Hyundai Fiyat Listesi Mart 2025: i10, i20, Bayon, Kona, Tucson, Santa ve Ioniq Güncel Fiyatlar

2025 yılının gelmesiyle otomobik fiyatları da güncellendi. Şubat ayı itibariyle araç fiyatlarında artış yapılıp yapılmayacağı ise merak konusu olmuştu. Hyundai, ülkemizde en çok tercih edilen otomobil markalarından biri olarak Şubat ayı fiyatlarını yayınladı. Hyundai Şubat ayı fiyatları güncel olarak resmi internet sitesinde yayınlandı.

Peki, Hyundai i10, i20, Bayon, Tucson, Kona ve Santa Fe ne kadar oldu?

İşte Hyundai Mart 2025 güncel fiyat listesi.

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