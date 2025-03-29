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Gönül Dağı Bu Akşam Var mı, Yok mu? Gönül Dağı Yeni Bölümü Ne Zaman Yayınlanacak?

Gönül Dağı Bu Akşam Var mı, Yok mu? Gönül Dağı Yeni Bölümü Ne Zaman Yayınlanacak?

Gönül Dağı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.03.2025 - 20:04

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı tam beş sezondur izleyiciyle buluşuyor. Gelecek sezonda da ekrana gelmesi planlanan dizinin reytingleri de epey yüksek. Berk Atan ve Melis Sevinç'in başrollerini paylaştığı dizinin 29 Mart akşamı yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılmaya başlandı. Ramazan Bayramı arifesiyle sebebiyle merak edilen soruya açıklık getirdik.

Gönül Dağı bu akşam var mı, yok mu? Gönül Dağı yeni bölümü ne zaman? İşte detaylar...

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Gönül Dağı Bu Akşam Var mı, Yok mu?

Gönül Dağı Bu Akşam Var mı, Yok mu?

Cumartesi akşamları TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı'nın yeni bölümü bu akşam yok.

Ramazan Bayramı arifesi nedeniyle Gönül Dağı'nın yeni bölümü 29 Mart'ta yayınlanmayacak.

Gönül Dağı Yeni Bölüm Ne Zaman?

Gönül Dağı Yeni Bölüm Ne Zaman?

Cumartesi akşamları ekrana gelen Gönül Dağı, bir değişiklik olmazsa önümüzdeki hafta yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümü 5 Nisan Cumartesi akşamı yayınlanacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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