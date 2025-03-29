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29 Mart Cumartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

29 Mart Cumartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
29.03.2025 - 20:27

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Maltepe'deki mitingde boykot çağrısını bir kez daha yineledi. CHP'nin boykot çağrısıyla ilgili ilk açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Maltepe'deki mitingde boykot çağrısını bir kez daha yineledi. CHP'nin boykot çağrısıyla ilgili ilk açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi.

Maltepe'de mitinge 2.2 milyon kişinin toplandığını açıklayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeni boykot listesi paylaştı.

Avukat Berçem Karataş videonun yayılması üzerine bir video çekerek yaşananları anlattı.

Avukat Berçem Karataş videonun yayılması üzerine bir video çekerek yaşananları anlattı.

Geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu için gerçekleştirilen protesto gösterilerinde gözaltına alınan çocuklara destek olmak isteyen bir grup avukat Çağlayan Adliyesi'ne gitmişti. CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın da aralarında olduğu gruba yaşananlara ile ilgili herhangi bir bilgi verilmeyince aralarından biri duruma isyan etmişti. 'Ben bu cübbeyi boşuna mı giydim?' diyen avukatın o isyanı sosyal medyada da gündem olmuştu. 

 Bu süreçte gözaltına alınan gençlerin işkenceye maruz kaldığını gördüklerini söyleyen Berçem Karataş, 'Bu cübbeyi sadece adalet için giyeceğim'

Geçtiğimiz haftalarda yaşadığı kaza sebebiyle hayranlarını korkutan İrem Derici, bu kez stüdyoda fenalaştı.

Geçtiğimiz haftalarda yaşadığı kaza sebebiyle hayranlarını korkutan İrem Derici, bu kez stüdyoda fenalaştı.

Düşmeye bağlı kafa travması geçirip konserini iptal eden ünlü şarkıcı, şimdi de baş dönmesi şikayetiyle apar topar hastaneye kaldırıldı.

Ekranlarımıza geldiği ilk dönemler reytingleri altüst eden Yalı Çapkını final yapmak üzere. Değişen senaryoları yüzünden eski popülerliğini kaybeden dizi 101. bölümle ekranlara veda edecek.

Ekranlarımıza geldiği ilk dönemler reytingleri altüst eden Yalı Çapkını final yapmak üzere. Değişen senaryoları yüzünden eski popülerliğini kaybeden dizi 101. bölümle ekranlara veda edecek.

Artık son görüntülerin gelmeye başladığı dizide Seyran ve Ferit'in bir kızı oldu biliyorsunuz. 'Duru' karakterine hayat veren Sara Yılmaz ile 'Seyran'ı canlandıran Afra Saraçoğlu'nun anne-kız uyumuna ve kamera arkasındaki tatlı hallerine yorum yağdı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'na destek için Maltepe Sahil Alanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Özel, yeni boykot listesini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'na destek için Maltepe Sahil Alanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Özel, yeni boykot listesini açıkladı.

Boykot listesine televizyon kanallarından restoranlara kadar pek çok marka eklendi. İşte detaylar!

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Maltepe'de mitinge 2.2 milyon kişinin katıldığını açıkladı. Bu açıklama sonrası eski Akit Gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, “Bu kalabalığı doğru okumayanlar büyük bir yanlış yaparlar” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Maltepe'de mitinge 2.2 milyon kişinin katıldığını açıkladı. Bu açıklama sonrası eski Akit Gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, “Bu kalabalığı doğru okumayanlar büyük bir yanlış yaparlar” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna karşı düzenlenen Maltepe mitingi, Türkiye’nin gündemine oturdu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve sonrasında gözaltına alınmasıyla başlayan protesto zincirinin en büyüğünü bugün Maltepe'de gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve sonrasında gözaltına alınmasıyla başlayan protesto zincirinin en büyüğünü bugün Maltepe'de gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, meydanda 2.2 milyon kişi olduğunu duyurdu.

Acılı anne Yasemin Minguzzi, Kanal D’de yayınlanan Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın sunduğu “Neler Oluyor Hayatta” programına konuk oldu.

Acılı anne Yasemin Minguzzi, Kanal D’de yayınlanan Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın sunduğu “Neler Oluyor Hayatta” programına konuk oldu.

Ünlü İtalyan şef Andre Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi,  İstanbul Kadıköy'de bulunan bit pazarında bıçaklanarak öldürülmüştü.  Minguzzi oğlunun öldürülmesi ile ilgili 'O bir melekti. Bir meleği aldılar benden. Onlar çocuk değil, şeytan, cani.' dedi.

Myanmar'dan görüntüler sosyal medyada yerini alırken, bir vincin yıkılış anı da paylaşıldı.

Myanmar'dan görüntüler sosyal medyada yerini alırken, bir vincin yıkılış anı da paylaşıldı.

Myanmar'da üst üste meydana gelen 7,7 ve 6,4 şiddetindeki depremlerde ne yazık ki ölü sayısının 1000 kişiyi geçtiği aktarılmıştı. Depremler sokakları harabeye çevirirken toz bulutları her yeri sardı.

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, sosyal medyada yaptığı sürpriz bir paylaşımla hem dikkatleri üzerine çekti hem de yıllar önce yazdığı bir şarkının hikayesini gün yüzüne çıkardı.

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, sosyal medyada yaptığı sürpriz bir paylaşımla hem dikkatleri üzerine çekti hem de yıllar önce yazdığı bir şarkının hikayesini gün yüzüne çıkardı.

Akçıl, Hande Yener’in seslendirdiği ve zamanında büyük ses getiren “Gideceğim Tek Yer Havaalanı” şarkısıyla dans eden gençlerin videosunu paylaşarak altına yazdığı notla şaşırttı. Paylaşımında, “Harbiden böyle bir şarkım vardı ve iki uçak kaçırdığım bir gün yazmıştım. 

Hem de Havaalanında unutmuşum” ifadelerine yer veren Akçıl, şarkının ortaya çıkış hikayesine dair bugüne dek bilinmeyen bir detayı da ilk kez ifşa etti.

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Birçok ünlü isim gencecik vatandaşların tutuklanmasına tepki gösterdi. O isimlerden biri de ünlü oyuncu Seda Bakan'dı. Bakan'ın "Devlet büyüklerine" yaptığı çağrı, ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın dikkatini çekti.

Birçok ünlü isim gencecik vatandaşların tutuklanmasına tepki gösterdi. O isimlerden biri de ünlü oyuncu Seda Bakan'dı. Bakan'ın "Devlet büyüklerine" yaptığı çağrı, ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın dikkatini çekti.

İmamoğlu'nun tutuklanma kararının ardından ülke genelinde gerçekleşen protesto ve eylemlerde birçok gencimiz gözaltına alınmış, kimileri de tutuklanmıştı.

Oyuncu, komedyen Cem Yılmaz günler süren sessizliğini paylaşımlarla bozdu. Cem Yılmaz’a tepki ve destek tepkileri art arda geldi.

Oyuncu, komedyen Cem Yılmaz günler süren sessizliğini paylaşımlarla bozdu. Cem Yılmaz’a tepki ve destek tepkileri art arda geldi.

Bir süre öncesine kadar siyasi gelişmeler ve toplumsal olaylara dair sık sık paylaşımlarda bulunan komedyen Cem Yılmaz’ın Ekrem İmamoğlu’na dair paylaşım yapmaması eleştirilere neden olmuştu. 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen gözaltı ve tutuklama kararlarına dair sessizliğini koruyan Yılmaz’a takipçileri tepkilerini yöneltmişti. Son olarak şarkıcı Atilla Taş, X hesabından yaptığı paylaşımda Yılmaz’ı etiketleyerek “Ölü taklidine devam mı hocam?” diye sormuştu.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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