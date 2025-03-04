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Chery Fiyat Listesi Mart 2025: Tiggo 7, 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro Güncel Fiyatlar

Chery Fiyat Listesi Mart 2025: Tiggo 7, 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro Güncel Fiyatlar

Chery
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
04.03.2025 - 13:36

Sıfır otomobil sahibi olmak isteyen her kişi, güncel otomobil fiyatlarını araştırıyor. 2025 yılının gelmesiyle otomobil markalarının çoğu fiyat güncellemesine gitti. Bu markalardan birisi de ülkemizde sıklıkla tercih edilen Chery oldu. Çin markası olan Chery, ülkemizde en çok satan SUV markası olmayı başardı. Şubat ayında fiyat güncellemesine giden Chery'nin Mart ayı fiyat listesi ise merak konusu oldu.

Peki, Tiggo 7, 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro modelleri ne kadar?

İşte, Chery Mart güncel fiyat listesi.

Kaynak

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Chery Fiyat Listesi Mart

Chery Fiyat Listesi Mart

Chery, Çin'in en yeni otomobil markalarından olarak Türkiye pazarına da hızlı bir giriş yaptı. Ülkemizde en çok satan SUV modellerinin sahibi olan Chery, internet sitesi üzerinden Mart ayı güncel fiyat listesini yayınladı.

Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Chery Omoda 5 Pro Mart fiyat listesi

Chery Omoda 5 Pro Mart fiyat listesi

2024 Model Yılı

  • Vision 1.720.000 TL

  • Intelligent 1.870.000 TL

  • Exceptional 1.999.000 TL

2025 Model Yılı

  • Vision 1.820.000 TL

  • Intelligent 1.970.000 TL

  • Exceptional 2.099.000 TL

Chery Tiggo 7 Pro Max Mart fiyat listesi

Chery Tiggo 7 Pro Max Mart fiyat listesi

2024 Model Yılı

  • Intelligent 1.910.000 TL

  • Exceptional 2.080.000 TL

2025 Model Yılı

  • Intelligent 2.010.000 TL

  • Exceptional 2.180.000 TL

Chery Tiggo 8 Pro Max Mart fiyat listesi

Chery Tiggo 8 Pro Max Mart fiyat listesi

2024 Model Yılı

  • Intelligent 2.100.000 TL

  • Exceptional 2.290.000 TL

2025 Model

  • Intelligent 2.200.000 TL

  • Exceptional 2.390.000 TL

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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