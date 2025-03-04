Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 4 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

Yemek tariflerini yazabileceğiniz bir defteriniz yoksa bu defteri alabilirsiniz. Spiralli defterin kullanımı çok kolay. Tariflerinize kolayca ulaşmanızı sağlayacak defter sizden sonra gelenler için de çok güzel bir hediye olacak!

339 TL olan tarif defteri Temu'da 383 TL.

LE COLOR Yemek Tarif Defteri

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