Bu Bir Mesaj mı? Eşi Hacı Sabancı'nın Oğlu Olduğunu Öğrenen Nazlı Sabancı Kızı Arzu Alara'yı Paylaştı!

Son dönemlerin en bomba magazin haberi Hacı Sabancı'nın evlilik dışı ilişkisinden bir oğlu olduğu iddiasının netlik kazanması oldu! 3 yaşındaki oğlu Uzay için Hacı Sabancı'ya babalık davası açan F.D. mahkemede kazanan taraf oldu.

2021 yılında Nazlı Sabancı'yla nikah masasına oturan Hacı Sabancı'nın aynı yıl bir bebek sahibi olduğu DNA testi sonucuyla kanıtlandı. O günden sonra aile üyelerinden dikkat çeken paylaşımlar geldi.

Geçtiğimiz günlerde Uzay'ın videosu paylaşılmış ve babasıyla olan benzerliği şoke etmişti. Nazlı gelin bugün yeni bir hamle yapıp minik kızı Arzu Alara'yı emojisiz paylaştı.