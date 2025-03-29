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Bartu Küçükçağlayan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’ı Boykot Etti

Bartu Küçükçağlayan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’ı Boykot Etti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.03.2025 - 11:39 Son Güncelleme: 29.03.2025 - 11:43

Futbol sevgisi ve Galatasaraylılığı ile bilinen oyuncu Bartu Küçükçağlayan, 19 Mart’tan bu yana yaşananlara herhangi bir tepki vermeyen Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’ı boykot etmeye başladı. Sosyal medya hesabından boykot paylaşımı yapan Bartu Küçükçağlayan “Yıllardır bana ‘futbol seyretmeni sana yakıştıramıyorum’ diyen herkese bir cevabım vardı artık yok!” yazdı.

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Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali ile başlayan süreç tutuklanması ve İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığından uzaklaştırılması ile devam etti.

Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali ile başlayan süreç tutuklanması ve İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığından uzaklaştırılması ile devam etti.

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla Türkiye’nin her yerinde başlayan tepki gösterileri CHP’nin boykot ile devam etti. 

Yapılan gösterilere, polislerin sert müdahalelerine kimi ünlü tepki gösterirken bazıları da sessiz kalmayı tercih etti.

Oyuncu Bartu Küçükçağlayan’ın tepkisini çeken ise ilgi alanında olan futbol kulüpleri oldu.

Oyuncu Bartu Küçükçağlayan’ın tepkisini çeken ise ilgi alanında olan futbol kulüpleri oldu.

Ünlü oyuncu, 19 Mart’tan bu yana yaşananlara herhangi bir tepki vermeyen Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’ı boykot etmeye başladı. Sosyal medya hesabından boykot paylaşımı yapan Bartu Küçükçağlayan “Yıllardır bana ‘futbol seyretmeni sana yakıştıramıyorum’ diyen herkese bir cevabım vardı artık yok!” yazdı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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