Myanmar Depreminde Bir Vincin Yıkıldığı Anlar Kayda Alındı

Myanmar'da üst üste meydana gelen 7,7 ve 6,4 şiddetindeki depremlerde ne yazık ki ölü sayısının 1000 kişiyi geçtiği aktarılmıştı. Depremler sokakları harabeye çevirirken toz bulutları her yeri sardı. Myanmar'dan görüntüler sosyal medyada yerini alırken, bir vincin yıkılış anı da paylaşıldı. Gelin detaylara birlikte bakalım.