Ünlü Rock Yıldızı Marilyn Manson, 13 Yıl Aradan Sonra İstanbul'a Geliyor!
Ünlü Rock Yıldızı Marilyn Manson, 13 Yıl Aradan Sonra İstanbul'a Geliyor!
13 yıl sonra Türkiye’ye geri dönüyor! Şok rock denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Marilyn Manson, uzun bir aranın ardından İstanbul’da sahne almaya hazırlanıyor. Özellikle Sweet Dreams (Are Made of This), The Beautiful People, This Is the New Shit, Tainted Love ve Disposable Teens gibi şarkılarıyla tanınan rock yıldızı 2025 yılında Türkiye'deki hayranlarıyla buluşacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Marilyn Manson İstanbul'a geliyor!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Henüz bilet fiyatları belli değil.
Marilyn Manson Kimdir?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Musa abi dur ya zaten ortalık karışık
Bu herifin bütün şarkılarını severimde, şok rock ne lan? Lan yeni yetmeler Nerenizde uyduruyorunuz bu saçma sapan müzik türlerini lann.