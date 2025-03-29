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Sözcü Gazetesi'nin Haberi Ses Getirdi: Berkay Gezgin Tutuklu, Zehra Kınık Serbest!

Sözcü Gazetesi'nin Haberi Ses Getirdi: Berkay Gezgin Tutuklu, Zehra Kınık Serbest!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.03.2025 - 10:44 Son Güncelleme: 29.03.2025 - 10:50

‘Her Şey Çok Güzel Olacak’ sloganının da sahibi olan Berkay Gezgin, Saraçhanedeki Ekrem İmamoğlu’na destek gösterilerine katıldığı için tutuklandı. 

Deprem döneminde çadır satan Kızılay’ın eski başkanı Kerem Kınık’ık, arabasıyla 16 yaşındaki bir gence çarparak öldüren kızı Zehra Kınık ise serbest.

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Sözcü Gazetesi’nin Berkay Gezgin ve Zehra Kınık karşılaştırmalı haberi çok konuşuldu.

Sözcü Gazetesi’nin Berkay Gezgin ve Zehra Kınık karşılaştırmalı haberi çok konuşuldu.

Ekrem İmamoğlu’nun 2019 yerel seçimlerinden bu yana sıklıkla kullandığı ‘Her şey çok güzel olacak’ sloganının ilham kaynağı olan 22 yaşındaki Berkay Gezgin Saraçhane’deki gösterilere katılarak İmamoğlu’nun tutuklanması tepki gösterdiği için tutuklandı. 

Gezgin, kararı beklerken şöyle demişti: “Bu dava siyasi. Karar ne olursa olsun arkamızda durmaya sesimizi duyurmaya devam edin. Suçsuzuz, bizi burada hukuksuz olarak tutuyorlar. Vatanını seven, 21-22 yaşında hakkını arayan Türk gençlerini burada tutuklamayla karşı karşıya bırakıyorlar. Bu, gülünç ve korkunç bir tablo. Herkes sesini çıkarsın, kimse susmasın. Her şey çok güzel olacak, mücadele edersek, etmezsek olmaz” dedi.

Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık, Batın Barlasçeki’nin ölümüne neden oldu.

Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık, Batın Barlasçeki’nin ölümüne neden oldu.

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir, 9 Temmuz 2024 tarihinde Beykoz’da otomobille bir sokaktan ana caddeye çıkarken motosiklete çarpmış, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne, motosikleti kullanan Yavuz Selim Öztürk ve kaldırımdaki 2 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu. Fatıma Zehra Kınık, kaza tespit tutanağında asli derecede yüzde 100 kusurlu bulunmasına rağmen emniyette ifadesinin alınmasından sonra sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Rapora göre, Kınık, “DUR” levhasına riayet etmeden ana yoldan gelen araçların geçişini beklemedi ve önünden geçiş yapan araca çarptı. Bu yüzden kaza oluştu ve 2918 sayılı Karayolları trafik kanunun 84. Maddesine ve aynı kanunun 47. Maddesine riayet etmediği için yüzde 100 kusurlu bulundu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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