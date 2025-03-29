Sevenlerini Korkutan Haber: Stüdyoda Fenalaşan İrem Derici Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı!

Evliliği hakkında da “Erken verilmiş bir karardı, başa çıkamadım ama hiçbir şeyden pişman değilim” diyerek duygularını açıkça dile getirmişti.

Sevgilisinin yaşının 25 olduğunu ve aralarında 12 yaş fark bulunduğunu da paylaşmıştı.

Ancak son günlerde sağlık problemleriyle gündeme geliyor. Yeni projeleri için stüdyoda çalışan sanatçının bir anda baş dönmesi yaşadığı ve tansiyonunun düştüğü öğrenildi.

Durum ciddiye binince Nişantaşı’ndaki özel bir hastaneye kaldırılan Derici, bir gün boyunca müşahede altında tutuldu.