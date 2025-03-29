Megastar Tarkan Miting Fotoğrafı Paylaşarak İyi Dileklerde Bulundu: "Demokrasi ve Adalet İçin Omuz Omuza..."
Megastar Tarkan Miting Fotoğrafı Paylaşarak İyi Dileklerde Bulundu: "Demokrasi ve Adalet İçin Omuz Omuza..."
Sürecin en başından beri İmamoğlu sürecini yakından takip eden Megastar Tarkan, bugün gerçekleşen mitingden fotoğraf paylaşarak Arefe günü dileklerinde bulundu. “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.” diyerek 'Bayram arifesinde en büyük dileğim ise masum çocukların ve gençlerin serbest bırakılıp, özgürlüğüne kavuşması.' notunu düştü.
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Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesiyle birlikte gelişen gündem olayları toplumun sanatçı kesiminde de infiale sebep olmuştu.
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Sürecin en başından beri tepki gösteren isimlerden bir tanesi de Megastar Tarkan'dı.
Tarkan bu sefer, bugün gerçekleşen mitingden fotoğraf paylaşarak "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" dedi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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