Gazeteci Cüneyt Özdemir Hesabını Hacklemeye Çalışan Kişiye Gözdağı Verdi: "Bizim de Elimiz Armut Toplamıyor"
Gazeteci Cüneyt Özdemir Hesabını Hacklemeye Çalışan Kişiye Gözdağı Verdi: "Bizim de Elimiz Armut Toplamıyor"
Sunucu ve gazeteci Cüneyt Özdemir, gündeme dair yaptığı açıklamalarla sık sık dikkat çekiyor. Özellikle Ekrem İmamoğlu’nun tutuklandığı süreçte sert eleştirilerde bulunan Özdemir, bu kez Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.
Hesabını hacklemeye çalışanlara sert bir mesaj veren Özdemir, “Bizim de elimiz armut toplamıyor” diyerek, “Ev adresine kadar gözümüzün önündesin” sözleriyle gözdağı verdi.
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Sunucu ve gazeteci Cüneyt Özdemir, son zamanlarda yaptığı açıklamalara gündeme geliyor.
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Farklı açıklamalarıyla da dikkatleri üzerine çeken Özdemir, bu sefer Twitter (X) hesabından hesabını çalmaya çalışanlara gözdağı verdi.
İşte o gönderi:
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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