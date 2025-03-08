Hangisi Daha Güçlü? İnşaat İşçileri ve Sporcular Ağırlık Kaldırma Yarışması Yaptı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DG5wdP...
İnşaat sektöründe çalışmak, hem fiziksel hem de mental açıdan yoğun bir çaba ve dayanıklılık gerektirir. Bu alanda faaliyet gösteren işçiler, güçlü bir bedensel sağlığa ve dayanıklılığa sahip olmalıdır. İnşaat işçiliği, zorlu hava koşullarına, ağır ekipmanların kullanımına ve sürekli fiziksel hareketliliğe dayanma yeteneği gerektirir. Bu nedenle, bu meslek, yüksek bir enerji seviyesi ve dayanıklılık gerektirir.
Peki hayatlarını spora adamış insanlarla mı yoksa ömrünü inşaatlarda çalışarak geçirmiş insanlar mı daha büyük fiziksel güce sahiptir.
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Bir grup inşaat işçisi ve sporcu, karşı karşıya geldi ve ağırlık kaldırdılar.
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İşçilerin sarı kola iksirlerini de almayı ihmal etmedikleri yarışmanın galibi bazılarını oldukça şaşırttı.
Buradan izleyebilirsiniz;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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