Sözcü Gazetesi'nin Haberi Ses Getirdi: Berkay Gezgin Tutuklu, Zehra Kınık Serbest!
Sözcü Gazetesi'nin Haberi Ses Getirdi: Berkay Gezgin Tutuklu, Zehra Kınık Serbest!
‘Her Şey Çok Güzel Olacak’ sloganının da sahibi olan Berkay Gezgin, Saraçhanedeki Ekrem İmamoğlu’na destek gösterilerine katıldığı için tutuklandı.
Deprem döneminde çadır satan Kızılay’ın eski başkanı Kerem Kınık’ık, arabasıyla 16 yaşındaki bir gence çarparak öldüren kızı Zehra Kınık ise serbest.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sözcü Gazetesi’nin Berkay Gezgin ve Zehra Kınık karşılaştırmalı haberi çok konuşuldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık, Batın Barlasçeki’nin ölümüne neden oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın