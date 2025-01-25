Bu Bir Mesaj mı? Eşi Hacı Sabancı'nın Oğlu Olduğunu Öğrenen Nazlı Sabancı Kızı Arzu Alara'yı Paylaştı!
Bu Bir Mesaj mı? Eşi Hacı Sabancı'nın Oğlu Olduğunu Öğrenen Nazlı Sabancı Kızı Arzu Alara'yı Paylaştı!
Son dönemlerin en bomba magazin haberi Hacı Sabancı'nın evlilik dışı ilişkisinden bir oğlu olduğu iddiasının netlik kazanması oldu! 3 yaşındaki oğlu Uzay için Hacı Sabancı'ya babalık davası açan F.D. mahkemede kazanan taraf oldu.
2021 yılında Nazlı Sabancı'yla nikah masasına oturan Hacı Sabancı'nın aynı yıl bir bebek sahibi olduğu DNA testi sonucuyla kanıtlandı. O günden sonra aile üyelerinden dikkat çeken paylaşımlar geldi.
Geçtiğimiz günlerde Uzay'ın videosu paylaşılmış ve babasıyla olan benzerliği şoke etmişti. Nazlı gelin bugün yeni bir hamle yapıp minik kızı Arzu Alara'yı emojisiz paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2017 yılında aşk yaşamaya başlayıp tüm cemiyet dünyasının gözlerini üzerine çeken Nazlı ve Hacı Sabancı çifti 2021'de yapılan görkemli düğünle hayatlarını birleştirmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2023 yılında da ilk bebekleri Arzu Alara'yı kucaklarına alan sosyetik ikili cephesinde büyük bir bomba patladı biliyorsunuz.
Yaklaşık birkaç ay önce F.D. isimli bir kadın ortaya çıkmış ve 3 yaşındaki oğlu Uzay'ın Hacı Sabancı'dan olduğunu öne sürmüştü. Ancak bu iddia çok hızlı bir şekilde kapatılmıştı.
Arzu Sabancı'nın büyük oğlu Hacı'yla bir dönem aşk yaşadıklarını öne süren F.D. kolları sıvayıp Hacı'ya babalık davası açmıştı. Oda TV'nin özel haberiyle davanın sonucu açıklanmış ve Uzay'ın %99.99 oranla Hacı Sabancı'nın oğlu olduğu resmiyet kazandı.
Magazin gündemini fena çalkalayan olayın ardından aile üyeleri tarafından ya mutlu aile pozları paylaşıldı ya da konudan çok farklı kareler...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz günlerde 3 yaşındaki Uzay'ın yüzünü de ilk kez gördük. Sosyal medya kullanıcılarının birçoğu küçük çocuğu direkt Hacı Sabancı'ya benzetti.
Instagram hesabını oldukça aktif olarak kullanan Nazlı Sabancı o paylaşımlardan sonra bugün yeni bir kareyle dikkat çekti.
Yüzünün kızını her karede devasa emojilerle kapatan Nazlı gelin, minik kızı Arzu Alara'nın yan profilden fotoğrafını paylaştı. Bu kez emojiyle gizleme moduna girmeyen sosyetik güzelin hikayesindeki sevimli kızın burun ve yanaklarını görenler "tıpkı abisi gibi, Alara da babasının kopyası" demeden de geçemedi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın