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İlk Göz Ağrı Hacı Sabancı'nın Çocuk Skandalını Öğrenen Arzu Sabancı "Ailecek Mutluyuz" Pozu Vermedi!

İlk Göz Ağrı Hacı Sabancı'nın Çocuk Skandalını Öğrenen Arzu Sabancı "Ailecek Mutluyuz" Pozu Vermedi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
21.01.2025 - 11:14

Geçtiğimiz gün magazin dünyasına bomba gibi düşen Sabancı olayı son dönemlerin en büyük ses getiren konulardan biri oldu şüphesiz. Birkaç ay önce 3 yaşındaki Uzay isimli oğlunun Hacı Sabancı'dan olduğunu iddia eden F.D. açtığı babalık davasını kazandı.

2021 yılından beri Nazlı Sabancı'yla evli olup bir kız babası olan Hacı Sabancı'nın 2021'de dünyaya gelen bir oğlu olduğu netlik kazanmış oldu. Konuyla ilgili sessizliğini bozan ilk kişi olan Hacı Sabancı ardından da eşi 'mutluyuz' pozu vermişti. 

Hacı'nın annesi Arzu Sabancı ise olayın patlamasından sonra iki günlük sessizliğe bürünmüştü. Oğlu ve gelini gibi mutlu aile kareleri yayınlamayan Arzu Hanım lise arkadaşlarını ve lise dönemi karelerini paylaştı.

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Bursa sosyetesinin kızı Nazlı Kayı ile Arzu ve Ömer Sabancı'nın ilk göz ağrı Hacı Sabancı 2017 yılında aşk yaşamaya başlayıp 2021 yılında bir ömür boyu mutluluğa "Evet!" demişlerdi.

Bursa sosyetesinin kızı Nazlı Kayı ile Arzu ve Ömer Sabancı'nın ilk göz ağrı Hacı Sabancı 2017 yılında aşk yaşamaya başlayıp 2021 yılında bir ömür boyu mutluluğa "Evet!" demişlerdi.

2023 yılında da ilk bebekleri Arzu Alara'yı kucaklarına alan ikili hem cemiyetin hem de magazin dünyasının en dikkat çeken çiftlerinden biri haline gelmişti. Popüler Sabancı çifti birkaç aydır aile tarihlerine geçecek bir skandalla gündemdelerdi.

2023 yılında da ilk bebekleri Arzu Alara'yı kucaklarına alan ikili hem cemiyetin hem de magazin dünyasının en dikkat çeken çiftlerinden biri haline gelmişti. Popüler Sabancı çifti birkaç aydır aile tarihlerine geçecek bir skandalla gündemdelerdi.

Birkaç ay önce F.D. isimli bir kadın çıkagelip 3 yaşındaki oğlu Uzay'ın Hacı Sabancı'dan olduğunu iddia etmişti. Herkes büyük bir şok yaşarken söz konusu iddianın üstü jet hızıyla kapatılmış bir de üzerine yayın yasağı gelmişti.

Birkaç ay önce F.D. isimli bir kadın çıkagelip 3 yaşındaki oğlu Uzay'ın Hacı Sabancı'dan olduğunu iddia etmişti. Herkes büyük bir şok yaşarken söz konusu iddianın üstü jet hızıyla kapatılmış bir de üzerine yayın yasağı gelmişti.

Tüm detayları da içeriğimizde vermiştik:

Hacı Sabancı'nın bu iddiayı kabul etmemesine aldırış etmeyen F.D. bir dönem aşk yaşadığını öne sürdüğü ünlü isme açtığı babalık davasını geçtiğimiz günlerde kazandı. 2021 yılında doğan Uzay'ın resmi olarak Hacı Sabancı'nın oğlu olduğu kesinleşti.

Hacı Sabancı'nın bu iddiayı kabul etmemesine aldırış etmeyen F.D. bir dönem aşk yaşadığını öne sürdüğü ünlü isme açtığı babalık davasını geçtiğimiz günlerde kazandı. 2021 yılında doğan Uzay'ın resmi olarak Hacı Sabancı'nın oğlu olduğu kesinleşti.

Yaşananlar sonrası sessizliğini ilk bozan kişi olan Hacı Sabancı Instagram hesabından bir poz paylaş ailesiyle "sorun yok" mesajı verdi.

Yaşananlar sonrası sessizliğini ilk bozan kişi olan Hacı Sabancı Instagram hesabından bir poz paylaş ailesiyle "sorun yok" mesajı verdi.
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Asıl konuya ne diyeceği merak edilen Nazlı Sabancı ise, eşinin bu kaosu sonrası romantik pozlarını paylaşıp bir de kalp bıraktı.

Asıl konuya ne diyeceği merak edilen Nazlı Sabancı ise, eşinin bu kaosu sonrası romantik pozlarını paylaşıp bir de kalp bıraktı.

Gelinden sonra asıl gözlerin üzerine çevrildiği isim de sağlam annelik kurallarıyla tanıdığımız Arzu Sabancı oldu.

Gelinden sonra asıl gözlerin üzerine çevrildiği isim de sağlam annelik kurallarıyla tanıdığımız Arzu Sabancı oldu.

Oğlu Hacı'nın evlilik dışı ilişkiden bir çocuğunun ortaya çıkmasıyla ortalığın ayağa kalktığı anlarda sessizliğe büründü.

Oğlu Hacı'nın evlilik dışı ilişkiden bir çocuğunun ortaya çıkmasıyla ortalığın ayağa kalktığı anlarda sessizliğe büründü.

İki günlük sessizliğini bugün bozan Arzu Hanım, ne oğlu ne de gelini gibi "ailecek mutluyuz" pozu vermedi. Sosyetik isim bunun yerine lise arkadaşlarıyla keyif yaptığı anları paylaştı.

İki günlük sessizliğini bugün bozan Arzu Hanım, ne oğlu ne de gelini gibi "ailecek mutluyuz" pozu vermedi. Sosyetik isim bunun yerine lise arkadaşlarıyla keyif yaptığı anları paylaştı.

Ardından da bizi kendi lise yıllarına götüren Arzu Sabancı daha önce görmediğimiz yıllık pozlarını paylaşıp "Tevfik Fikret Lisesi Ankara" notunu düştü.

Ardından da bizi kendi lise yıllarına götüren Arzu Sabancı daha önce görmediğimiz yıllık pozlarını paylaşıp "Tevfik Fikret Lisesi Ankara" notunu düştü.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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