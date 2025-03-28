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Ünlü Stand-up Komedyeni Gökhan Ünver de Boykot Edilmeye Başlandı: Bir Haftada Binlerce Takipçi Kaybetti

Ünlü Stand-up Komedyeni Gökhan Ünver de Boykot Edilmeye Başlandı: Bir Haftada Binlerce Takipçi Kaybetti

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.03.2025 - 21:28

Son aylarda viral olan videolarıyla adından sıkça söz ettiren stand-up komedyeni Gökhan Ünver sosyal medya kullanıcıları tarafından boykot edilmeye başlandı. Sanat camiasındaki ünlü isimler Ekrem İmamoğlu ile alakalı tepkilerini dile getirirken Ünver'in sosyal medyada sessiz kalması kullanıcılar arasında tepkilere sebep oldu.

Kullanıcılar tepkilerini Gökhan Ünver'i takip etmeyi bırakarak gösterdi. Bir hafta içerisinde yaklaşık olarak 200 binden fazla takipçi kaybeden Ünver hala sessizliğini koruyor.

İşte detaylar...

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Stand-up gösterileri ve Instagram gönderileriyle bildiğimiz Gökhan Ünver, son günlerdeki gündem hakkındaki sessizliğiyle dikkat çekiyordu.

Stand-up gösterileri ve Instagram gönderileriyle bildiğimiz Gökhan Ünver, son günlerdeki gündem hakkındaki sessizliğiyle dikkat çekiyordu.

Birçok ünlü isim Ekrem İmamoğlu ile ilgili yaşananlara tepkisini son gaz dile getirirken Ünver, Instagram hesabından hiçbir şey paylaşmadı.

Bazı ünlüler en azından konserlerini, gösterilerini iptal ederek tepkilerini göstermeye çalışsalar da ünlü stand-up komedyeni gösterilerini dahi iptal etmedi, birçok kişiye de gösterilerinin tarihlerini mail attı.

Instagram hesabında dört gün öncesine kadar yaklaşık 3,5 milyon takipçiye sahip olan Ünver, o günden bu yana epey takipçi kaybetti.

Instagram hesabında dört gün öncesine kadar yaklaşık 3,5 milyon takipçiye sahip olan Ünver, o günden bu yana epey takipçi kaybetti.

Vatandaşlar, önce markaları sonra da ünlü isimleri boykot etmeye başladı. Ünver'in takipçisi yaklaşık 3,3 milyonlara kadar düştü.

Social Blade sitesinden alınan verileri göre geçtiğimiz pazar günü 17 bin takipçi kaybetmeye başlayan Ünver, salı günü 72 bin takipçi kaybına ulaştı.

Social Blade sitesinden alınan verileri göre geçtiğimiz pazar günü 17 bin takipçi kaybetmeye başlayan Ünver, salı günü 72 bin takipçi kaybına ulaştı.

Son 1 haftada yaklaşık 235 bin takipçi kaybeden Ünver hala sessizliğini koruyor.

İşte o veriler:

İşte o veriler:

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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