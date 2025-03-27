Dövmeleri Yüzünden Anneler Günü'nü Evde Geçireceğini Söyleyen Kadından Dumur Eden Açıklamalar

Malumunuz 11 Mayıs Anneler Günü! Kendisi de bir anne olduğu için bu günü dört gözle bekliyor ama bir sorun var.

İnsanların 'yargılayıcı' bakışları nedeniyle çocuklarıyla dışarı çıkmaya çekinen 47 yaşındaki kadın, o gün geldiğinde ne yapacağını kara kara düşünüyor.

'Çocuklarımla bir mekanda yemek yemek istedim ama diğer müşterileri korkutabilirim diye gidemiyorum.'

'Ne zaman evden çıksam insanlar bana bakıyor ve sokakta yanımdan geçerken hep kenara çekiliyorlar.'