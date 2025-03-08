onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Eğitmen Kadınların Zor Durumda Kullanabilecekleri Hayat Kurtaran Basit Bir Taktik Paylaştı

Bir Eğitmen Kadınların Zor Durumda Kullanabilecekleri Hayat Kurtaran Basit Bir Taktik Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.03.2025 - 20:08

İçerik Devam Ediyor

Bugün, tüm dünyada kadınların eşitlik, adalet, barış ve kalkınma haklarını kutladığımız, onların toplumda ve yaşamın her alanında ne kadar önemli olduklarını bir kez daha hatırladığımız 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bu özel gün, kadınların başarılarını ve kazanımlarını onurlandırmanın yanı sıra, hala karşılaştıkları zorlukları ve eşitsizlikleri de vurgulama fırsatı sunar. Dünya genelinde kadınların haklarına dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık yaratmak için bir araya geliriz. Bu özel gün, kadınların toplumda hak ettikleri yeri alabilmeleri için verilen mücadeleyi destekler ve onların güçlerini yeniden hatırlatır. Bu özel günde herkes, kendi üzerine düşeni yapmak için çaba gösteriyor, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarla günün önemini hatırlatıyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DG5sMHPIM8o/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cengiz Han ilkyaz’ı kadınların olası bir saldırı durumunda kullanabilecekleri basit taktikleri paylaştığı videolardan hatırlıyor olabilirsiniz.

Cengiz Han ilkyaz’ı kadınların olası bir saldırı durumunda kullanabilecekleri basit taktikleri paylaştığı videolardan hatırlıyor olabilirsiniz.

Kendisi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde de yine bir video paylaştı.

Kendisi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde de yine bir video paylaştı.

Paylaştığı taktik kadınlara gerçekten fikir verirken aynı zamanda pek çok kişiye de üzerine düşünülmesi gereken bazı konuları hatırlatmış oldu.

Buradan izleyebilirsiniz;

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın