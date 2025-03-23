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Araba Kiralama Şartları Neler? Araç Kiralamak İçin Gereken Koşullar

Araba Kiralama Şartları Neler? Araç Kiralamak İçin Gereken Koşullar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.03.2025 - 10:01

Tatile çıkarken veya şehir içi ulaşımda araba kiralama etkili bir çözüm yolu. Ancak isteyen herkesin araç kiralaması mümkün değil. Araba kiralamak için bazı koşullar bulunuyor. Araç kiralamayı düşünenlerin herhangi bir sorunla karşılaşmaması için gerekli şartları bilmesi bu noktada önem taşıyor. Peki, Araba Kiralama Şartları Neler? İşte Araç Kiralamak İçin Gereken Koşullar

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Araba Kiralama Şartları Neler?

Araba Kiralama Şartları Neler?

Araç kiralamak için belirli şartlar bulunuyor. Bunlardan ilk en az 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az 1 yıllık B grubu ehliyete sahip olmak. 

Araba kiralama şartları kiralama şirketlerine ve araç segmentine göre farklılık gösteriyor. Bazı temel koşullar şöyle sıralanıyor:

  • Ekonomi segmenti araçlar: En az 21 yaşında ve 1 yıl ehliyet sahibi olunması gerekiyor. 19-21 yaş aralığında ve 1 yıl ehliyet sahibi olan kişiler Genç Sürücü ücreti ödemek zorunda. 

  • Konfor segmenti araçlar: En az 23 yaşında ve 2 yıl ehliyet sahibi olunması gerekiyor. 

  • Prestij segmenti araçlar: En az 25 yaşında ve 2 yıl ehliyet sahibi olunması gerekiyor. 

  • Premium segment araçlar: En az 27 yaşında ve 3 yıl ehliyet sahibi olunması gerekiyor. 

  • Lüks segment araçlar: En az 27 yaşında ve 3 yıl ehliyet sahibi olunması gerekiyor.

Araç kiralama süresi de mevcut. Araç kiralama minimum süre 24 saat-30 gün arasında değişiyor. 

Eğer kiralanacak aracı bir başkası kullanacak ikinci veya ek sürücünün bilidirilmesi sorunlu. Ek sürücü de böylece kasko sigortasına dahil ediliyor. 

Araba kiralamak için gerekli belgeler ise şöyle:

  • Sürücü belgesi ve yaş sınırı (Sürücü belgesinin en az iki yıllık olması gerekir.)

  • Nüfus cüzdanı

  • Kredi kartı

  • İkametgâh belgesi

  • Kiralayan adına kayıtlı adresini de gösteren herhangi bir fatura

Araç kiralamada şirketlerin fiyatlara dahil olan ve olmayan koşulları bulunuyor.

Fiyatlara hasar sorumluluk güvencesi, hırsızlık güvencesi ve yüzde 20 katma değer vergisi dahil ediliyor. Aylık araç kiralama hizmetinde kilometre kullanım hakkı 3 bin kilometre ile sınırlı.Kiralanan aracın ücretine dahil olan kilometre sınırı şirket veya araç segmentine göre farklılık gösteriyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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