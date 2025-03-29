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Megastar Tarkan Miting Fotoğrafı Paylaşarak İyi Dileklerde Bulundu: "Demokrasi ve Adalet İçin Omuz Omuza..."

Megastar Tarkan Miting Fotoğrafı Paylaşarak İyi Dileklerde Bulundu: "Demokrasi ve Adalet İçin Omuz Omuza..."

Tarkan
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.03.2025 - 20:16 Son Güncelleme: 29.03.2025 - 20:33

Sürecin en başından beri İmamoğlu sürecini yakından takip eden Megastar Tarkan, bugün gerçekleşen mitingden fotoğraf paylaşarak Arefe günü dileklerinde bulundu. “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.” diyerek 'Bayram arifesinde en büyük dileğim ise masum çocukların ve gençlerin serbest bırakılıp, özgürlüğüne kavuşması.' notunu düştü.

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Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesiyle birlikte gelişen gündem olayları toplumun sanatçı kesiminde de infiale sebep olmuştu.

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesiyle birlikte gelişen gündem olayları toplumun sanatçı kesiminde de infiale sebep olmuştu.

Sanatçılardan bazıları vatandaşlarla birlikte gösterilere katılarak tepkilerini dile getirirken bir kısım da sosyal medya hesaplarından tepkilerini dile getirdi.

Sürecin en başından beri tepki gösteren isimlerden bir tanesi de Megastar Tarkan'dı.

Sürecin en başından beri tepki gösteren isimlerden bir tanesi de Megastar Tarkan'dı.

X hesabında yaptığı paylaşımla Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma sürecine tepki göstermişti. 'Dilerim demokrasi için bu mücadele, yorgun düşen ümidimize yeni filizler verdirir ve ülkemizi daha huzurlu günler bekler' diye de eklemişti.

Açıklamanın tamamı:

Tarkan bu sefer, bugün gerçekleşen mitingden fotoğraf paylaşarak "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" dedi.

Tarkan bu sefer, bugün gerçekleşen mitingden fotoğraf paylaşarak "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" dedi.

“Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.”

Bugün bu sözün anlamını daha derinden hissediyoruz. Günlerdir her kesimden insanın, en temel hakları olan demokrasi ve adalet için omuz omuza verdiğini görmek, ülkem adına bana umut veriyor. 

Bayram arifesinde en büyük dileğim ise masum çocukların ve gençlerin serbest bırakılıp, özgürlüğüne kavuşması.'

İşte o gönderi:

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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