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Genetik Mühendisi Dilara Sarı Karşılaştırdı: Sakalda mı Daha Fazla Bakteri Var Klozet Kapağında mı?

Genetik Mühendisi Dilara Sarı Karşılaştırdı: Sakalda mı Daha Fazla Bakteri Var Klozet Kapağında mı?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.03.2025 - 20:14 Son Güncelleme: 07.03.2025 - 20:37

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Geçtiğimiz günlerde, kadınların yüzlerindeki sivilce oluşumunun, partnerlerinin sakallarından kaynaklanabileceği iddiası, sosyal medyada geniş yer bulmuştu. Sakalların bakteri barındırma potansiyeli olduğu ve bu durumun kadınların cilt sağlığını olumsuz etkileyebileceği konusu, birçok kişi arasında tartışma konusu olmuştu. Bu durum, cilt sağlığına dikkat çeken bir konu olarak ön plana çıkmıştı. Daha önce pek çok şey üzerindeki bakteri miktarını ekipmanlar kullanarak karşılaştıran Genetik Mühendisi Dilara Sarı bu konuya da el attı. Ortaya ise şaşırtıcı bir sonuç çıktı.

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Dilara Sarı, hem bir sakaldan hem de bir klozet kapağından örnek alarak besiyerine yerleştirdi.

Dilara Sarı, hem bir sakaldan hem de bir klozet kapağından örnek alarak besiyerine yerleştirdi.

Günler sonra deneyin sonucuna baktığında, her ikisindeki bakteri miktarının benzer olduğunu görüldü.

Günler sonra deneyin sonucuna baktığında, her ikisindeki bakteri miktarının benzer olduğunu görüldü.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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