29 Mart Cumartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
29 Mart Cumartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Maltepe'deki mitingde boykot çağrısını bir kez daha yineledi. CHP'nin boykot çağrısıyla ilgili ilk açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Avukat Berçem Karataş videonun yayılması üzerine bir video çekerek yaşananları anlattı.
Geçtiğimiz haftalarda yaşadığı kaza sebebiyle hayranlarını korkutan İrem Derici, bu kez stüdyoda fenalaştı.
Ekranlarımıza geldiği ilk dönemler reytingleri altüst eden Yalı Çapkını final yapmak üzere. Değişen senaryoları yüzünden eski popülerliğini kaybeden dizi 101. bölümle ekranlara veda edecek.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'na destek için Maltepe Sahil Alanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Özel, yeni boykot listesini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Maltepe'de mitinge 2.2 milyon kişinin katıldığını açıkladı. Bu açıklama sonrası eski Akit Gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, “Bu kalabalığı doğru okumayanlar büyük bir yanlış yaparlar” dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve sonrasında gözaltına alınmasıyla başlayan protesto zincirinin en büyüğünü bugün Maltepe'de gerçekleştirdi.
Acılı anne Yasemin Minguzzi, Kanal D’de yayınlanan Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın sunduğu “Neler Oluyor Hayatta” programına konuk oldu.
Myanmar'dan görüntüler sosyal medyada yerini alırken, bir vincin yıkılış anı da paylaşıldı.
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, sosyal medyada yaptığı sürpriz bir paylaşımla hem dikkatleri üzerine çekti hem de yıllar önce yazdığı bir şarkının hikayesini gün yüzüne çıkardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birçok ünlü isim gencecik vatandaşların tutuklanmasına tepki gösterdi. O isimlerden biri de ünlü oyuncu Seda Bakan'dı. Bakan'ın "Devlet büyüklerine" yaptığı çağrı, ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın dikkatini çekti.
Oyuncu, komedyen Cem Yılmaz günler süren sessizliğini paylaşımlarla bozdu. Cem Yılmaz’a tepki ve destek tepkileri art arda geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın