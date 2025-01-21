İlk Göz Ağrı Hacı Sabancı'nın Çocuk Skandalını Öğrenen Arzu Sabancı "Ailecek Mutluyuz" Pozu Vermedi!

Geçtiğimiz gün magazin dünyasına bomba gibi düşen Sabancı olayı son dönemlerin en büyük ses getiren konulardan biri oldu şüphesiz. Birkaç ay önce 3 yaşındaki Uzay isimli oğlunun Hacı Sabancı'dan olduğunu iddia eden F.D. açtığı babalık davasını kazandı.

2021 yılından beri Nazlı Sabancı'yla evli olup bir kız babası olan Hacı Sabancı'nın 2021'de dünyaya gelen bir oğlu olduğu netlik kazanmış oldu. Konuyla ilgili sessizliğini bozan ilk kişi olan Hacı Sabancı ardından da eşi 'mutluyuz' pozu vermişti.

Hacı'nın annesi Arzu Sabancı ise olayın patlamasından sonra iki günlük sessizliğe bürünmüştü. Oğlu ve gelini gibi mutlu aile kareleri yayınlamayan Arzu Hanım lise arkadaşlarını ve lise dönemi karelerini paylaştı.