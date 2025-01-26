Konser Günü Hastanelik Olan İrem Derici'den Sağlık İtirafı: ''Tedaviye Başlayacağım''
Konser Günü Hastanelik Olan İrem Derici'den Sağlık İtirafı: ''Tedaviye Başlayacağım''
Ünlü şarkıcı İrem Derici, Adana konserinde yaşadığı talihsiz kazanın ardından hastalığını açıkladı. Uyurgezerlik sorunu yaşadığını belirten Derici, tedavi sürecine başlayacağını duyurdu.
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İrem Derici geçtiğimiz günlerde Adana konserinde talihsiz bir kaza geçirdi. Uyurgezerlik problemi nedeniyle gece uykusunda duvara çarpan ve kafa travması yaşayan şarkıcı durumu şu sözlerle anlattı:
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“Konser günü bir talihsizlik yaşadık. Dudağıma bakın, kafam da şiş. Uyurgezerlik var bende. Kendi evimin dışında bir yerde kalınca gece duvara ya da bir yerlere çarpabiliyorum.''
''Ambulans geldi, hastaneye gittim. 'Bir sorun yok' dediler.”
Ancak uyurgezerlik sorununun üzerine eğileceğini söyleyen sanatçı, “Uyurgezerlik ile ilgili tedaviye başlayacağım.” açıklamasını yaptı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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