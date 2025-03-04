Chery Fiyat Listesi Mart 2025: Tiggo 7, 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro Güncel Fiyatlar

Sıfır otomobil sahibi olmak isteyen her kişi, güncel otomobil fiyatlarını araştırıyor. 2025 yılının gelmesiyle otomobil markalarının çoğu fiyat güncellemesine gitti. Bu markalardan birisi de ülkemizde sıklıkla tercih edilen Chery oldu. Çin markası olan Chery, ülkemizde en çok satan SUV markası olmayı başardı. Şubat ayında fiyat güncellemesine giden Chery'nin Mart ayı fiyat listesi ise merak konusu oldu.

Peki, Tiggo 7, 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro modelleri ne kadar?

İşte, Chery Mart güncel fiyat listesi.

Kaynak