Ünlü Stand-up Komedyeni Gökhan Ünver de Boykot Edilmeye Başlandı: Bir Haftada Binlerce Takipçi Kaybetti
Ünlü Stand-up Komedyeni Gökhan Ünver de Boykot Edilmeye Başlandı: Bir Haftada Binlerce Takipçi Kaybetti
Son aylarda viral olan videolarıyla adından sıkça söz ettiren stand-up komedyeni Gökhan Ünver sosyal medya kullanıcıları tarafından boykot edilmeye başlandı. Sanat camiasındaki ünlü isimler Ekrem İmamoğlu ile alakalı tepkilerini dile getirirken Ünver'in sosyal medyada sessiz kalması kullanıcılar arasında tepkilere sebep oldu.
Kullanıcılar tepkilerini Gökhan Ünver'i takip etmeyi bırakarak gösterdi. Bir hafta içerisinde yaklaşık olarak 200 binden fazla takipçi kaybeden Ünver hala sessizliğini koruyor.
İşte detaylar...
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Stand-up gösterileri ve Instagram gönderileriyle bildiğimiz Gökhan Ünver, son günlerdeki gündem hakkındaki sessizliğiyle dikkat çekiyordu.
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Instagram hesabında dört gün öncesine kadar yaklaşık 3,5 milyon takipçiye sahip olan Ünver, o günden bu yana epey takipçi kaybetti.
Social Blade sitesinden alınan verileri göre geçtiğimiz pazar günü 17 bin takipçi kaybetmeye başlayan Ünver, salı günü 72 bin takipçi kaybına ulaştı.
İşte o veriler:
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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