8D Ses Kullanarak Beyni Daha İyi Hale Getirme Yolu: Brain Flossing

Belki son zamanlarda TikTok'ta karşınıza 'Brain Flossing' kavramı çıkmıştır. Gün geçtikçe daha viral olan bu kavram aslına bakarsanız birçok kişi tarafından sıkça kullanılıyor. 8D ses teknolojisi kullanarak beyni daha iyi hale getirmeye yarayan Brain Flossing, teknolojinin de gelişmesiyle artık çok daha kolay ulaşılabilir bir noktada.

Peki Brain Flossing nedir, nasıl çalışır? Bu kadar popüler olmasının sebebi aslında ne?

Kaynak: Vogue, Bustle