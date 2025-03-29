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Myanmar'daki Depremlerde Ölü Sayısı 1002'ye, Yaralı Sayısı da 2 Bin 376'ya Yükseldi

Myanmar'daki Depremlerde Ölü Sayısı 1002'ye, Yaralı Sayısı da 2 Bin 376'ya Yükseldi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.03.2025 - 08:54

Myanmar'da meydana gelen, 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremde can kaybının 1002'ye, yaralıların sayısının ise 2 bin 376'ya ulaştığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, askeri hükümet son açıklamasında, depremler nedeniyle uluslararası toplumdan acil yardım talep etti.

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Myanmar'daki askeri yönetimin enformasyon ekibi, ülkede dün meydana gelen depremlere ilişkin açıklamada bulundu.

Myanmar'daki askeri yönetimin enformasyon ekibi, ülkede dün meydana gelen depremlere ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, depremlerde şu ana dek 1002 kişinin öldüğü, 2 bin 376 kişinin yaralandığı, 30 kişinin ise halen kayıp olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Depremler ülkede büyük yıkıma yol açarken, can kaybı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, askeri hükümet son açıklamasında, depremler nedeniyle uluslararası toplumdan acil yardım talep etti.

Ulusal basındaki haberlere göre, askeri hükümet son açıklamasında, depremler nedeniyle uluslararası toplumdan acil yardım talep etti.

Öte yandan, ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), ilk etapta 6,4 olarak açıkladığı ikinci depremin büyüklüğünü 6,7 olarak güncelledi.

Tayland basınındaki haberlere göre, Myanmar'daki depremler bu ülkede de hissedildi ve başkent Bangkok'ta inşaat halindeki bir gökdelenin çökmesi sonucu 7 kişi öldü.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, depremlerin neden olduğu can kayıpları ve zarardan dolayı derin üzüntü duyulduğunu bildirdi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, depremlerin neden olduğu can kayıpları ve zarardan dolayı derin üzüntü duyulduğunu bildirdi.

Açıklamada, 'Hayatını kaybedenlerin aileleri ile Myanmar ve Tayland halklarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.' ifadesi kullanıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'teki açıklamasında, depremler sebebiyle ABD'nin Myanmar'a yardım sağlayacağını belirterek, 'Gerçekten kötü bir durum ve yardım edeceğiz.' dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Myanmar ve Tayland halklarına taziye dileklerini ileterek, 'BM sistemi, ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak için bölgede seferber olmuş durumda.' bilgisini verdi.

Bölge ülkelerinin liderleri ve üst düzey yetkilileri, X sosyal medya platformu üzerinden taziye ve destek mesajları yayımladı.

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 2025 Dönem Başkanı ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim, paylaşımında, 'Malezya, komşularımız ve ASEAN üyesi ülkelerle tam dayanışma içindedir.' ifadesini kullandı.

Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, iki ülke halkına başsağlığı diledi ve 'Endonezya, etkilenen bölgelerdeki iyileştirme çalışmalarına destek vermeye hazır.' dedi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, paylaşımında, 'Myanmar ve Tayland'daki deprem sonrası gelişmeleri endişeyle takip ediyorum. Herkesin güvenliği ve esenliği için dua ediyorum. Hindistan, her türlü yardımı sağlamaya hazır.' ifadesini kullandı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, deprem nedeniyle duyduğu üzüntüyü ifade ederek, bölgesel ve insani yardım kuruluşlarıyla koordinasyon içinde olduklarını belirtti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da 'Myanmar, Tayland ve komşu ülkeleri vuran yıkıcı deprem nedeniyle derin üzüntü içindeyiz. Düşüncelerimiz ve dualarımız etkilenen herkesle.' ifadesi kullanıldı.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters da depremde hayatını kaybedenlere yönelik taziye mesajı yayımladı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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