Kafada Çalan Şarkılardan Kurtulmanın Tek Yolunun Sakız Çiğnemek Olduğu Ortaya Çıktı
Kafada Çalan Şarkılardan Kurtulmanın Tek Yolunun Sakız Çiğnemek Olduğu Ortaya Çıktı
Bazı sabahlar dilimize takılan bir şarkıyla uyanırız. Kimi zaman sevdiğimiz kimi zaman ise hiç tarzımız olmayan şarkılar tüm gün kafamızda çalar durur. 'Bu şarkı nereden dilime takıldı?' sözleriyle de sinirlendiğiniz olmuştur elbette. Bu durum Reading Üniversitesi, Psikoloji ve Klinik Dil Bilimleri Okulu’ndan Dr. Philip Beaman’in öncülük ettiği araştırmaya konu oldu.
Araştırmaya göre beyne ve dile takılan şarkılardan kurtulmanın yolu sakız çiğnemek!
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Her şey beynimizin işitsel bilgiyi işleyen bölgesinin bir oyunu...
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"Kafada çalan şarkılardan kurtulmak istiyorsanız sakız çiğneyin."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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