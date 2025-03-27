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Dövmeleri Yüzünden Anneler Günü'nü Evde Geçireceğini Söyleyen Kadından Dumur Eden Açıklamalar

Dövmeleri Yüzünden Anneler Günü'nü Evde Geçireceğini Söyleyen Kadından Dumur Eden Açıklamalar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.03.2025 - 11:53

Dövme kimileri için büyük bir tutku, kimileri içinse adeta bir bağımlılık. İngiltere'de yaşayan Melissa Sloan da dövme bağımlısı olan kişilerden bir tanesi. Vücudundaki dövmelerle tanınan kadın, toplum içinde ciddi zorluklar yaşadığını söylüyor. Geçtiğimiz günlerde verdiği bir demeçte ise dikkat çeken bir itirafta bulundu.  

Çocuklarıyla dışarı çıktığında insanların kendisine tuhaf bakışlar attığını belirten Melissa, bu yüzden Anneler Günü'nü evde geçireceğini açıkladı. Sürekli yargılanmaktan yorulduğunu söyleyen kadının şaşırtan açıklamalarına birlikte bakalım…

Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/real-life...
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Melissa Sloan, İngiltere'nin "en dövmeli kadını" olarak biliniyor.

Melissa Sloan, İngiltere'nin "en dövmeli kadını" olarak biliniyor.

Dövmeleri yüzünden iş bulamadığını, hatta toplumdan da zaman zaman dışlandığını dile getiren Sloan, kendi tercihleri nedeniyle son günlerde kötü hissettiğini de vurguluyor.

Bara gittiğinde ya da dışarıda tek başına yürürken birçok kişinin aşağılayıcı bakışlarına maruz kalan Sloan, şu anda 800'e yakın dövmeye sahip. Ne olursa olsun dövme tutkusundan vazgeçmeyeceğini söyleyerek hayatına devam etmek istediğini ekliyor.

"Anneler Günü'nde ne yapacağım?"

"Anneler Günü'nde ne yapacağım?"

Malumunuz 11 Mayıs Anneler Günü! Kendisi de bir anne olduğu için bu günü dört gözle bekliyor ama bir sorun var.

İnsanların 'yargılayıcı' bakışları nedeniyle çocuklarıyla dışarı çıkmaya çekinen 47 yaşındaki kadın, o gün geldiğinde ne yapacağını kara kara düşünüyor.

'Çocuklarımla bir mekanda yemek yemek istedim ama diğer müşterileri korkutabilirim diye gidemiyorum.'

'Ne zaman evden çıksam insanlar bana bakıyor ve sokakta yanımdan geçerken hep kenara çekiliyorlar.'

"Artık buna alıştım ama dışarıda yemek yemek durumu daha da kötü hale getiriyor. Bir gün insanların sırf görünüşüm yüzünden restorandan çıkıp gideceğinden endişeleniyorum."

"Artık buna alıştım ama dışarıda yemek yemek durumu daha da kötü hale getiriyor. Bir gün insanların sırf görünüşüm yüzünden restorandan çıkıp gideceğinden endişeleniyorum."

Şu anda alışsalar da geçmişte çocukları da annelerinin dövmelerini epey sorguluyorlarmış.

'Şimdi tüm insanlar bu duruma karşı duyarsızlaştı ama bu, insanların dik dik bakmasını daha az rahatsız edici hale getirmiyor.'

Anne, çocuklarının kendisine gösterilen ilgiyi umursamamasından olsa da Melissa yine de insanların sürekli bakmasını zaman zaman anlamakta zorlanıyor.

'Ne yazık ki insanlar beni kabul edemiyor gibi görünüyor, bu yüzden bu Anneler Günü’nü evde geçireceğim' diye itiraf etti.

'Bütün dikkatleri çekmeye gerek yok.'

Dışarı çıktığında ise Melissa genellikle vücut ve yüz dövmelerini kapatmak için yoğun bir fondöten sürmeyi tercih ediyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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