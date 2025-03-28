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ABD’de Türk Öğrenci Rümeysa Öztürk’ün Gözaltına Alınmasına Senatörden Sert Tepki Geldi

ABD’de Türk Öğrenci Rümeysa Öztürk’ün Gözaltına Alınmasına Senatörden Sert Tepki Geldi

Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.03.2025 - 20:02 Son Güncelleme: 28.03.2025 - 20:05

ABD'de Tufts Üniversitesi'nde okuyan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, İsrail'in Filistin'e yönelik politikalarını eleştiren bir yazı yazdıktan sonra, maskeli DHS ajanları tarafından gözaltına alındı. Olayın büyük bir tepkiyle karşılanmasının ardından bir tepki de ABD'li senatör Bernie Sanders'den geldi. Paylaştığı gönderide 'Trump'ın muhalifleri susturma çabasına hep birlikte karşı çıkmalıyız' ifadelerini kullandı.

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Fulbright bursuyla ABD'de doktora yapan Rümeyse Öztürk, dün ICE görevlileri tarafından gözaltına alınmasının ardından gündem olmuştu.

Fulbright bursuyla ABD'de doktora yapan Rümeyse Öztürk, dün ICE görevlileri tarafından gözaltına alınmasının ardından gündem olmuştu.

Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, iftara giderken yüzü maskeli 6 kişi tarafından gözaltına alınmıştı.

Olayın duyulması sonrası harekete geçen Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, Öztürk'ün durumunun yakından takip edildiğini açıklamıştı.

O anlar kameraya bu şekilde yansımıştı.

Öztürk'ün gözaltına alınması dünya çapında tepkiyle karşılanırken siyasi isimlerden de tepkiler geldi. Bu isimlerden bir tanesi de Senatör Bernie Sanders idi.

Öztürk'ün gözaltına alınması dünya çapında tepkiyle karşılanırken siyasi isimlerden de tepkiler geldi. Bu isimlerden bir tanesi de Senatör Bernie Sanders idi.

Paylaştığı gönderide hem bu olayı hem de Donald Trump'ı eleştirdi:

'Trump’ın otoriterleşme süreci hız kesmeden devam ediyor.  

Tufts Üniversitesi’ndeki bir Türk öğrenci, maskeli DHS ajanları tarafından alıkonuldu.  

Sebep? İsrail’in Filistin halkına karşı yürüttüğü savaşı eleştiren bir yazı kaleme alması.  

Hep birlikte, Trump’ın muhalifleri susturma çabasına karşı durmalıyız.'

İşte o gönderi:

İşte o gönderi:
twitter.com

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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