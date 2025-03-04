Renault Fiyat Listesi Mart 2025: Renault Austral, Clio, Megane, Taliant, Captur ve Duster Güncel Fiyatlar

Sıfır araç fiyatları yeni araç sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Yeni yılın gelmesiyle birçok otomobil markası fiyat artışına gitti. Ülkemizde en çok tercih edilen otomobil markaları arasında yer alan Renault fiyatları ise merak konusu oldu. Renault, Mart ayı güncel fiyat listesini 4 Mart itibarıyla yayınladı. Markanın en uygun modelindeki fiyatın 1.260.000 TL olduğu görüldü.

Peki, Austral, Clio, Megane, Taliant, Captur ve Duster ne kadar oldu?

İşte, Renault Mart 2025 fiyat listesi.

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