Nazlı Sabancı Kızını Gösterdi, Elvin Kalp Ameliyatı Geçirdi: 25 Ocak'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Nazlı Sabancı Kızını Gösterdi, Elvin Kalp Ameliyatı Geçirdi: 25 Ocak'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Cemre Baysel
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Serkay Tütüncü
Şifanur Gül
Yasemin Tatlıses
Gizem Güven
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Cemal Can Canseven
Şevval Şahin
İpek Filiz Yazıcı
Bengü
Danla Bilic
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Selin Türkmen
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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