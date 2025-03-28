Ünlü Stand-up Komedyeni Gökhan Ünver de Boykot Edilmeye Başlandı: Bir Haftada Binlerce Takipçi Kaybetti

Birçok ünlü isim Ekrem İmamoğlu ile ilgili yaşananlara tepkisini son gaz dile getirirken Ünver, Instagram hesabından hiçbir şey paylaşmadı.

Bazı ünlüler en azından konserlerini, gösterilerini iptal ederek tepkilerini göstermeye çalışsalar da ünlü stand-up komedyeni gösterilerini dahi iptal etmedi, birçok kişiye de gösterilerinin tarihlerini mail attı.