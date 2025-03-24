70 Yıldır Kimliksiz Yaşadığı Hastaneye Gidince Ortaya Çıktı: Çocukları Başkası Üzerine Kayıtlı

70 yaşındaki Fatma Akyüz, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşıyor. Rahatsızlanmasının ardından hastaneye götürülen Akyüz'ün kimliksiz yaşadığı ortaya çıktı.

Akyüz’ü hastaneye götüren komşuları eşi Faruk Akyüz’e haber verdi. Faruk Akyüz ise eşinin kimliğinin hiç olmadığını belirtti. Üstelik Fatma Akyüz’ün dört çocuğunun nüfusta başkası üzerine kayıtlı olduğu öğrenildi.

Faruk Akyüz, 'Ben evlendim, bizim hanımın nüfusu yok, 70 yaşında. Biz devletten kimlik istiyoruz. Bizim hanımın kimliği olursa devlet hastanesine götürürüz. Perişan olduk. 4 çocuğum var, onların da nüfusunu kardeşimin üstüne çıkardılar. Ben 75 yaşındayım benim hanımın 6 kardeşi var, onlar da çıkartmadı. Devlet benim hanımın nüfusunu çıkarırsa çok iyi olur. Doktora gidemiyoruz, şimdi nüfus cüzdanı olursa çok iyi olur” dedi.