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Yaşam
Ünlü Rock Yıldızı Marilyn Manson, 13 Yıl Aradan Sonra İstanbul'a Geliyor!

Ünlü Rock Yıldızı Marilyn Manson, 13 Yıl Aradan Sonra İstanbul'a Geliyor!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.03.2025 - 18:14

13 yıl sonra Türkiye’ye geri dönüyor! Şok rock denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Marilyn Manson, uzun bir aranın ardından İstanbul’da sahne almaya hazırlanıyor. Özellikle Sweet Dreams (Are Made of This), The Beautiful People, This Is the New Shit, Tainted Love ve Disposable Teens gibi şarkılarıyla tanınan rock yıldızı 2025 yılında Türkiye'deki hayranlarıyla buluşacak.

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Marilyn Manson İstanbul'a geliyor!

Marilyn Manson İstanbul'a geliyor!

2007’de Türkiye’de büyük yankı uyandıran Marilyn Manson, 13 yıl sonra yeniden İstanbul’da sahne alacak. Biletlerin 21 Nisan’da satışa çıkması planlanıyor.

Henüz bilet fiyatları belli değil.

Henüz bilet fiyatları belli değil.

2009 yılında 65 YTL'ye satılan bilet fiyatları günümüz enflasyon oranıyla 1800 lira civarı olması bekleniyor.

Marilyn Manson Kimdir?

Marilyn Manson Kimdir?

Marilyn Manson asıl adı Brian Hugh Warner olan, 5 Ocak 1969 doğumlu Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve sanatçı. Kendisisini sahne adı ve grubu olan Marilyn Manson ile özellikle rock tarzındaki sahne performansları, gotik ve provokatif imajıyla tanınıyor. 1990'larda çıkış yapan sanatçıyı özellikle Sweet Dreams (Are Made of This), The Beautiful People, This Is the New Shit, Tainted Love ve Disposable Teens gibi şarkılarıyla tanıyoruz.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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benialakadaretmiyor

Musa abi dur ya zaten ortalık karışık

kenan öz

Bu herifin bütün şarkılarını severimde, şok rock ne lan? Lan yeni yetmeler Nerenizde uyduruyorunuz bu saçma sapan müzik türlerini lann.