29 Mart Cumartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
29 Mart Cumartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz.
Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Harvard Üniversitesi, Orta Doğu Çalışmaları Merkezi (CMES) Direktörü Prof. Dr. Cemal Kafadar ve yardımcısı Rosie Bsheer'in görevine son verdi.
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‘Her Şey Çok Güzel Olacak’ sloganının da sahibi olan Berkay Gezgin, Saraçhanedeki Ekrem İmamoğlu’na destek gösterilerine katıldığı için tutuklandı.
Maltepe Mitingi'ndeki kalabalık gündemin en çok konuşulan konusuydu.
Bugün derbi var ama futbol severler boykot ihtimalini konuşuyor.
Cem Yılmaz paylaşım yapmadığı için gelen tepkilere sert yanıtlar verdi.
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Espressolab'in boykot çağrıları sonrası CHP'ye ulaşmaya çalıştığı öğrenildi.
İstanbul Kadıköy'deki bir pazarda vahşice öldürülen Ahmet Mattia Minguzi unutulmuyor.
İmamoğlu'nun tutuklanma kararının ardından ülke genelinde gerçekleşen protesto ve eylemlerde birçok gencimiz gözaltına alınmış, kimileri de tutuklanmıştı.
Özgür Özel boykot listesine yeni markaları ekledi.
Yapay zeka derbi için skor tahmini yaptı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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