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Oytun Erbaş Açıklamasıyla Hem Beyin Yaktı Hem Mideleri Altüst Etti: "Beni Aldattığını Dışkısından Anlarım"

Oytun Erbaş Açıklamasıyla Hem Beyin Yaktı Hem Mideleri Altüst Etti: "Beni Aldattığını Dışkısından Anlarım"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.03.2025 - 23:45

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İlk olarak pandemi sürecinde yaptığı dikkat çekici açıklamalarla gündemimize oturan Prof. Dr. Oytun Erbaş o gün bugündür açıklamalarıyla beyin yakmaya devam ediyor. Erbaş, Türklerin genetik yapıları gereği koronavirüse karşı bağışıklık sahibi olduğunu iddia etmişti. Ancak bu iddiası, ilk vakanın görülmesiyle birkaç gün içinde çürümüştü. Bu olaydan sonra ortadan kaybolmak isteyeceğini düşündüğümüz Erbaş, her biri bir öncekini aratmayacak derecede ilginç açıklamalar yapmaya devam etti.

Geçtiğimiz aylarda, 'Fakir hayat en sağlıklı hayattır' şeklindeki ifadeleri büyük tepki toplayan Oytun Erbaş'ın, makalelerini yayınlayan derginin sahibinin de kendisi olduğu ortaya çıkmıştı. Hatta katıldığı bir programın yapay zeka sunucusu bunu itiraf ettirince, yapay zekaya hakaret etmişti.

İzlemeyenler için burada paylaşmıştık;

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Oytun Erbaş'ın ilişkilerle ilgili de oldukça ilginç açıklamaları oldu hatırlarsanız.

Oytun Erbaş'ın ilişkilerle ilgili de oldukça ilginç açıklamaları oldu hatırlarsanız.

Daha önce Seks yaptığım dönemlerde proteini arttırıyorum. Günde 3-4 defa boşaldığım günler var, o haftalarda protein alıyorum.' diyen Erbaş bu sayede kas yapılabileceğini söylemişti.

Şimdi de aldatılma meselesine değindi. Sevgilisinin başkasıyla öpüştüğünü ağız florasından anlayabileceğini söyleyen Oytun Erbaş iddiasını bir adım öteye de taşıdı.

Şimdi de aldatılma meselesine değindi. Sevgilisinin başkasıyla öpüştüğünü ağız florasından anlayabileceğini söyleyen Oytun Erbaş iddiasını bir adım öteye de taşıdı.

İlişkiler konusundaki özgüvenli tavrını koruyan Erbaş 'Kadının beni aldattığını dışkısından anlarım.' açıklamasıyla hem beyin yaktı, hem de midemizi altüst etti.

İşte o açıklama;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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