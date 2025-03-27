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Bir Avuç İsviçre Frangı'nın Yaklaşık 1 Milyon TL Etmesi Günümüz Ekonomik Koşullarıyla Yüzleştirdi

Bir Avuç İsviçre Frangı'nın Yaklaşık 1 Milyon TL Etmesi Günümüz Ekonomik Koşullarıyla Yüzleştirdi

Türk Lirası Enflasyon döviz
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.03.2025 - 14:52

Son zamanlarda vatandaşlar, ekonomik koşullara adeta isyan ediyor. Özellikle konu döviz kuru olduğunda vatandaşlar tepkilerini göstermeden edemiyor.

Döviz kurunun yüksek olduğunun farkındayız, fakat son günlerde bir avuç İsviçre Frangı’nın yaklaşık 1 milyon TL etmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar bu duruma tepki gösterdi. İşte detaylar...

Kaynak: https://x.com/dunyadanfinans/status/1...
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Sizler de takdir edersiniz ki son zamanlarda döviz kurunun yükselmesiyle birlikte birikim yapmak zorlaştı.

Sizler de takdir edersiniz ki son zamanlarda döviz kurunun yükselmesiyle birlikte birikim yapmak zorlaştı.

Cüzi bir miktar dolar bozdurduğumuzda, neredeyse bir çuval Türk Lirası ile evimize dönebiliyoruz. Özellikle son 5 yılda, euro ve dolar bazında döviz bozdurmak, karşımıza gerçekten şok edici rakamlar çıkarabiliyor.

Twitter'da (X) paylaşılan bir fotoğraf gündem oldu.

Twitter'da (X) paylaşılan bir fotoğraf gündem oldu.

Neredeyse bir tutam İsviçre Frangı'nın 1 milyon TL etmesi sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

1 İsviçre Frangı günümüz kuruyla (27 Mart 2025) 43.01 TL!

Yani görselde yaklaşık olarak 23 bin İsviçre Frangı (CHF) var.

İşte gelen yorumlarda bazıları:

İşte gelen yorumlarda bazıları:
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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