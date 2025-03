Kafada Çalan Şarkılardan Kurtulmanın Tek Yolunun Sakız Çiğnemek Olduğu Ortaya Çıktı

Dinlediğimiz, duyduğumuz her şey beynimizin işitsel korteksi tarafından hapsediliyor. Bu nedenle bir melodi veya şarkı duyduğunuzda “Bu şarkıyı biliyorum ama neydi ya bu, hatırlayamadım?” cümlesi ağzınızdan çıkıyorsa beynin işitsel bölgesi devreye girmiş demektir. Quarterly Journal of Experimental Psychology isimli araştırma dergisinde yayımlanan makaleye göre beynimiz istemsiz bir müzik belleği yaratıyor. Reading Üniversitesi’nde Dr. Philip Beaman’in öncülük ettiği araştırma beynimizde sürekli çalıp duran bu istemsiz melodileri ‘kulak kurdu’ olarak adlandırıyor.