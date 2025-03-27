8D Ses Kullanarak Beyni Daha İyi Hale Getirme Yolu: Brain Flossing
8D Ses Kullanarak Beyni Daha İyi Hale Getirme Yolu: Brain Flossing
Belki son zamanlarda TikTok'ta karşınıza 'Brain Flossing' kavramı çıkmıştır. Gün geçtikçe daha viral olan bu kavram aslına bakarsanız birçok kişi tarafından sıkça kullanılıyor. 8D ses teknolojisi kullanarak beyni daha iyi hale getirmeye yarayan Brain Flossing, teknolojinin de gelişmesiyle artık çok daha kolay ulaşılabilir bir noktada.
Peki Brain Flossing nedir, nasıl çalışır? Bu kadar popüler olmasının sebebi aslında ne?
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Son zamanlarda özellikle TikTok'ta popülerleşen "Brain Flossing" kavramını duymuş muydunuz?
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Peki nasıl çalışıyor bu "Brain Flossing"?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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