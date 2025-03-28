Gazeteci Cüneyt Özdemir Hesabını Hacklemeye Çalışan Kişiye Gözdağı Verdi: "Bizim de Elimiz Armut Toplamıyor"

Sunucu ve gazeteci Cüneyt Özdemir, gündeme dair yaptığı açıklamalarla sık sık dikkat çekiyor. Özellikle Ekrem İmamoğlu’nun tutuklandığı süreçte sert eleştirilerde bulunan Özdemir, bu kez Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Hesabını hacklemeye çalışanlara sert bir mesaj veren Özdemir, “Bizim de elimiz armut toplamıyor” diyerek, “Ev adresine kadar gözümüzün önündesin” sözleriyle gözdağı verdi.

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