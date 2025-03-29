Güldür Güldür Show Bu Akşam Var mı, Yok mu? Güldür Güldür Show Yeni Bölümü Ne Zaman Yayınlanacak?
Güldür Güldür Show Bu Akşam Var mı, Yok mu? Güldür Güldür Show Yeni Bölümü Ne Zaman Yayınlanacak?
Show TV ekranlarının sevilen programı Güldür Güldür Show, cumartesi akşamları ekrana gelmeye devam ediyor. 12 sezondur izleyiciyle buluşan program, gelecek sezon da yine ekranlarda olacak. Hemen her karakteriyle ayrı beğeni toplayan programın yeni bölümünün olup olmadığı Ramazan Bayramı sebebiyle merak edilmeye başlandı.
Arife günü yeni bölümünün yayınlanması beklenen programın yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılmaya başlandı. Güldür Güldür Show bu akşam var mı, yok mu? Yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
İşte detaylar...
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Güldür Güldür Show Bu Akşam Var mı, Yok mu?
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Güldür Güldür Show Yeni Bölüm Ne Zaman?
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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