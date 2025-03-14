Cam Suyu Nedir? Araba Cam Suyu Nasıl Değiştirilir?

Piyasada farklı hava koşullarına ve ihtiyaçlara göre çeşitli cam suyu türleri bulunmaktadır. Kullanacağınız cam suyu, hava sıcaklığına ve sürüş koşullarına uygun olmalıdır. İşte en yaygın 4 cam suyu çeşidi ve özellikleri:

Mavi Klasik Cam Suyu: En yaygın kullanılan cam suyu türüdür. Marketlerden ve akaryakıt istasyonlarından kolaylıkla temin edilebilir. Ancak, antifriz veya böcek temizleme özelliği bulunmaz, bu yüzden özellikle kış aylarında veya yoğun böceklerin olduğu bölgelerde etkisiz olabilir.

Antifrizli Cam Suyu: Soğuk hava koşullarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. İçerisindeki antifriz sayesinde donmayı önler ve cam suyu kanallarını korur. -15°C ila -30°C aralığında donmaya karşı etkilidir. Eğer yaşadığınız yerde kışlar sert geçiyorsa, antifrizli cam suyu kullanmanız gerekir.

Böcek Temizleme Özellikli Cam Suyu: Cam yüzeyine yapışan böcek kalıntıları, reçine veya kuş pislikleri gibi zor lekeleri çıkarmak için özel olarak formüle edilmiştir. Ancak, 0°C ve altındaki sıcaklıklarda kullanılamaz, çünkü donma riski vardır.

Dört Mevsim Cam Suyu: Hem yaz hem kış kullanılabilen çok yönlü bir seçenektir. Genellikle konsantre olarak satılır ve belirli oranlarda suyla karıştırılarak kullanılır. Soğuk havalarda donmayı önlerken, yazın böcek ve kirleri temizleme konusunda etkilidir.

Cam suyu satın alırken kullanım talimatlarını dikkatlice okumak önemli. Bazı cam suları saf su ile karıştırılarak kullanılırken bazıları doğrudan doldurulabilir. Yanlış bir uygulama, cam suyu sistemine zarar verebilir.