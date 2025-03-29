29 Mart Cumartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Beşiktaş-Trabzonspor derbisinde her iki takımın da andığı Ahmet Mattia için ailesi büyük bir hukuk mücadelesi veriyor. Trabzonspor'un yönetim ve camia olarak sahiplendiği olayla ilgili kulüp tarafından da destek paylaşımları geliyor. Bu kez de videolu forma paylaşımı yaptılar.