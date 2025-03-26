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Kafada Çalan Şarkılardan Kurtulmanın Tek Yolunun Sakız Çiğnemek Olduğu Ortaya Çıktı

Kafada Çalan Şarkılardan Kurtulmanın Tek Yolunun Sakız Çiğnemek Olduğu Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.03.2025 - 10:29

Bazı sabahlar dilimize takılan bir şarkıyla uyanırız. Kimi zaman sevdiğimiz kimi zaman ise hiç tarzımız olmayan şarkılar tüm gün kafamızda çalar durur. 'Bu şarkı nereden dilime takıldı?' sözleriyle de sinirlendiğiniz olmuştur elbette. Bu durum Reading Üniversitesi, Psikoloji ve Klinik Dil Bilimleri Okulu’ndan Dr. Philip Beaman’in öncülük ettiği araştırmaya konu oldu. 

Araştırmaya göre beyne ve dile takılan şarkılardan kurtulmanın yolu sakız çiğnemek!

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Her şey beynimizin işitsel bilgiyi işleyen bölgesinin bir oyunu...

Her şey beynimizin işitsel bilgiyi işleyen bölgesinin bir oyunu...

Dinlediğimiz, duyduğumuz her şey beynimizin işitsel korteksi tarafından hapsediliyor. Bu nedenle bir melodi veya şarkı duyduğunuzda “Bu şarkıyı biliyorum ama neydi ya bu, hatırlayamadım?” cümlesi ağzınızdan çıkıyorsa beynin işitsel bölgesi devreye girmiş demektir. Quarterly Journal of Experimental Psychology isimli araştırma dergisinde yayımlanan makaleye göre beynimiz istemsiz bir müzik belleği yaratıyor. Reading Üniversitesi’nde Dr. Philip Beaman’in öncülük ettiği araştırma beynimizde sürekli çalıp duran bu istemsiz melodileri ‘kulak kurdu’ olarak adlandırıyor.

"Kafada çalan şarkılardan kurtulmak istiyorsanız sakız çiğneyin."

"Kafada çalan şarkılardan kurtulmak istiyorsanız sakız çiğneyin."

Araştırma tam olarak da bunu söylüyor... Makale, dergide 'Kulağa takılan şarkıları bilinçli farkındalıktan engellemek mi istiyorsunuz? Sakız alın!' başlığıyla yayımlandı. Araştırmaya göre beynimize ve dilimize takılan şarkılardan kurtulmanın en iyi yolu sakız çiğnemek. 

Araştırmada üç ayrı deney yapıldı. Birinci deneyde katılımcılara bir melodi dinletildi. Katılımcılara ilk olarak bu müziği düşünmemeleri, ardından düşünmede serbest oldukları belirtildi. Sakız çiğneme sonucunda müziğin baskılandığı ve daha az düşünüldüğü ortaya çıktı. 

İkinci deney, sakız çiğnemenin müziği duyma deneyimini etkilediğini, duyma olgusunda azaltıcı etki meydana getirdiğini gösterdi. 

Üçüncü deneyde ise katılımcılara bir süre sakız çiğnemelerini ya da parmaklarını melodinin ritmine göre hareket etmeleri söylendi. Sonuca göre söz konusu hareketin kulak kurtlarının ortaya çıkışını düzenlemesinde çiğnemeden daha az etki meydana getiriyor.

Araştırma, eklemsel motor programlama ile bilinçte hem istemli hem de istenmeyen müziksel anıların ortaya çıkması arasında bir bağlantı olduğunu destekliyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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