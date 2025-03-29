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Myanmar Depreminde Bir Vincin Yıkıldığı Anlar Kayda Alındı

Myanmar Depreminde Bir Vincin Yıkıldığı Anlar Kayda Alındı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
29.03.2025 - 10:48

Myanmar'da üst üste meydana gelen 7,7 ve 6,4 şiddetindeki depremlerde ne yazık ki ölü sayısının 1000 kişiyi geçtiği aktarılmıştı. Depremler sokakları harabeye çevirirken toz bulutları her yeri sardı. Myanmar'dan görüntüler sosyal medyada yerini alırken, bir vincin yıkılış anı da paylaşıldı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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İşte o anlar 👇

Saniyeler içerisinde yıkılan vinç korku dolu anlara sebep olmuştu.

Saniyeler içerisinde yıkılan vinç korku dolu anlara sebep olmuştu.

Bahsettiğimiz üzere üst üste meydana gelen iki depremde ölü sayısı 1000'i geçmiş, yaralı sayısı ise 2 bin kişiyi geçmiş durumda. Vatandaşlar yardım beklemeye devam ederken ölü sayısının artmaması temenni ediliyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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