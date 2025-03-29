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Öğrencilerin Tutuklanmasına Bir Tepki de Beren Saat'ten Geldi: "Canlarını Yakmayın"

Öğrencilerin Tutuklanmasına Bir Tepki de Beren Saat'ten Geldi: "Canlarını Yakmayın"

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
29.03.2025 - 10:36 Son Güncelleme: 29.03.2025 - 10:45

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun önce diplomasının iptal edilmesi, ardından da yolsuzluk ve terör operasyonları kapsamında gözaltına alınması Türkiye genelinde büyük bir protesto dalgasını tetikledi. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçim gününde İmamoğlu’nun tutuklanması, sokaklardaki öfkeyi daha da büyüttü. 

Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde öğrencilerin ve gençlerin başı çektiği protestolarda yüzbinlerce kişi meydanlara indi. Polis müdahaleleri, biber gazı ve sert görüntüler kamuoyunun tepkisini çekti. Gözaltına alınan ve tutuklanan öğrenciler için sosyal medyada da büyük bir destek kampanyası başladı. 

Aralarında Danla Bilic'ten Kaan Yıldırım’a kadar pek çok ismin bulunduğu ünlü isimlere son olarak Beren Saat de katıldı: “Kapılarda ağlayan anneleri görünce içim parçalanıyor.”

İşte detaylar...

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptaliyle başlayan süreçte, İBB’ye yönelik yolsuzluk ve terör operasyonları kapsamında gözaltına alınması ve tutuklanması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptaliyle başlayan süreçte, İBB’ye yönelik yolsuzluk ve terör operasyonları kapsamında gözaltına alınması ve tutuklanması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ön seçim günü gerçekleşen bu gelişme sonrası birçok ilde protesto eylemleri başladı.

İstanbul’da Saraçhane Meydanı başta olmak üzere Ankara, İzmir, Eskişehir, Adana ve Antalya gibi büyük şehirlerde binlerce kişi sokağa çıktı. Öğrencilerin ve gençlerin yoğun katılım gösterdiği protestolarda dövizler taşındı, sloganlar atıldı. Eylemler sırasında bazı bölgelerde polis müdahalesi gerçekleşti. 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamasına göre, protestolar süresince 1876 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 260’ı tutuklandı.

Protestolarda gözaltına alınan üniversite öğrencileri için sosyal medyada geniş çaplı bir destek kampanyası oluştu.

Protestolarda gözaltına alınan üniversite öğrencileri için sosyal medyada geniş çaplı bir destek kampanyası oluştu.

Pek çok sanatçı, müzisyen, oyuncu ve sosyal medya fenomeni konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. 

Farah Zeynep Abdullah, Mustafa Sandal, Pelin Akil, Özge Ulusoy, Serkay Tütüncü, Duygu Özaslan, Kaan Yıldırım, Damla Bilic, Anıl Altan, Seren Serengil, Melis Işiten, Ayşe Arman, Burçin Terzioğlu gibi isimler sosyal medya üzerinden tutuklamalara ve gözaltılara tepki gösterdi.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Son olarak oyuncu Beren Saat de bir paylaşım yaptı.

Son olarak oyuncu Beren Saat de bir paylaşım yaptı.

Saat, sosyal medya hesabından protestolarda taşınan “Arkadaşımı enkazdan çıkaramadınız bari öğrenciyi hapisten çıkarın” yazılı pankartın fotoğrafını yayınladı. 

Paylaşımına şu notu düştü:

“Kapılarda ağlayan anneleri görünce içim parçalanıyor. Türkiye’nin en iyi üniversitelerinin öğrencilerinin aileleri onlar. Eğer ülkemiz gelecekte ilerleyecekse bu gençler sayesinde olacak. Lütfen canlarını yakmayın, taleplerini dinleyin, serbest kalsınlar.”

Beren Saat’in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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