onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir İçerik Üreticisi 8 Mart'a Özel Yaptığı "Kız Matematiği" ile Bazı Acı Gerçekleri Tokat Gibi Çarptı

Bir İçerik Üreticisi 8 Mart'a Özel Yaptığı "Kız Matematiği" ile Bazı Acı Gerçekleri Tokat Gibi Çarptı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.03.2025 - 17:56 Son Güncelleme: 08.03.2025 - 18:07

İçerik Devam Ediyor

8 Mart, tüm dünyada kadınların gücünü, başarılarını ve haklarını kutladığımız özel bir gün. Bu özel gün, kadınların toplumda, ekonomide ve siyasetteki yerlerini güçlendirmek ve onların haklarını savunmak için bir fırsat. Kadınların eşitlik, adalet, barış ve kalkınma gibi konularda daha fazla söz sahibi olmalarını sağlamak amacıyla belirlenen bu anlamlı gün, kadınların mücadelelerini ve başarılarını kutlamak için dünya genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Ancak bu özel günde sadece kutlamaların yapılması yeterli olmuyor, aynı zamanda bazı önemli gerçeklerin de gündeme getirilmesi gerekiyor. Hem kadınların yaşadığı zorlukları hem de toplumun genelindeki eşitsizlikleri hem de yaşanan acı olayları yeniden hatırlamak büyük önem taşıyor. Bu nedenle, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, sadece bir kutlama günü olmanın ötesinde, kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında farkındalık yaratma amacı taşıyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DG8Kog...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

'bukettir' kullanıcı adını kullanan içerik üreticisi Buket Kaya 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel 'kız matematiği' yaparak bazı acı gerçekleri hatırlattı.

'bukettir' kullanıcı adını kullanan içerik üreticisi Buket Kaya 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel 'kız matematiği' yaparak bazı acı gerçekleri hatırlattı.

Buket Kaya'nın instagram profili için tıklayınız

Kadınların iş hayatından günlük yaşama kadar yaşadıkları zorluklara dikkat çeken video, kadınların yaralarına parmak basarken tüm bu yaşananlardan bihaber olanları da gerçeklerle yüzleştirdi.

Kadınların iş hayatından günlük yaşama kadar yaşadıkları zorluklara dikkat çeken video, kadınların yaralarına parmak basarken tüm bu yaşananlardan bihaber olanları da gerçeklerle yüzleştirdi.

Buradan izleyebilirsiniz;

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
8
4
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın