyorsunuz. Mutfakta bulaşık yıkamayı kolaylaştıracak fırça her eve şart.

89 TL olan fırça Temu'da 115 TL.

Orret Home Hazneli Temizlik Fırçası

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Safestore Katlanabilir Saç Fırçası

Safestore Katlanabilir Saç Fırçası

Katlanabilir aynayı her yere yanınızda taşıyabilirsiniz. Katlandığında küçücük olan fırçayı çantanıza atabiliyorsunuz. Tarak yanında aynası da olan saç fırçası özellikle seyahatlerde çok işinize yarayacak.

Eşim beğendi seyhate kullanacak super.

149 TL olan saç fırçası Temu'da 198 TL.

Safestore Katlanabilir Saç Fırçası

Makrome Duvar Süsü

Makrome Duvar Süsü

Duvarlarınızı süslemek için bu makromeler ideal. 60 cm olan bu duvar süsü ile çok şık bir eve sahip olacaksınız. Bu süs sayesinde evinize güzel bir köşe yapabileceksiniz.

200 TL olan duvar süsü Temu'da 316 TL.

Makrome Duvar Süsü

SUNFECILI Bitki Standı

SUNFECILI Bitki Standı

50 cm uzunluğunda saksılık 2 katlı. Bitkilerinizi koymak için ideal stant evinize çok yakışacak. Balkonda da kullanabileceğiniz stand demir. Sağlam bu standla bitkileriniz çok daha güzel duruyor.

799 TL olan stand Temu'da 1.052 TL.

SUNFECILI Bitki Standı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

FokCalgary Gözlük Kılıfı

FokCalgary Gözlük Kılıfı

Gözlüğünüzü saklamak için bu kılıfı kullanabilirsiniz. Kancalı olduğu için istediğiniz bir yere asabiliyorsunuz. Çiçekli kılıf çok tatlı duruyor. Gözlüğünüzü güvenle taşımak için bu kabı alabilirsiniz.

314 TL olan kılıf Temu'da 333 TL.

FokCalgary Gözlük Kılıfı

Djt Salon Halı

Djt Salon Halı

İnce bu kilim çok kullanışlı. Kaymaz yapısı olan halı 80x120 cm. Salonda ya da oturma odasında tercih edebileceğiniz halı çok kullanışlı.

371 TL olan halı Temu'da 862 TL.

Djt Salon Halı

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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