Kafada Çalan Şarkılardan Kurtulmanın Tek Yolunun Sakız Çiğnemek Olduğu Ortaya Çıktı

Araştırma tam olarak da bunu söylüyor... Makale, dergide 'Kulağa takılan şarkıları bilinçli farkındalıktan engellemek mi istiyorsunuz? Sakız alın!' başlığıyla yayımlandı. Araştırmaya göre beynimize ve dilimize takılan şarkılardan kurtulmanın en iyi yolu sakız çiğnemek.

Araştırmada üç ayrı deney yapıldı. Birinci deneyde katılımcılara bir melodi dinletildi. Katılımcılara ilk olarak bu müziği düşünmemeleri, ardından düşünmede serbest oldukları belirtildi. Sakız çiğneme sonucunda müziğin baskılandığı ve daha az düşünüldüğü ortaya çıktı.

İkinci deney, sakız çiğnemenin müziği duyma deneyimini etkilediğini, duyma olgusunda azaltıcı etki meydana getirdiğini gösterdi.

Üçüncü deneyde ise katılımcılara bir süre sakız çiğnemelerini ya da parmaklarını melodinin ritmine göre hareket etmeleri söylendi. Sonuca göre söz konusu hareketin kulak kurtlarının ortaya çıkışını düzenlemesinde çiğnemeden daha az etki meydana getiriyor.

Araştırma, eklemsel motor programlama ile bilinçte hem istemli hem de istenmeyen müziksel anıların ortaya çıkması arasında bir bağlantı olduğunu destekliyor.