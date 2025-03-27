Dövmeleri Yüzünden Anneler Günü'nü Evde Geçireceğini Söyleyen Kadından Dumur Eden Açıklamalar
Dövmeleri Yüzünden Anneler Günü'nü Evde Geçireceğini Söyleyen Kadından Dumur Eden Açıklamalar
Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/real-life...
Dövme kimileri için büyük bir tutku, kimileri içinse adeta bir bağımlılık. İngiltere'de yaşayan Melissa Sloan da dövme bağımlısı olan kişilerden bir tanesi. Vücudundaki dövmelerle tanınan kadın, toplum içinde ciddi zorluklar yaşadığını söylüyor. Geçtiğimiz günlerde verdiği bir demeçte ise dikkat çeken bir itirafta bulundu.
Çocuklarıyla dışarı çıktığında insanların kendisine tuhaf bakışlar attığını belirten Melissa, bu yüzden Anneler Günü'nü evde geçireceğini açıkladı. Sürekli yargılanmaktan yorulduğunu söyleyen kadının şaşırtan açıklamalarına birlikte bakalım…
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Melissa Sloan, İngiltere'nin "en dövmeli kadını" olarak biliniyor.
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"Anneler Günü'nde ne yapacağım?"
"Artık buna alıştım ama dışarıda yemek yemek durumu daha da kötü hale getiriyor. Bir gün insanların sırf görünüşüm yüzünden restorandan çıkıp gideceğinden endişeleniyorum."
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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