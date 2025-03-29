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29 Mart Cumartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

29 Mart Cumartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.03.2025 - 20:04

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. 

Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor. 

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık. 

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Harvard Üniversitesi, Orta Doğu Çalışmaları Merkezi (CMES) Direktörü Prof. Dr. Cemal Kafadar ve yardımcısı Rosie Bsheer'in görevine son verdi.

Harvard Üniversitesi, Orta Doğu Çalışmaları Merkezi (CMES) Direktörü Prof. Dr. Cemal Kafadar ve yardımcısı Rosie Bsheer'in görevine son verdi.

Karara AKP sözcüsü Ömer Çelik 'Bu, siyonizmin tüm dünyada ifade hürriyetini “köleleştirme” çabasından başka bir şey değildir' sözleriyle tepki gösterdi.

‘Her Şey Çok Güzel Olacak’ sloganının da sahibi olan Berkay Gezgin, Saraçhanedeki Ekrem İmamoğlu’na destek gösterilerine katıldığı için tutuklandı.

‘Her Şey Çok Güzel Olacak’ sloganının da sahibi olan Berkay Gezgin, Saraçhanedeki Ekrem İmamoğlu’na destek gösterilerine katıldığı için tutuklandı.

Deprem döneminde çadır satan Kızılay’ın eski başkanı Kerem Kınık’ık, arabasıyla 16 yaşındaki bir gence çarparak öldüren kızı Zehra Kınık ise serbest.

Maltepe Mitingi'ndeki kalabalık gündemin en çok konuşulan konusuydu.

Maltepe Mitingi'ndeki kalabalık gündemin en çok konuşulan konusuydu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve sonrasında gözaltına alınmasıyla başlayan protesto zincirinin en büyüğünü bugün Maltepe'de gerçekleştirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, meydanda 2.2 milyon kişi olduğunu duyurdu.

Bugün derbi var ama futbol severler boykot ihtimalini konuşuyor.

Bugün derbi var ama futbol severler boykot ihtimalini konuşuyor.

Futbol sevgisi ve Galatasaraylılığı ile bilinen oyuncu Bartu Küçükçağlayan, 19 Mart’tan bu yana yaşananlara herhangi bir tepki vermeyen Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’ı boykot etmeye başladı. Sosyal medya hesabından boykot paylaşımı yapan Bartu Küçükçağlayan “Yıllardır bana ‘futbol seyretmeni sana yakıştıramıyorum’ diyen herkese bir cevabım vardı artık yok!” yazdı.

Cem Yılmaz paylaşım yapmadığı için gelen tepkilere sert yanıtlar verdi.

Cem Yılmaz paylaşım yapmadığı için gelen tepkilere sert yanıtlar verdi.

Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesiyle başlayan tutuklanarak cezaevine gönderilmesiyle devam süreç boyunca sessiz kaldığı için tepki çeken ünlülerden biri olan komedyen Cem Yılmaz sessizliğini bozdu.

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Espressolab'in boykot çağrıları sonrası CHP'ye ulaşmaya çalıştığı öğrenildi.

Espressolab'in boykot çağrıları sonrası CHP'ye ulaşmaya çalıştığı öğrenildi.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de düzenlenen mitingde Espressolab için boykot çağrısında bulunmuştu. Bugün gerçekleşen CHP mitinginde ünlü kahve markasının boykot çağrısı sonrası kendilerine ulaşmaya çalıştıklarını açıkladı.

İstanbul Kadıköy'deki bir pazarda vahşice öldürülen Ahmet Mattia Minguzi unutulmuyor.

İstanbul Kadıköy'deki bir pazarda vahşice öldürülen Ahmet Mattia Minguzi unutulmuyor.

Beşiktaş-Trabzonspor derbisinde her iki takımın da andığı Ahmet Mattia için ailesi büyük bir hukuk mücadelesi veriyor. Trabzonspor'un yönetim ve camia olarak sahiplendiği olayla ilgili kulüp tarafından da destek paylaşımları geliyor. Bu kez de videolu forma paylaşımı yaptılar.

İmamoğlu'nun tutuklanma kararının ardından ülke genelinde gerçekleşen protesto ve eylemlerde birçok gencimiz gözaltına alınmış, kimileri de tutuklanmıştı.

İmamoğlu'nun tutuklanma kararının ardından ülke genelinde gerçekleşen protesto ve eylemlerde birçok gencimiz gözaltına alınmış, kimileri de tutuklanmıştı.

Birçok ünlü isim gencecik vatandaşların tutuklanmasına tepki gösterdi. O isimlerden biri de ünlü oyuncu Seda Bakan'dı. Bakan'ın 'Devlet büyüklerine' yaptığı çağrı, ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın dikkatini çekti...

Özgür Özel boykot listesine yeni markaları ekledi.

Özgür Özel boykot listesine yeni markaları ekledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'na destek için Maltepe Sahil Alanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Özel, yeni boykot listesini açıkladı. Boykot listesine televizyon kanallarından restoranlara kadar pek çok marka eklendi. İşte detaylar!

Yapay zeka derbi için skor tahmini yaptı.

Yapay zeka derbi için skor tahmini yaptı.

Beşiktaş ve Galatasaray akşam tarihi bir derbide bir kez daha karşı karşıya gelecek. İki takım da favorisi belli olmayan derbilerde birbirinden ilginç sonuçlar almayı başardı. Milli ara dönüşü yaşanacak bu heyecanı biz de yapay zekaya sorduk. Yapay zeka derbide lider Galatasaray'ı bir adım önde görüyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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