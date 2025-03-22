Black Bloc Nedir? Yurtdışındaki Protestolarda Gördüğümüz Baştan Aşağı Siyah Giyinenlerin Sırrı
Black Bloc Nedir? Yurtdışındaki Protestolarda Gördüğümüz Baştan Aşağı Siyah Giyinenlerin Sırrı
Yurtdışında gerçekleştirilen protestolarda çoğunlukla baştan aşağı simsiyah giyinen, siyah maske ve siyah gözlük takan kişileri görüyoruz. Meydanları dolduran bu kişiler sadece siyah giyinmekle kalmıyor siyah gözlük ve siyah maske de kullanıyor. Buna Black Bloc (Kara Blok) deniliyor. Peki Black Bloc nedir? İşte yurtdışındaki protestolarda gördüğümüz baştan aşağı siyah giyinenlerin sırrı.
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Black Bloc nedir?
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Black Bloc nasıl ortaya çıktı?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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