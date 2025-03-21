Arabaya Farklı Yağ Konulursa Ne Olur? Aracın Performansını Etkiler mi?
Arabaya Farklı Yağ Konulursa Ne Olur? Aracın Performansını Etkiler mi?
Motor yağı, aracınızın kalbi gibidir. Bu yüzden motorun sağlıklı çalışabilmesi için doğru yağın kullanılması büyük önem taşır. Ancak bazen araç sahipleri, farklı marka veya türdeki yağları karıştırmak ya da değiştirmek isteyebilirler.
Peki arabaya farklı bir yağ konulursa ne olur? Bu durum aracınızın performansını nasıl etkiler?
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Arabaya Farklı Yağ Konursa Ne Olur?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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