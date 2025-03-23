Araba Kiralama Şartları Neler? Araç Kiralamak İçin Gereken Koşullar

Araç kiralamak için belirli şartlar bulunuyor. Bunlardan ilk en az 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az 1 yıllık B grubu ehliyete sahip olmak.

Araba kiralama şartları kiralama şirketlerine ve araç segmentine göre farklılık gösteriyor. Bazı temel koşullar şöyle sıralanıyor:

Ekonomi segmenti araçlar: En az 21 yaşında ve 1 yıl ehliyet sahibi olunması gerekiyor. 19-21 yaş aralığında ve 1 yıl ehliyet sahibi olan kişiler Genç Sürücü ücreti ödemek zorunda.

Konfor segmenti araçlar: En az 23 yaşında ve 2 yıl ehliyet sahibi olunması gerekiyor.

Prestij segmenti araçlar: En az 25 yaşında ve 2 yıl ehliyet sahibi olunması gerekiyor.

Premium segment araçlar: En az 27 yaşında ve 3 yıl ehliyet sahibi olunması gerekiyor.

Lüks segment araçlar: En az 27 yaşında ve 3 yıl ehliyet sahibi olunması gerekiyor.

Araç kiralama süresi de mevcut. Araç kiralama minimum süre 24 saat-30 gün arasında değişiyor.

Eğer kiralanacak aracı bir başkası kullanacak ikinci veya ek sürücünün bilidirilmesi sorunlu. Ek sürücü de böylece kasko sigortasına dahil ediliyor.

Araba kiralamak için gerekli belgeler ise şöyle:

Sürücü belgesi ve yaş sınırı (Sürücü belgesinin en az iki yıllık olması gerekir.)

Nüfus cüzdanı

Kredi kartı

İkametgâh belgesi

Kiralayan adına kayıtlı adresini de gösteren herhangi bir fatura

Araç kiralamada şirketlerin fiyatlara dahil olan ve olmayan koşulları bulunuyor.

Fiyatlara hasar sorumluluk güvencesi, hırsızlık güvencesi ve yüzde 20 katma değer vergisi dahil ediliyor. Aylık araç kiralama hizmetinde kilometre kullanım hakkı 3 bin kilometre ile sınırlı.Kiralanan aracın ücretine dahil olan kilometre sınırı şirket veya araç segmentine göre farklılık gösteriyor.