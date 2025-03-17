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Arabaya Yanlış Yağ Konulursa Ne Olur? Arabaya Yanlış Yağ Konulduğunda Yapılması Gerekenler

Arabaya Yanlış Yağ Konulursa Ne Olur? Arabaya Yanlış Yağ Konulduğunda Yapılması Gerekenler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.03.2025 - 11:04

Arabanızın motor yağı, sağlıklı çalışması için en önemli şeylerden biri. Ama yanlış yağ kullanırsanız motorun performansı düşebilir, yakıt tüketimi artabilir ve hatta ciddi arızalara yol açabilir. Yanlış yağ kullanımının motorun içindeki parçaların gerektiği gibi yağlanmamasına sebep olduğu da bilinen bir gerçek.

Peki arabaya yanlış yağ konulursa ne olur? Yanlış yağ konulduğunda ne yapılmalı?

İşte tüm detaylar...

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Arabaya Yanlış Yağ Konulursa Ne Olur?

Arabaya Yanlış Yağ Konulursa Ne Olur?

Arabanın motoru için kullanılan yağ, motorun sağlıklı çalışması açısından çok önemli. Ama yanlış yağ koyarsanız işler ters gidebilir. Motorun ihtiyacına uygun olmayan yağ, parçaların sürtünmesini artırarak aşınmaya yol açabilir. Bu da zamanla motorun ömrünü kısaltır ve ciddi masraflara sebep olabilir.

Yanlış yağ kullanıldığında motorun performansı düşer, yakıt tüketimi artar ve motorun daha fazla zorlanmasına neden olur. Ayrıca motorun soğutma sistemi de etkilenebilir ve motor hararet yapabilir. Motorun aşırı ısınması, conta yanması veya piston erimesi gibi büyük arızalara yol açabilir.

Bir diğer sorun ise yağın motorda sızıntı yapması veya köpüklenmesi. Yanlış yağ kullanıldığında yağ basıncı dengesiz olabilir ve motor yeterince korunamaz. Bu da zamanla motorun zarar görmesine neden olabilir.

Yanlış Yağ Konulduğunda Ne Yapılmalı?

Yanlış Yağ Konulduğunda Ne Yapılmalı?

Eğer arabanıza yanlış yağ koyduğunuzu fark ettiyseniz, motoru fazla çalıştırmadan yağı değiştirmeniz en iyisi olur. Motoru çok fazla zorlamadan bir ustaya danışıp uygun yağı kullanmak önemli. Aracınızın kullanım kılavuzuna bakarak hangi yağın uygun olduğunu öğrenebilir ve doğru yağa geçiş yapabilirsiniz.

Eğer motoru çalıştırdıysanız ve bir süre yanlış yağ ile kullandıysanız, sadece yağı değiştirmek yetmeyebilir. Motorun içinin de temizlenmesi ve yağ filtresinin değiştirilmesi gerekebilir.

Motoru Nasıl Temizleyebilirsiniz?

Motoru Nasıl Temizleyebilirsiniz?

Öncelikle yanlış koyulan yağı tamamen boşaltmak gerekiyor. Motorun içinde yağ kalıntısı kalmaması için motor yıkama yağı veya özel temizleyiciler kullanılabilir. Yağ filtresi de değiştirildikten sonra aracınıza uygun olan doğru yağı koyabilirsiniz.

Yanlış yağ kullanımı, motorunuza uzun vadede ciddi zararlar verebilir. O yüzden en kısa sürede doğru yağı kullanarak motorunuzu korumanız şart.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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