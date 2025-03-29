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Sinan Akçıl'dan Yıllar Sonra Gelen İtiraf: Eski Aşkı Hande Yener'e Verdiği Şarkının Hikayesini İlk Kez Anlattı

Sinan Akçıl'dan Yıllar Sonra Gelen İtiraf: Eski Aşkı Hande Yener'e Verdiği Şarkının Hikayesini İlk Kez Anlattı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
29.03.2025 - 14:10

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, sosyal medyada yaptığı sürpriz bir paylaşımla hem dikkatleri üzerine çekti hem de yıllar önce yazdığı bir şarkının hikayesini gün yüzüne çıkardı. 

Akçıl, Hande Yener’in seslendirdiği ve zamanında büyük ses getiren “Gideceğim Tek Yer Havaalanı” şarkısıyla dans eden gençlerin videosunu paylaşarak altına yazdığı notla şaşırttı. Paylaşımında, “Harbiden böyle bir şarkım vardı ve iki uçak kaçırdığım bir gün yazmıştım. 

Hem de Havaalanında unutmuşum” ifadelerine yer veren Akçıl, şarkının ortaya çıkış hikayesine dair bugüne dek bilinmeyen bir detayı da ilk kez ifşa etti.

İşte detaylar...

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Hande Yener’le Sinan Akçıl’ın bir dönem sevgili olduğunu bilmeyeniniz yoktur herhalde.

Hande Yener’le Sinan Akçıl’ın bir dönem sevgili olduğunu bilmeyeniniz yoktur herhalde.

Hatta 2,5 yıl kadar da birlikte oldular. Bu ilişki yalnızca magazin gündeminde değil, müzik dünyasında da yankı buldu çünkü beraberliğe şarkılar, projeler ve hit parçalar da eşlik etti. Akçıl, bir röportajında bu ilişkiye dair şöyle demişti:

“Hande çok delikanlı bir kadındır. Hem özel hayatta hem de iş hayatında iki buçuk yıl kadar beraberliğimiz oldu. Tek bir gün satmamıştır. Ayrıldıktan sonra kimse kimsenin arkasından konuşmamıştır bile. Şartlar böyle gerektirdi ve ayrı düştük ama yaptığımız şarkılar hala değerini bulmaya devam ediyor. Tekrar yan yana gelirsek aynı enerji ve tutku olur mu bilmiyorum ama, Hande’yle bir zamanların Sezen Aksu ve Onno Tunç’uyduk. Hem sesini hem de karakterini severim.”

Hatırlayanınız vardır…

Hatırlayanınız vardır…

Bundan tam 13 yıl önce, 2011 yılında birlikte Atma isimli bir şarkıya imza atmışlardı. Şarkı kısa sürede popüler olmuş, müzik listelerine hızlı bir giriş yapmıştı. 

Sadece şarkı değil, birlikte kamera karşısına geçtikleri klip de bir o kadar ses getirmişti. Akçıl ve Yener’in düeti dönemin en çok konuşulan işbirliklerinden biri haline gelmiş, şarkı radyolarda, televizyonlarda rekor dinlenme sayılarına ulaşmıştı. Hem ikili olarak enerjileri sevilmiş hem de şarkı uzun süre dillerden düşmemişti.

Ve şimdi Sinan Akçıl, geçmişe götüren nostaljik bir paylaşımıyla gündeme geldi.

Ve şimdi Sinan Akçıl, geçmişe götüren nostaljik bir paylaşımıyla gündeme geldi.

Sosyal medya hesabından genç kızların Hande Yener’in “Gideceğim Tek Yer Havaalanı” şarkısı eşliğinde dans ettiği bir videoyu paylaştı. Paylaşımına da şu notu düştü:

“Harbiden böyle bir şarkım vardı ve iki uçak kaçırdığım bir gün yazmıştım. Hem de havaalanında, unutmuşum!”

Bu sözleriyle takipçilerini şaşırttı. Akçıl’ın verdiği bu detay daha önce bilinmiyordu. Şarkının yazım süreciyle ilgili ilk kez konuşmuş oldu. Akçıl, iki uçuşunu peş peşe kaçırdığı bir gün o ruh haliyle havaalanında yazmış şarkıyı.

Ama asıl dikkat çeken, Sinan Akçıl’ın paylaşımında "Unutmuşum" demesi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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