Genetik Mühendisi Dilara Sarı Karşılaştırdı: Sakalda mı Daha Fazla Bakteri Var Klozet Kapağında mı?

Geçtiğimiz günlerde, kadınların yüzlerindeki sivilce oluşumunun, partnerlerinin sakallarından kaynaklanabileceği iddiası, sosyal medyada geniş yer bulmuştu. Sakalların bakteri barındırma potansiyeli olduğu ve bu durumun kadınların cilt sağlığını olumsuz etkileyebileceği konusu, birçok kişi arasında tartışma konusu olmuştu. Bu durum, cilt sağlığına dikkat çeken bir konu olarak ön plana çıkmıştı. Daha önce pek çok şey üzerindeki bakteri miktarını ekipmanlar kullanarak karşılaştıran Genetik Mühendisi Dilara Sarı bu konuya da el attı. Ortaya ise şaşırtıcı bir sonuç çıktı.