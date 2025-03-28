Myanmar'da 7.7 Büyüklüğünde Deprem Oldu: Deprem Birçok Ülkede Şiddetli Hissedildi
Myanmar'da 7.7 Büyüklüğünde Deprem Oldu: Deprem Birçok Ülkede Şiddetli Hissedildi
Myanmar'ın Sagaing bölgesi yakınlarında 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem birçok ülkede de şiddetli seviyede hissedildi. Mandalay şehrinde Awa Köprüsü kısmen yıkıldı.
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Myanmar merkezli 7,7 büyüklüğünde deprem Tayland'ın başkenti Bangkok'ta da hissedildi.
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün komşu ülke Myanmar olduğunu ve yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.
Yerel saatle 13.30 sularında meydana gelen sarsıntı başkentteki yüksek binalarda güçlü şekilde hissedilirken, çok sayıda bina tahliye edildi.
Bangkok’ta 17 milyondan fazla kişinin yaşadığı metropol bölgesinde alarm sistemleri devreye girdi, vatandaşlar apartman ve otellerden merdivenlerle tahliye edilerek sokaklara çıktı.
AFAD da Myanmar'daki deprem hakkında açıklama paylaştı:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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