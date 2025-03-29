Sinan Akçıl'dan Yıllar Sonra Gelen İtiraf: Eski Aşkı Hande Yener'e Verdiği Şarkının Hikayesini İlk Kez Anlattı

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, sosyal medyada yaptığı sürpriz bir paylaşımla hem dikkatleri üzerine çekti hem de yıllar önce yazdığı bir şarkının hikayesini gün yüzüne çıkardı.

Akçıl, Hande Yener’in seslendirdiği ve zamanında büyük ses getiren “Gideceğim Tek Yer Havaalanı” şarkısıyla dans eden gençlerin videosunu paylaşarak altına yazdığı notla şaşırttı. Paylaşımında, “Harbiden böyle bir şarkım vardı ve iki uçak kaçırdığım bir gün yazmıştım.

Hem de Havaalanında unutmuşum” ifadelerine yer veren Akçıl, şarkının ortaya çıkış hikayesine dair bugüne dek bilinmeyen bir detayı da ilk kez ifşa etti.

İşte detaylar...