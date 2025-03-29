onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sevenlerini Korkutan Haber: Stüdyoda Fenalaşan İrem Derici Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı!

Sevenlerini Korkutan Haber: Stüdyoda Fenalaşan İrem Derici Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
29.03.2025 - 09:56

Geçtiğimiz haftalarda yaşadığı kaza sebebiyle hayranlarını korkutan İrem Derici, bu kez stüdyoda fenalaştı. 

Düşmeye bağlı kafa travması geçirip konserini iptal eden ünlü şarkıcı, şimdi de baş dönmesi şikayetiyle apar topar hastaneye kaldırıldı.

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Güçlü sesi ve dobra tavırlarıyla tanınan, “Kalbimin Tek Sahibine”, “Sevgi Olsun Taştan Olsun”, “Zorun Ne Sevgilim?” gibi dillerden düşmeyen şarkılarıyla gönüllerde taht kuran İrem Derici’yi tanımayan yoktur.

Güçlü sesi ve dobra tavırlarıyla tanınan, “Kalbimin Tek Sahibine”, “Sevgi Olsun Taştan Olsun”, “Zorun Ne Sevgilim?” gibi dillerden düşmeyen şarkılarıyla gönüllerde taht kuran İrem Derici’yi tanımayan yoktur.

Hem sahnedeki başarısıyla hem de özel hayatındaki renkli halleriyle sık sık gündeme gelen Derici, bu kez sağlık sorunlarıyla hayranlarını endişelendirdi.

Kariyerindeki yoğun temposuna ara vermeyen İrem Derici, bir süredir DJ sevgilisi Melih Kunukcu ile yaşadığı aşkla da magazin gündeminden düşmüyor. Sosyal medyada sık sık aşk dolu paylaşımlar yapan Derici’nin sevgilisi, geçtiğimiz günlerde onun fotoğrafını vücuduna dövme yaptırarak aşklarını adeta “kazıdı”. Derici bu paylaşımıyla da olay olmuştu.

Katıldığı bir canlı yayında özel hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı, “Hayatımda biri var, çok hassas bir dönemden geçiyoruz. Sevmek ve sevilmek muhteşem şeyler. Çok sevilmeyi aradım, istedim ama bulamadım. Şu an bir sevgilim var. Sonraki gelişimde bu konuyu uzun uzun konuşalım” demişti.

Katıldığı bir canlı yayında özel hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı, “Hayatımda biri var, çok hassas bir dönemden geçiyoruz. Sevmek ve sevilmek muhteşem şeyler. Çok sevilmeyi aradım, istedim ama bulamadım. Şu an bir sevgilim var. Sonraki gelişimde bu konuyu uzun uzun konuşalım” demişti.

Evliliği hakkında da “Erken verilmiş bir karardı, başa çıkamadım ama hiçbir şeyden pişman değilim” diyerek duygularını açıkça dile getirmişti. 

Sevgilisinin yaşının 25 olduğunu ve aralarında 12 yaş fark bulunduğunu da paylaşmıştı.

Ancak son günlerde sağlık problemleriyle gündeme geliyor. Yeni projeleri için stüdyoda çalışan sanatçının bir anda baş dönmesi yaşadığı ve tansiyonunun düştüğü öğrenildi. 

Durum ciddiye binince Nişantaşı’ndaki özel bir hastaneye kaldırılan Derici, bir gün boyunca müşahede altında tutuldu.

Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda Adana konseri sırasında yaşadığı talihsiz bir düşüş sonucu kafasını yere çarpan Derici, kafa travması geçirmişti.

Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda Adana konseri sırasında yaşadığı talihsiz bir düşüş sonucu kafasını yere çarpan Derici, kafa travması geçirmişti.

O zaman da hastaneye kaldırılmış ve konserini iptal etmek zorunda kalmıştı. 

O anları “Talihsiz bir şekilde düştüm, kafamı yere vurdum. Kafamda delik gibi bir şişlik oluştu, baş dönmesi yaşadım. Ama yine yırttık, daha beter olabilirdi” sözleriyle anlatmıştı.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Son olarak önceki gün yaşanan talihsiz olayda stüdyoda baş dönmesi geçirince kendini hastanede buldu.

Son olarak önceki gün yaşanan talihsiz olayda stüdyoda baş dönmesi geçirince kendini hastanede buldu.

Serum takılan şarkıcı geceyi gözetim altında geçirdikten sonra diğer gün hastaneden ayrıldı. 

Sağlık durumunun ise iyi olduğu ve yoğun kanser temposu nedeniyle baş dönmesi geçirdiği öğrenildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
linlinliiinnn

Geçmiş olsun tabi ama “Amaaan hep kavga gürültü, ben son günüm gibi yaşıycam” demişti kendileri kulaklarını kapatarak “Çok güzel video çektim, yayınlıycam” ... Devamını Gör

Independent

Umarım o kutlu yolculuğa hepimizden önce başlar. İşte ben de dobrayım..