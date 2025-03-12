Oytun Erbaş Açıklamasıyla Hem Beyin Yaktı Hem Mideleri Altüst Etti: "Beni Aldattığını Dışkısından Anlarım"

İlk olarak pandemi sürecinde yaptığı dikkat çekici açıklamalarla gündemimize oturan Prof. Dr. Oytun Erbaş o gün bugündür açıklamalarıyla beyin yakmaya devam ediyor. Erbaş, Türklerin genetik yapıları gereği koronavirüse karşı bağışıklık sahibi olduğunu iddia etmişti. Ancak bu iddiası, ilk vakanın görülmesiyle birkaç gün içinde çürümüştü. Bu olaydan sonra ortadan kaybolmak isteyeceğini düşündüğümüz Erbaş, her biri bir öncekini aratmayacak derecede ilginç açıklamalar yapmaya devam etti.

Geçtiğimiz aylarda, 'Fakir hayat en sağlıklı hayattır' şeklindeki ifadeleri büyük tepki toplayan Oytun Erbaş'ın, makalelerini yayınlayan derginin sahibinin de kendisi olduğu ortaya çıkmıştı. Hatta katıldığı bir programın yapay zeka sunucusu bunu itiraf ettirince, yapay zekaya hakaret etmişti.