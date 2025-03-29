Sözcü Gazetesi'nin Haberi Ses Getirdi: Berkay Gezgin Tutuklu, Zehra Kınık Serbest!

Ekrem İmamoğlu’nun 2019 yerel seçimlerinden bu yana sıklıkla kullandığı ‘Her şey çok güzel olacak’ sloganının ilham kaynağı olan 22 yaşındaki Berkay Gezgin Saraçhane’deki gösterilere katılarak İmamoğlu’nun tutuklanması tepki gösterdiği için tutuklandı.

Gezgin, kararı beklerken şöyle demişti: “Bu dava siyasi. Karar ne olursa olsun arkamızda durmaya sesimizi duyurmaya devam edin. Suçsuzuz, bizi burada hukuksuz olarak tutuyorlar. Vatanını seven, 21-22 yaşında hakkını arayan Türk gençlerini burada tutuklamayla karşı karşıya bırakıyorlar. Bu, gülünç ve korkunç bir tablo. Herkes sesini çıkarsın, kimse susmasın. Her şey çok güzel olacak, mücadele edersek, etmezsek olmaz” dedi.