Sinan Akçıl'dan Yıllar Sonra Gelen İtiraf: Eski Aşkı Hande Yener'e Verdiği Şarkının Hikayesini İlk Kez Anlattı
Sinan Akçıl'dan Yıllar Sonra Gelen İtiraf: Eski Aşkı Hande Yener'e Verdiği Şarkının Hikayesini İlk Kez Anlattı
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, sosyal medyada yaptığı sürpriz bir paylaşımla hem dikkatleri üzerine çekti hem de yıllar önce yazdığı bir şarkının hikayesini gün yüzüne çıkardı.
Akçıl, Hande Yener’in seslendirdiği ve zamanında büyük ses getiren “Gideceğim Tek Yer Havaalanı” şarkısıyla dans eden gençlerin videosunu paylaşarak altına yazdığı notla şaşırttı. Paylaşımında, “Harbiden böyle bir şarkım vardı ve iki uçak kaçırdığım bir gün yazmıştım.
Hem de Havaalanında unutmuşum” ifadelerine yer veren Akçıl, şarkının ortaya çıkış hikayesine dair bugüne dek bilinmeyen bir detayı da ilk kez ifşa etti.
İşte detaylar...
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Hande Yener’le Sinan Akçıl’ın bir dönem sevgili olduğunu bilmeyeniniz yoktur herhalde.
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Hatırlayanınız vardır…
Ve şimdi Sinan Akçıl, geçmişe götüren nostaljik bir paylaşımıyla gündeme geldi.
Ama asıl dikkat çeken, Sinan Akçıl’ın paylaşımında "Unutmuşum" demesi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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