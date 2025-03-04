Chery Fiyat Listesi Mart 2025: Tiggo 7, 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro Güncel Fiyatlar
Chery Fiyat Listesi Mart 2025: Tiggo 7, 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro Güncel Fiyatlar
Sıfır otomobil sahibi olmak isteyen her kişi, güncel otomobil fiyatlarını araştırıyor. 2025 yılının gelmesiyle otomobil markalarının çoğu fiyat güncellemesine gitti. Bu markalardan birisi de ülkemizde sıklıkla tercih edilen Chery oldu. Çin markası olan Chery, ülkemizde en çok satan SUV markası olmayı başardı. Şubat ayında fiyat güncellemesine giden Chery'nin Mart ayı fiyat listesi ise merak konusu oldu.
Peki, Tiggo 7, 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro modelleri ne kadar?
İşte, Chery Mart güncel fiyat listesi.
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Chery Fiyat Listesi Mart
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Chery Omoda 5 Pro Mart fiyat listesi
Chery Tiggo 7 Pro Max Mart fiyat listesi
Chery Tiggo 8 Pro Max Mart fiyat listesi
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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