Ünlü Rock Yıldızı Marilyn Manson, 13 Yıl Aradan Sonra İstanbul'a Geliyor!

13 yıl sonra Türkiye’ye geri dönüyor! Şok rock denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Marilyn Manson, uzun bir aranın ardından İstanbul’da sahne almaya hazırlanıyor. Özellikle Sweet Dreams (Are Made of This), The Beautiful People, This Is the New Shit, Tainted Love ve Disposable Teens gibi şarkılarıyla tanınan rock yıldızı 2025 yılında Türkiye'deki hayranlarıyla buluşacak.