Myanmar'daki Depremlerde Ölü Sayısı 1002'ye, Yaralı Sayısı da 2 Bin 376'ya Yükseldi
Myanmar'daki Depremlerde Ölü Sayısı 1002'ye, Yaralı Sayısı da 2 Bin 376'ya Yükseldi
Myanmar'da meydana gelen, 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremde can kaybının 1002'ye, yaralıların sayısının ise 2 bin 376'ya ulaştığı bildirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, askeri hükümet son açıklamasında, depremler nedeniyle uluslararası toplumdan acil yardım talep etti.
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Myanmar'daki askeri yönetimin enformasyon ekibi, ülkede dün meydana gelen depremlere ilişkin açıklamada bulundu.
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Ulusal basındaki haberlere göre, askeri hükümet son açıklamasında, depremler nedeniyle uluslararası toplumdan acil yardım talep etti.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, depremlerin neden olduğu can kayıpları ve zarardan dolayı derin üzüntü duyulduğunu bildirdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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