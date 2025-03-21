Arabaya Farklı Yağ Konulursa Ne Olur? Aracın Performansını Etkiler mi?

Motor yağı, aracınızın kalbi gibidir. Bu yüzden motorun sağlıklı çalışabilmesi için doğru yağın kullanılması büyük önem taşır. Ancak bazen araç sahipleri, farklı marka veya türdeki yağları karıştırmak ya da değiştirmek isteyebilirler.

Peki arabaya farklı bir yağ konulursa ne olur? Bu durum aracınızın performansını nasıl etkiler?