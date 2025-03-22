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Black Bloc Nedir? Yurtdışındaki Protestolarda Gördüğümüz Baştan Aşağı Siyah Giyinenlerin Sırrı

Black Bloc Nedir? Yurtdışındaki Protestolarda Gördüğümüz Baştan Aşağı Siyah Giyinenlerin Sırrı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.03.2025 - 15:47

Yurtdışında gerçekleştirilen protestolarda çoğunlukla baştan aşağı simsiyah giyinen, siyah maske ve siyah gözlük takan kişileri görüyoruz. Meydanları dolduran bu kişiler sadece siyah giyinmekle kalmıyor siyah gözlük ve siyah maske de kullanıyor. Buna Black Bloc (Kara Blok) deniliyor. Peki Black Bloc nedir? İşte yurtdışındaki protestolarda gördüğümüz baştan aşağı siyah giyinenlerin sırrı.

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Black Bloc nedir?

Black Bloc nedir?

Black Bloc, genellikle protestolarda ve gösterilerde görülen bir eylem taktiği olarak biliniyor. Katılımcılar siyah giysiler, siyah maskeler, siyah güneş gözlükleri takarak yüzlerini ve kendilerini gizleyerek kimliklerinin açığa çıkmasına engel olmayı amaçlar. Bu taktik polisin eyleme katılanların tanınmasını ve bulunmasını zorlaştırmak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Black Bloc’un kökenleri 1980'lerde Almanya'daki sol görüşlü otonom hareketlere dayanıyor. Özellikle anarşist, anti-kapitalist ve anti-faşist gruplar tarafından benimsenmiş bir yöntemdir. Black Bloc (Kara Blok) yöntemi özellikle 1999 Seattle Dünya Ticaret Örgütü protestolarında öne çıktı. Dünya genelinde yaşanan eylemlerde günümüzde de black bloc yöntemi dikkat çekti. 

Black Bloc, hükümetler tarafından eleştirilere neden oluyor. Yetkililer bu yöntemi vandalizm ve şiddetle ilişkilendiriliyor. Ancak Black Bloc yöntemini uygulayan kişiler ve örgütler amaçlarının polis baskısını kırmak olarak açıklıyor.

Kimi zaman vandalizm ve şiddetle ilişkilendirilse de, bazı Black Bloc grupları asıl amaçlarının polisin baskısını kırmak, ifade özgürlüğünü savunmak ve mülkiyetin kutsallaştırılmasına karşı çıkmak olduğunu savunur.

Black Bloc nasıl ortaya çıktı?

Black Bloc nasıl ortaya çıktı?

Black Bloc’un Black Mask’ten etkilendiği ileri sürülüyor. Anarşist örgüt Black Mask 1967 yılına dünya çapında gündem olan bir eylem gerçekleştirdi. Black Mask, siyah giysiler giyerek New York’taki Wall Street’te yürüyüş gerçekleştirdi. Batı dünyasında maskeler ve siyah elbiselerin kullanıldığı ilk yürüyüş olan bu eylem dünyaya yayıldı. 

1977 yılında Almanya’da Brokdorf gösterisinde ise eylemciler siyah giysiler, kayak maskeleri, siyah atkılar ve güneş gözlükleriyle kendilerini gizleyerek eyleme katıldı. Polis baskısına bir direniş olarak tanımlandı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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