Ünlü Rock Yıldızı Marilyn Manson, 13 Yıl Aradan Sonra İstanbul'a Geliyor!

Marilyn Manson asıl adı Brian Hugh Warner olan, 5 Ocak 1969 doğumlu Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve sanatçı. Kendisisini sahne adı ve grubu olan Marilyn Manson ile özellikle rock tarzındaki sahne performansları, gotik ve provokatif imajıyla tanınıyor. 1990'larda çıkış yapan sanatçıyı özellikle Sweet Dreams (Are Made of This), The Beautiful People, This Is the New Shit, Tainted Love ve Disposable Teens gibi şarkılarıyla tanıyoruz.