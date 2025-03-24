70 Yıldır Kimliksiz Yaşadığı Hastaneye Gidince Ortaya Çıktı: Çocukları Başkası Üzerine Kayıtlı
70 Yıldır Kimliksiz Yaşadığı Hastaneye Gidince Ortaya Çıktı: Çocukları Başkası Üzerine Kayıtlı
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde eşine az rastlanır bir olay meydana geldi. 70 yaşındaki Fatma Akyüz rahatsızlanması üzerine hastaneye götürüldü. Ancak Akyüz’ün 70 yıl boyunca kimliksiz yaşadığı öğrenildi. Üstelik yaşlı kadının dört çocuğunun nüfusları ise başkasına kayıtlı olduğu ortaya çıktı.
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Fatma Akyüz, 70 yaşında ama aslında hiç yaşamadı...
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Fatma Akyüz ve eşi böyle görüntülendi 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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