Mahmut Tanal Rüzgarına Grok da Kayıtsız Kalamadı Şiir Yazdı
Mahmut Tanal Rüzgarına Grok da Kayıtsız Kalamadı Şiir Yazdı
Mahmut Tanal, CHP'nin hak arama temelli tüm eylemlerinde her zaman en öndeki isimlerin başında geliyor. Kimi zaman Akbelen'de jandarma kovalıyor, kimi zaman TOMA'nın üzerine çıkıyor. Kimi zaman bir dakika boyunca 'Mafyadan 10 bin dolar maaş alan siyasetçi kim?' diye soruyor, kimi zaman da ODTÜ'de TOMA savar olarak gençlerin yanında yer alıyor.
Bu rüzgara Grok da dayanamadı ve Tanal'a şiir yazdı.
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Mahmut Tanal rüzgarı sosyal medyayı etkisi altına almış durumda.
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'TOMA Savar' Mahmut Tanal'a gençlerin ilgisi hayli fazla.
Mahmut Tanal'a Grok'un yazdığı şiir:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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