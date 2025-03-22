Black Bloc Nedir? Yurtdışındaki Protestolarda Gördüğümüz Baştan Aşağı Siyah Giyinenlerin Sırrı

Black Bloc, genellikle protestolarda ve gösterilerde görülen bir eylem taktiği olarak biliniyor. Katılımcılar siyah giysiler, siyah maskeler, siyah güneş gözlükleri takarak yüzlerini ve kendilerini gizleyerek kimliklerinin açığa çıkmasına engel olmayı amaçlar. Bu taktik polisin eyleme katılanların tanınmasını ve bulunmasını zorlaştırmak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Black Bloc’un kökenleri 1980'lerde Almanya'daki sol görüşlü otonom hareketlere dayanıyor. Özellikle anarşist, anti-kapitalist ve anti-faşist gruplar tarafından benimsenmiş bir yöntemdir. Black Bloc (Kara Blok) yöntemi özellikle 1999 Seattle Dünya Ticaret Örgütü protestolarında öne çıktı. Dünya genelinde yaşanan eylemlerde günümüzde de black bloc yöntemi dikkat çekti.

Black Bloc, hükümetler tarafından eleştirilere neden oluyor. Yetkililer bu yöntemi vandalizm ve şiddetle ilişkilendiriliyor. Ancak Black Bloc yöntemini uygulayan kişiler ve örgütler amaçlarının polis baskısını kırmak olarak açıklıyor.

Kimi zaman vandalizm ve şiddetle ilişkilendirilse de, bazı Black Bloc grupları asıl amaçlarının polisin baskısını kırmak, ifade özgürlüğünü savunmak ve mülkiyetin kutsallaştırılmasına karşı çıkmak olduğunu savunur.