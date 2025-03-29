Sevenlerini Korkutan Haber: Stüdyoda Fenalaşan İrem Derici Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı!
Sevenlerini Korkutan Haber: Stüdyoda Fenalaşan İrem Derici Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı!
Geçtiğimiz haftalarda yaşadığı kaza sebebiyle hayranlarını korkutan İrem Derici, bu kez stüdyoda fenalaştı.
Düşmeye bağlı kafa travması geçirip konserini iptal eden ünlü şarkıcı, şimdi de baş dönmesi şikayetiyle apar topar hastaneye kaldırıldı.
İşte detaylar...
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Güçlü sesi ve dobra tavırlarıyla tanınan, “Kalbimin Tek Sahibine”, “Sevgi Olsun Taştan Olsun”, “Zorun Ne Sevgilim?” gibi dillerden düşmeyen şarkılarıyla gönüllerde taht kuran İrem Derici’yi tanımayan yoktur.
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Katıldığı bir canlı yayında özel hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı, “Hayatımda biri var, çok hassas bir dönemden geçiyoruz. Sevmek ve sevilmek muhteşem şeyler. Çok sevilmeyi aradım, istedim ama bulamadım. Şu an bir sevgilim var. Sonraki gelişimde bu konuyu uzun uzun konuşalım” demişti.
Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda Adana konseri sırasında yaşadığı talihsiz bir düşüş sonucu kafasını yere çarpan Derici, kafa travması geçirmişti.
Son olarak önceki gün yaşanan talihsiz olayda stüdyoda baş dönmesi geçirince kendini hastanede buldu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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Geçmiş olsun tabi ama “Amaaan hep kavga gürültü, ben son günüm gibi yaşıycam” demişti kendileri kulaklarını kapatarak “Çok güzel video çektim, yayınlıycam” ... Devamını Gör
Umarım o kutlu yolculuğa hepimizden önce başlar. İşte ben de dobrayım..