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Trafik İşaretleri ve Anlamları: Trafik Levhaları Ne Anlama Geliyor?

Trafik İşaretleri ve Anlamları: Trafik Levhaları Ne Anlama Geliyor?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.03.2025 - 10:31

Trafik işaretleri sürücüler için hayati önem taşıyor. Pek çok trafik levhası ve işaretleri ilkokuldan itibaren öğretiliyor. Ehliyet dersleri ve sınavlarında ise bu işaretleri bilmek önem arz ediyor. Başta sürücüler olmak üzere her vatandaşın trafik işaretleri ve anlamını bilmesi oldukça önemli. Peki trafik işaretleri ne anlama geliyor? İşte trafik işaretleri ve anlamları.

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Trafik İşaretleri ve Anlamları

Trafik İşaretleri ve Anlamları

Türkiye trafik işaretleri 5 ana kategoriye ayrılıyor.

Tehlike Uyarı İşaretleri

Tehlikye uyarı işaretleri 52 farklı işaretten oluşuyor. Bu işaretler sürücüleri ve yayaları olası tehlikelere karşı uyarma amacı taşıyor. Bu grupta viraj uyarı levhaları, daralan yol uyarı levhası, ana ve tali yol kavşaklarını gösteren levhalar, demiryolu geçitleri ve kavşak işaretleri başta olmak üzere yaya ve okul geçidi, hayvan çıkabilir uyarıları gibi yol işaretleri de yer alıyor. 

Görselde yer alan uyarılar soldan sağan şöyle:

  • Sağa tehlikeli viraj

  • Sola tehlikeli viraj

  • Sağa tehlikeli devamlı virajlar

  • Sola tehlikeli devamlı virajlar

  • Tehlikeli eğim (iniş)

  • Tehlikeli eğim (çıkış)

  • İki taraftan daralan kaplama

  • Sağdan daralan kaplama

  • Soldan daralan kaplama

  • Açılan köprü

  • Deniz veya nehir kıyısında biten yol

  • Kasisli yol

  • Kaygan yol

  • Gevşek malzemeli zemin

  • Gevşek şev

  • Yaya geçidi

  • Okul geçidi

  • Bisiklet geçebilir

  • Ehli hayvanlar geçebilir

  • Vahşi hayvanlar geçebilir

  • Yolda çalışma

  • Işıklı işaret cihazı

  • Havalimanı

  • Yandan rüzgar

  • İki yönlü trafik

  • Dikkat

  • Kontrolsüz kavşak

  • Ana yol-tali yol kavşağı

  • Sağdan ana yola giriş

  • Soldan ana yola giriş

  • Dönel kavşak

  • Kontrollü demiryolu geçidi

  • Kontrolsüz demiryolu geçidi

  • Demiryolu geçidi yaklaşım levhaları

  • Köprü başı levhası

  • Engel işareti

  • Tehlikeli viraj yön levhası

  • Onarım yaklaşım levhası

  • Refüj başı ek levhası

  • Dönüş adası ek levhası

  • Düşük banket

  • Gizli buzlanma

  • Trafik sıkışıklığı

  • Tramvay hattı ile oluşan kavşak

Trafik Tanzim İşaretleri

Trafik Tanzim İşaretleri

Trafik tanzim işaretleri grubunda 69 farklı yol işareti yer alıyor. Bu grupta maksimum genişlik, yükseklik ve ağırlık limitlerini belirten tabelalar, mecburi yön gösteren yol işaretleri ve giriş ve dönüş kısıtlamasını gösteren tabelalar yer alıyor. 

Görselde yer alan uyarılar soldan sağan şöyle:

  • Yol ver

  • Dur

  • Karşıdan gelene yol ver

  • Girişi olmayan yol

  • Taşıt trafiğine kapalı yol

  • Motosiklet hariç motorlu taşıt trafiğine kapalı yol

  • Motosiklet giremez

  • Bisiklet giremez

  • Motorlu bisiklet giremez

  • Kamyon giremez

  • Otobüs giremez

  • Treyler giremez

  • Yaya giremez

  • At arabası giremez

  • El arabası giremez

  • Traktör giremez

  • Belirli miktarlardan fazla patlayıcı ve parlayıcı madde taşıyan taşıt giremez

  • Tehlikeli madde taşıyan taşıt giremez

  • Belirli miktarlardan fazla su kirletici madde taşıyan taşıt giremez

  • Motorlu taşıt giremez

  • Taşıt giremez

  • Yüksekliği ... metreden fazla olan taşıt giremez

  • Uzunluğu ... metreden fazla olan taşıt giremez

  • Dingil başına ... tondan fazla yük düşen taşıt giremez

  • Yüklü ağırlığı ... tondan fazla olan taşıt giremez

  • Öndeki taşıtı geçmek yasaktır

  • Sağa dönülmez

  • Sola dönülmez

  • U dönüşü yapılmaz

  • Öndeki taşıtı geçmek yasaktır

  • Yük taşıtlarının öndeki taşıtı geçmesi yasaktır

  • Azami hız sınırlaması

  • Azami hız bölgesi

  • Gümrük (durmadan geçmek yasaktır)

  • Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sonu

  • Hız sınırlaması sonu

  • Geçme yasağı sonu

  • Kamyonlar için geçme yasağı sonu

  • Sağa mecburi yön

  • Sola mecburi yön

  • İleri mecburi yön

  • İleri ve sağa mecburi yön

  • İleri ve sola mecburi yön

  • Sağa ve sola mecburi yön

  • İleriden sağa mecburi yön

  • İleriden sola mecburi yön

  • Sağdan gidiniz

  • Soldan gidiniz

  • Her iki yandan gidiniz

  • Ada etrafından dönünüz

  • Mecburi bisiklet yolu

  • Mecburi bisiklet yolu sonu

  • Mecburi yaya yolu

  • Mecburi yaya yolu sonu

  • Mecburi atlı yolu

  • Mecburi atlı yolu sonu

  • Azami asgari hız

  • Azami asgari hız sonu

  • Zincir takmak mecburidir

  • Zincir takma mecburiyeti sonu

  • Ağır taşıtlar ve tehlikeli madde taşıyan taşıtlar için mecburi yön

  • Yayalar ve bisikletliler tarafından kullanılabilen yol

  • Yayalar ve bisikletliler için ayrı ayrı kullanılabilen yol

Bilgi İşaretleri

Bilgi İşaretleri

Bilgi İşaretleri grubunda 112 işaret yer alıyor. Bu tabelalar yol hakkında bilgi veriyor. Aynı zamanda trafik işaretlerinin içinde hız, gidiş geliş, il sınırı ve il sınırı bitişi, kavşaklar, kaplamalar ve refüjlerde yer alan istikamet bilgisi içeren tabelalar ve hastane, kafeterya, otel, akaryakıt istasyonu, kamp yeri, durak vb. konaklama alanlarını gösteren yol işaretleri yer alır.

Duraklama, Park Etme ve Otoyol İşaretleri

Duraklama, Park Etme ve Otoyol İşaretleri

Duraklama ve park işaretleri yol üstünde nerede durup durmayacağınızı ve nereye park edip etmeyeceğinizi belirtir. 

Duraklama ve park işaretleri yol üstünde nerede durup durmayacağınızı ve nereye park edip etmeyeceğinizi belirtir. 

Otoyol işaretleri ise kişinin ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlanan işaretlerdir.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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