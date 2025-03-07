Genetik Mühendisi Dilara Sarı Karşılaştırdı: Sakalda mı Daha Fazla Bakteri Var Klozet Kapağında mı?

Geçtiğimiz günlerde, kadınların yüzlerindeki sivilce oluşumunun, partnerlerinin sakallarından kaynaklanabileceği iddiası, sosyal medyada geniş yer bulmuştu. Sakalların bakteri barındırma potansiyeli olduğu ve bu durumun kadınların cilt sağlığını olumsuz etkileyebileceği konusu, birçok kişi arasında tartışma konusu olmuştu. Bu durum, cilt sağlığına dikkat çeken bir konu olarak ön plana çıkmıştı. Daha önce pek çok şey üzerindeki bakteri miktarını ekipmanlar kullanarak karşılaştıran Genetik Mühendisi Dilara Sarı bu konuya da el attı. Ortaya ise şaşırtıcı bir sonuç çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dilara Sarı, hem bir sakaldan hem de bir klozet kapağından örnek alarak besiyerine yerleştirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Günler sonra deneyin sonucuna baktığında, her ikisindeki bakteri miktarının benzer olduğunu görüldü.
Buradan izleyebilirsiniz;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın