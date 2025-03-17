Arabaya Yanlış Yağ Konulursa Ne Olur? Arabaya Yanlış Yağ Konulduğunda Yapılması Gerekenler

Arabanın motoru için kullanılan yağ, motorun sağlıklı çalışması açısından çok önemli. Ama yanlış yağ koyarsanız işler ters gidebilir. Motorun ihtiyacına uygun olmayan yağ, parçaların sürtünmesini artırarak aşınmaya yol açabilir. Bu da zamanla motorun ömrünü kısaltır ve ciddi masraflara sebep olabilir.

Yanlış yağ kullanıldığında motorun performansı düşer, yakıt tüketimi artar ve motorun daha fazla zorlanmasına neden olur. Ayrıca motorun soğutma sistemi de etkilenebilir ve motor hararet yapabilir. Motorun aşırı ısınması, conta yanması veya piston erimesi gibi büyük arızalara yol açabilir.

Bir diğer sorun ise yağın motorda sızıntı yapması veya köpüklenmesi. Yanlış yağ kullanıldığında yağ basıncı dengesiz olabilir ve motor yeterince korunamaz. Bu da zamanla motorun zarar görmesine neden olabilir.