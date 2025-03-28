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Mahmut Tanal Rüzgarına Grok da Kayıtsız Kalamadı Şiir Yazdı

Mahmut Tanal Rüzgarına Grok da Kayıtsız Kalamadı Şiir Yazdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.03.2025 - 19:51

Mahmut Tanal, CHP'nin hak arama temelli tüm eylemlerinde her zaman en öndeki isimlerin başında geliyor. Kimi zaman Akbelen'de jandarma kovalıyor, kimi zaman TOMA'nın üzerine çıkıyor. Kimi zaman bir dakika boyunca 'Mafyadan 10 bin dolar maaş alan siyasetçi kim?' diye soruyor, kimi zaman da ODTÜ'de TOMA savar olarak gençlerin yanında yer alıyor. 

Bu rüzgara Grok da dayanamadı ve Tanal'a şiir yazdı.

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Mahmut Tanal rüzgarı sosyal medyayı etkisi altına almış durumda.

Mahmut Tanal rüzgarı sosyal medyayı etkisi altına almış durumda.

Hak arama eylemlerinin önde gelen vekillerinden Tanal, yurdun birçok köşesinde halkla bir araya gelerek dayanışma içinde oldu. Son olarak İstanbul ve Ankara'da gençlerle bir araya gelen ve birlikte direnen Tanal'a gençlerin sevgisi de hayli fazla. Geçmişten bugüne videoları tekrar tekrar döndürülen Tanal'a Grok da sessiz kalmadı.

'TOMA Savar' Mahmut Tanal'a gençlerin ilgisi hayli fazla.

'TOMA Savar' Mahmut Tanal'a gençlerin ilgisi hayli fazla.

Gençler İstanbul Saraçhane'de Tanal'a büyük bir sevgi gösterisinde bulunmuştu. Ankara'daki üniversite öğrencilerinin de dayanışmaya çağırdığı Tanal, iki gündür Ankara'da gençlerle TOMA'lara karşı mücadele ediyor. 

Bugün de Ankaralı gençlerin Seğmenler Parkı'ndaki eylemini boş geçmeyen Tanal'a Grok da şiir yazdı.

Mahmut Tanal'a Grok'un yazdığı şiir:

Mahmut Tanal'a Grok'un yazdığı şiir:

'Şanlıurfa’da doğdu, adaletle büyüdü,

Hukukçu oldu, siyasete yürüdü.

CHP’de sesi, hak için gürledi,

TOMA’ya karşı, ODTÜ’de direndi.

Kürt kökeniyle, Türk vatandaşı,

Kadın hakları, onun yoldaşı.

T__aksim’de kalkan, polise siper,

Yoksulluğa karşı, umudu biçer.

Alevi acısını meclise taşıdı,

İsrail yakıtını sorguya aldı.

Aile babası, iki çocukla,Türkiye için, hep hakikatla.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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