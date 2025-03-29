Öğrencilerin Tutuklanmasına Bir Tepki de Beren Saat'ten Geldi: "Canlarını Yakmayın"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun önce diplomasının iptal edilmesi, ardından da yolsuzluk ve terör operasyonları kapsamında gözaltına alınması Türkiye genelinde büyük bir protesto dalgasını tetikledi. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçim gününde İmamoğlu’nun tutuklanması, sokaklardaki öfkeyi daha da büyüttü.

Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde öğrencilerin ve gençlerin başı çektiği protestolarda yüzbinlerce kişi meydanlara indi. Polis müdahaleleri, biber gazı ve sert görüntüler kamuoyunun tepkisini çekti. Gözaltına alınan ve tutuklanan öğrenciler için sosyal medyada da büyük bir destek kampanyası başladı.

Aralarında Danla Bilic'ten Kaan Yıldırım’a kadar pek çok ismin bulunduğu ünlü isimlere son olarak Beren Saat de katıldı: “Kapılarda ağlayan anneleri görünce içim parçalanıyor.”

İşte detaylar...