ABD’de Türk Öğrenci Rümeysa Öztürk’ün Gözaltına Alınmasına Senatörden Sert Tepki Geldi
ABD’de Türk Öğrenci Rümeysa Öztürk’ün Gözaltına Alınmasına Senatörden Sert Tepki Geldi
ABD'de Tufts Üniversitesi'nde okuyan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, İsrail'in Filistin'e yönelik politikalarını eleştiren bir yazı yazdıktan sonra, maskeli DHS ajanları tarafından gözaltına alındı. Olayın büyük bir tepkiyle karşılanmasının ardından bir tepki de ABD'li senatör Bernie Sanders'den geldi. Paylaştığı gönderide 'Trump'ın muhalifleri susturma çabasına hep birlikte karşı çıkmalıyız' ifadelerini kullandı.
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Fulbright bursuyla ABD'de doktora yapan Rümeyse Öztürk, dün ICE görevlileri tarafından gözaltına alınmasının ardından gündem olmuştu.
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Öztürk'ün gözaltına alınması dünya çapında tepkiyle karşılanırken siyasi isimlerden de tepkiler geldi. Bu isimlerden bir tanesi de Senatör Bernie Sanders idi.
İşte o gönderi:
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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