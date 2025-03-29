Güldür Güldür Show Bu Akşam Var mı, Yok mu? Güldür Güldür Show Yeni Bölümü Ne Zaman Yayınlanacak?

Show TV ekranlarının sevilen programı Güldür Güldür Show, cumartesi akşamları ekrana gelmeye devam ediyor. 12 sezondur izleyiciyle buluşan program, gelecek sezon da yine ekranlarda olacak. Hemen her karakteriyle ayrı beğeni toplayan programın yeni bölümünün olup olmadığı Ramazan Bayramı sebebiyle merak edilmeye başlandı.

Arife günü yeni bölümünün yayınlanması beklenen programın yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılmaya başlandı. Güldür Güldür Show bu akşam var mı, yok mu? Yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

İşte detaylar...