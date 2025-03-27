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Yaşam
8D Ses Kullanarak Beyni Daha İyi Hale Getirme Yolu: Brain Flossing

8D Ses Kullanarak Beyni Daha İyi Hale Getirme Yolu: Brain Flossing

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.03.2025 - 13:56

Belki son zamanlarda TikTok'ta karşınıza 'Brain Flossing' kavramı çıkmıştır. Gün geçtikçe daha viral olan bu kavram aslına bakarsanız birçok kişi tarafından sıkça kullanılıyor. 8D ses teknolojisi kullanarak beyni daha iyi hale getirmeye yarayan Brain Flossing, teknolojinin de gelişmesiyle artık çok daha kolay ulaşılabilir bir noktada.

Peki Brain Flossing nedir, nasıl çalışır? Bu kadar popüler olmasının sebebi aslında ne?

Kaynak: Vogue, Bustle

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Son zamanlarda özellikle TikTok'ta popülerleşen "Brain Flossing" kavramını duymuş muydunuz?

Son zamanlarda özellikle TikTok'ta popülerleşen "Brain Flossing" kavramını duymuş muydunuz?

Brain Flossing, zihinsel sağlığı desteklemek amacıyla popülerleşmiş ilginç bir fenomen. Aslında bilimsel bir terim olmaktan çok, TikTok kullanıcılarının 8D ses teknolojisini dinlerken hissettikleri özel bir duyguya verilen isim. Bu teknoloji, kulaklıkla dinlendiğinde sesi sağdan sola, soldan sağa geçiyormuş gibi bir etki yaratıyor. Beyinde uyandırdığı bu farklı his, özellikle stres, kaygı ve dikkat dağınıklığı gibi durumlarla başa çıkmada faydalı olabiliyor.

Peki nasıl çalışıyor bu "Brain Flossing"?

Brain Flossing, 8D sesin yarattığı bir deneyim olarak öne çıkıyor. 8D ses, kulağınıza gelen seslerin sağ ve sol kulak arasında geçiş yaparak üç boyutlu bir etki yaratıyor. Bu geçiş beynin odaklanmasını sağlarken zihinsel rahatlama da getiriyor. 8D ses, bir tür 'bilateral uyarım' etkisi yaratır; yani sağ ve sol beyniniz sırasıyla duyusal bilgi alıyor ve bu da zihninizi sakinleştiren bir etki yaratıyor.

Müzik terapistleri, 8D sesin etkisini şöyle tanımlıyor:

“Tıpkı diş ipinin dişler arasındaki kalıntıları temizlemesi gibi, 8D ses de beyninizdeki istenmeyen uyarıcıları ortadan kaldırarak bir ‘beyin diş ipi’ etkisi yaratabilir. Bu teknik, zihninize mevcut duyusal deneyime odaklanma şansı tanır ve zihinsel yenilenme sağlar.”

Bu sesler, beynin sakinleşmesine, düşüncelerin huzura ermesine ve duygusal dengeyi sağlamaya yardımcı olabilir.

Nöroçeşitlilik gösteren bireylerde işe yarıyor mu dersiniz?

Nöroçeşitlilik gösteren bireylerde işe yarıyor mu dersiniz?

8D sesin etkileri, özellikle nöroçeşitliliğe sahip bireyler için oldukça dikkat çekici. Nöroçeşitliliğe sahip bireyler genellikle daha yüksek duyusal hassasiyet sergileyebilirler, yani sağ ve sol beyin arasındaki geçişleri daha yoğun bir şekilde deneyimlemelerine yol açar.

Bu durum, 8D sesin etkilerini daha belirgin hale getirebilir. Bazı kullanıcılar, 8D sesleri dinlerken rahatlama, odaklanma ve dengeleme hissi yaşarken, diğerleri bu sesleri aşırı uyarıcı ya da rahatsız edici bulabilir. Yine de 8D seslerin genelde rahatlatıcı etkileri olduğu ve zihinsel sağlığı dengelemeye yardımcı olabileceği söylenebilir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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