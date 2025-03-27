Bir Avuç İsviçre Frangı'nın Yaklaşık 1 Milyon TL Etmesi Günümüz Ekonomik Koşullarıyla Yüzleştirdi
Bir Avuç İsviçre Frangı'nın Yaklaşık 1 Milyon TL Etmesi Günümüz Ekonomik Koşullarıyla Yüzleştirdi
Kaynak: https://x.com/dunyadanfinans/status/1...
Son zamanlarda vatandaşlar, ekonomik koşullara adeta isyan ediyor. Özellikle konu döviz kuru olduğunda vatandaşlar tepkilerini göstermeden edemiyor.
Döviz kurunun yüksek olduğunun farkındayız, fakat son günlerde bir avuç İsviçre Frangı’nın yaklaşık 1 milyon TL etmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar bu duruma tepki gösterdi. İşte detaylar...
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Sizler de takdir edersiniz ki son zamanlarda döviz kurunun yükselmesiyle birlikte birikim yapmak zorlaştı.
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Twitter'da (X) paylaşılan bir fotoğraf gündem oldu.
İşte gelen yorumlarda bazıları:
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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