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70 Yıldır Kimliksiz Yaşadığı Hastaneye Gidince Ortaya Çıktı: Çocukları Başkası Üzerine Kayıtlı

70 Yıldır Kimliksiz Yaşadığı Hastaneye Gidince Ortaya Çıktı: Çocukları Başkası Üzerine Kayıtlı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.03.2025 - 12:56

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde eşine az rastlanır bir olay meydana geldi. 70 yaşındaki Fatma Akyüz rahatsızlanması üzerine hastaneye götürüldü. Ancak Akyüz’ün 70 yıl boyunca kimliksiz yaşadığı öğrenildi. Üstelik yaşlı kadının dört çocuğunun nüfusları ise başkasına kayıtlı olduğu ortaya çıktı.

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Fatma Akyüz, 70 yaşında ama aslında hiç yaşamadı...

Fatma Akyüz, 70 yaşında ama aslında hiç yaşamadı...

70 yaşındaki Fatma Akyüz, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşıyor. Rahatsızlanmasının ardından hastaneye götürülen Akyüz'ün kimliksiz yaşadığı ortaya çıktı.

Akyüz’ü hastaneye götüren komşuları eşi Faruk Akyüz’e haber verdi. Faruk Akyüz ise eşinin kimliğinin hiç olmadığını belirtti. Üstelik Fatma Akyüz’ün dört çocuğunun nüfusta başkası üzerine kayıtlı olduğu öğrenildi. 

Faruk Akyüz, 'Ben evlendim, bizim hanımın nüfusu yok, 70 yaşında. Biz devletten kimlik istiyoruz. Bizim hanımın kimliği olursa devlet hastanesine götürürüz. Perişan olduk. 4 çocuğum var, onların da nüfusunu kardeşimin üstüne çıkardılar. Ben 75 yaşındayım benim hanımın 6 kardeşi var, onlar da çıkartmadı. Devlet benim hanımın nüfusunu çıkarırsa çok iyi olur. Doktora gidemiyoruz, şimdi nüfus cüzdanı olursa çok iyi olur” dedi.

Fatma Akyüz ve eşi böyle görüntülendi 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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