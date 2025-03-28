Mahmut Tanal Rüzgarına Grok da Kayıtsız Kalamadı Şiir Yazdı

Mahmut Tanal, CHP'nin hak arama temelli tüm eylemlerinde her zaman en öndeki isimlerin başında geliyor. Kimi zaman Akbelen'de jandarma kovalıyor, kimi zaman TOMA'nın üzerine çıkıyor. Kimi zaman bir dakika boyunca 'Mafyadan 10 bin dolar maaş alan siyasetçi kim?' diye soruyor, kimi zaman da ODTÜ'de TOMA savar olarak gençlerin yanında yer alıyor.

Bu rüzgara Grok da dayanamadı ve Tanal'a şiir yazdı.